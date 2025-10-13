Hà Nội

Phương Thảo “nổ hũ” triệu view với trend Tongue Sweet Come

Số hóa

Phương Thảo “nổ hũ” triệu view với trend Tongue Sweet Come

Dù bắt trend muộn màng MC Phương Thảo vẫn khiến mạng xã hội bùng nổ với video “Tongue Sweet Come” triệu view, chứng minh sức hút khó ai bì trong làng game Việt.

Thiên Trang (TH)
Dù không phải người bắt trend sớm, MC Phương Thảo vẫn khiến cộng đồng mạng “bấn loạn” với màn thể hiện cực cuốn trong trend “Tongue Sweet Come”.
Trào lưu này nổi bật với giai điệu ngọt ngào và động tác nhẹ nhàng, gợi cảm, đang lan tỏa mạnh trên TikTok và Instagram.
Trong video, nữ MC xuất hiện với phong thái rạng rỡ, mái tóc buông nhẹ và nụ cười tỏa sáng khiến người xem “đổ gục”.
Chỉ sau vài giờ đăng tải, clip của cô nhanh chóng vượt mốc triệu view, kéo theo hàng nghìn bình luận khen ngợi.
Người hâm mộ gọi cô là “nữ thần Liên Quân” vì vẻ đẹp cuốn hút và thần thái tự tin hiếm có.
Điểm nhấn của Phương Thảo không chỉ ở nhan sắc mà còn ở cách thể hiện tự nhiên, sang trọng nhưng vẫn gần gũi.
Video lần này cho thấy cô đầu tư chỉn chu từ trang phục, góc quay đến biểu cảm, đủ để nổi bật giữa hàng loạt bản bắt trend khác.
Với “Tongue Sweet Come”, Phương Thảo tiếp tục khẳng định vị thế nữ MC có tầm ảnh hưởng bậc nhất làng game Việt hiện nay.
Thiên Trang (TH)
