Ciin tái xuất với màn lắc hông cực chiến, body được nhận xét có phần đẫy đà

Cộng đồng trẻ

Ciin tái xuất với màn lắc hông cực chiến, body được nhận xét có phần đẫy đà

Hot TikToker CiiN (Bùi Thảo Ly) vừa có màn tái xuất mạng xã hội đầy ấn tượng sau chuỗi ngày vướng vào những lùm xùm tình cảm gây xôn xao dư luận.

Trầm Phương
Mới đây, cô nàng Tiktoker Ciin đã có màn trở lại với sở trường của mình bằng một video mới, với điệu nhảy bốc lửa, đặc biệt là màn lắc hông cực "chiến" khiến netizen không thể rời mắt. (Ảnh: IGNV)
Trong đoạn clip được CiiN đăng tải trên nền tảng TikTok cá nhân, nữ vũ công diện trang phục năng động, khoe trọn khả năng vũ đạo điêu luyện của mình. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn của đoạn clip chính là những cú lắc hông dứt khoát và mạnh mẽ, đúng với phong cách đã làm nên thương hiệu của cô nàng. (Ảnh: IGNV)
Sở hữu nền tảng vũ đạo vững chắc, CiiN dễ dàng chinh phục các động tác khó và mang đến năng lượng tích cực, khiến người xem cảm thấy hào hứng. (Ảnh: IGNV)
Động thái này được xem như lời khẳng định về tinh thần "bất chấp thị phi", tập trung vào công việc và đam mê sau những ồn ào tình cảm trước đó. (Ảnh: IGNV)
Bên cạnh khả năng nhảy múa, ngoại hình của CiiN cũng là chủ đề được cộng đồng mạng quan tâm. Nhiều ý kiến nhận xét rằng, cô nàng dường như có phần "đẫy đà" hơn trước. (Ảnh: IGNV)
Trong các hình ảnh và video gần đây, đặc biệt là loạt ảnh mừng sinh nhật tuổi 28, dù vẫn giữ được đường nét săn chắc và quyến rũ, nhưng cô nàng trông có da có thịt hơn, gương mặt cũng tròn trịa và rạng rỡ hơn. (Ảnh: IGNV)
Sự thay đổi nhỏ này được nhiều người lý giải là dấu hiệu của việc cô đã vượt qua những áp lực, lấy lại được tinh thần lạc quan và sức sống vốn có. (Ảnh: IGNV)
Trước đó, CiiN và "người tình tin đồn" OgeNus đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận sau khi "trượt tay" công khai hình ảnh thân mật, kéo theo những ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng và thậm chí là những lùm xùm liên quan đến phát ngôn từ phía gia đình. (Ảnh: IGNV)
Tuy nhiên, Ciin không lên tiếng về vấn đề này. Việc cô vẫn tham gia challenge và tung ra những clip vũ đạo chất lượng đã giúp cô thu hút sự chú ý theo hướng tích cực, khẳng định sự cuốn hút của một hot TikToker hàng đầu với hơn 16 triệu người theo dõi. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Ciin #TikToker #vũ đạo #lắc hông #sinh nhật #CiiN Bùi Thảo Ly

