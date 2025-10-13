Phương Thảo “nổ hũ” triệu view với trend Tongue Sweet Come

Dù bắt trend muộn màng MC Phương Thảo vẫn khiến mạng xã hội bùng nổ với video “Tongue Sweet Come” triệu view, chứng minh sức hút khó ai bì trong làng game Việt.
Maserati GranTurismo Sport được sản xuất từ 2012 đến năm 2019 thay thế cho bản tiêu chuẩn ra mắt trước đó, ngoại thất chiếc xe này có màu tím, biển số tứ quý 3.
Quân đội Nga đã bao vây một tiểu đoàn quân Ukraine gần Seversk và tập trung đột phá vào phía nam, hiện vòng vây cách thành phố chỉ 2 km.
Wuyang Honda vừa ra mắt NWF125 Gulf Blue Special Edition, mẫu xe tay ga 125cc với thiết kế cổ điển và nhiều trang bị hiện đại trong mức giá dễ tiếp cận.
Ngân 98 vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Trước đó, cô thi nhan sắc, đóng phim.
Tái xuất sau chưa đầy một tháng sinh con, Hoa hậu H'Hen Niê khiến công chúng không khỏi bất ngờ khi khoe nhan sắc và thần thái rạng ngời.
Giữa sa mạc Sahara khô cằn, Nabta Playa (Ai Cập) là một trong những địa điểm thiên văn cổ xưa nhất thế giới, minh chứng cho trí tuệ của con người tiền sử.
Với ngoại hình vừa quen thuộc vừa kỳ lạ, Anancus là một chi voi tiền sử từng thống trị các vùng đồng bằng châu Âu, châu Phi và châu Á hàng triệu năm trước.
Hệ thống Patriot của Mỹ, vốn được ca ngợi là biểu tượng của năng lực phòng thủ hiện đại, đang bộc lộ nhiều giới hạn trước các đòn tấn công của Nga.
Sở hữu gương mặt xinh xắn, thơ ngây như búp bê nhưng lại có một thân hình săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn, Dasul thu hút rất nhiều sự chú ý trên mạng xã hội.
Sau hai tháng thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ, NSƯT Kim Oanh tái xuất với diện mạo đầy cuốn hút khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng vì sự thay đổi rõ rệt.
Một bản dựng kỹ thuật số mới từ Kelsonik đang khiến cộng đồng yêu xe xôn xao khi tưởng tượng ra BMW M7 bản sedan hiệu năng cao mà chưa bao giờ sản xuất.
Căn bếp trong biệt thự của Phương Oanh - Shark Bình thiết kế hiện đại, sang trọng nhưng vẫn giữ được cảm giác ấm áp với tông đen - xám chủ đạo.
Trong những hình ảnh đời thường đăng tải trên trang cá nhân, phong cách trẻ trung của bà mẹ 2 con Hong Young Gi khiến nhiều người cứ ngỡ cô chỉ mới là học sinh.
Mới đây, gia đình cầu thủ Quế Ngọc Hải và bà xã Dương Thị Thùy Phương đã vinh dự được tuyên dương danh hiệu "Gia đình trẻ hạnh phúc" năm 2025.
Lâm Khánh Chi khoe diện mạo như búp bê bên con trai. NSƯT Kim Oanh chăm chụp ảnh mới sau thời gian chỉnh sửa nhan sắc.
Ba con giáp này sẽ có bước ngoặt lớn trong sự nghiệp 7 ngày tới. Công danh nở rộ, vận khí hanh thông, họ trở thành người dẫn đầu.
Các nhà khoa học đã tìm ra xưởng chế tác trang sức vỏ sò 42.000 năm tuổi, cũng là xưởng chế tác lâu đời nhất Tây Âu.
Ngân 98 bị cáo buộc sử dụng chiêu trò "hàng tặng kèm" để tuồn ra thị trường sản phẩm giảm cân không phép, thu lợi hàng trăm tỷ đồng.
Trong lúc đào giun trong khuôn viên ngôi nhà ở Thụy Điển, chủ nhà đã tìm thấy một kho báu khổng lồ, trong đó có 20.000 đồng xu thời Trung cổ.
Người dân ở Quảng Trị đã giao nộp 2 cá thể chim niệc nâu quý hiếm (thuộc họ Hồng hoàng) bay vào nhà cho cơ quan kiểm lâm. Đây là loài chim quý hiếm.