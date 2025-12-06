Hà Nội

Quỳnh Anh Shyn diện bikini táo bạo, khoe dáng 'cực gắt' khi du lịch Thái Lan

Cộng đồng trẻ

Quỳnh Anh Shyn diện bikini táo bạo, khoe dáng 'cực gắt' khi du lịch Thái Lan

Mới đây, fashionista Quỳnh Anh Shyn đã khiến cộng đồng mạng 'dậy sóng' khi tung loạt ảnh diện bikini đầy táo bạo trong chuyến nghỉ dưỡng tại Thái Lan.

Trầm Phương
Loạt ảnh diện bikini mới nhất của Quỳnh Anh Shyn không chỉ khoe trọn vóc dáng cực phẩm mà còn một lần nữa khẳng định gu thời trang cá tính, không lẫn vào đâu được. (Ảnh: IGNV)
Trong chuyến đi biển gần đây tại xứ sở Chùa Vàng, Quỳnh Anh Shyn đã chọn một thiết kế monokini (bikini một mảnh) với chi tiết cắt xẻ táo bạo, phô diễn tối đa đường cong cơ thể. (Ảnh: IGNV)
Bộ đồ bơi nổi bật với phần cổ yếm đan chéo đầy gợi cảm và những đường cut-out sâu ở eo và ngực. (Ảnh: IGNV)
Thiết kế này vừa mang lại sự kín đáo của monokini, vừa phô diễn được những khoảng hở quyến rũ, giúp tôn lên vòng eo thon gọn và cơ bụng săn chắc. (Ảnh: IGNV)
Bộ bikini có họa tiết như tranh vẽ, pha trộn giữa màu xanh nước biển, trắng và xanh oliu, tạo nên vẻ ngoài vừa phóng khoáng vừa mang tính nghệ thuật cao. (Ảnh: IGNV)
Đặc biệt, Quỳnh Anh Shyn tiếp tục lăng xê kiểu tóc tết bím sát da đầu vô cùng ấn tượng. Kiểu tóc này không chỉ phù hợp với không khí biển mà còn tăng thêm vẻ mạnh mẽ, cá tính, tạo nên tổng thể "gái đảo" hoàn hảo. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng tự tin tạo dáng bên bờ biển, dưới ánh hoàng hôn lãng mạn, khoe trọn thân hình không chút mỡ thừa và đặc biệt là vòng ba tròn trịa, căng đầy. (Ảnh: IGNV)
Thần thái cuốn hút, ánh mắt sắc sảo cùng làn da bánh mật khỏe khoắn đã giúp bộ ảnh nhận về "cơn mưa" lời khen từ người hâm mộ. (Ảnh: IGNV)
Chuyến đi Thái Lan lần này của Quỳnh Anh Shyn là chuyến đi kết hợp để cô nàng đón tuổi mới cũng như tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi bên hội bạn thân. (Ảnh: IGNV)
Với gu thời trang biến hóa không ngừng và vóc dáng ngày càng "lên hương", Quỳnh Anh Shyn đang ngày càng khẳng định vị thế của mình như một biểu tượng phong cách hàng đầu, luôn biết cách "đốt cháy" mọi khung hình cô xuất hiện. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Quỳnh Anh Shyn #bikini #Thái Lan #thời trang #vóc dáng #du lịch thái lan

