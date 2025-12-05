Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Có tình yêu viên mãn, gái xinh Lyly Sury ngày càng thăng hạng nhan sắc

Sắc vóc xinh đẹp vốn là lợi thế lớn của Lyly Sury, nhưng chính tình yêu ngọt ngào bên Soanh Trần đã giúp cô nàng ngày càng rạng ngời và quyến rũ hơn.

Trầm Phương
Nữ streamer nổi tiếng trong cộng đồng Liên Quân Mobile - Lyly Sury (tên thật là Nguyễn Thị Hương Ly) vốn đã được biết đến với nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ cùng phong cách cá tính. (Ảnh: IGNV)
Tuy nhiên, kể từ khi công khai chuyện tình cảm viên mãn bên bạn trai Soanh Trần - nam TikToker nổi tiếng, Lyly Sury dường như càng thêm rạng rỡ và "thăng hạng" nhan sắc một cách đáng kể, minh chứng rõ ràng nhất cho câu nói "phụ nữ đẹp nhất khi yêu". (Ảnh: IGNV)
Thời gian gần đây, Lyly Sury và Soanh Trần thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường ngọt ngào, những chuyến du lịch lãng mạn, nhận được sự ủng hộ lớn từ người hâm mộ. (Ảnh: IGNV)
Sự hạnh phúc trong tình yêu không chỉ giúp Lyly Sury thêm phần tự tin, mà còn thể hiện rõ qua thần thái tươi tắn, rạng rỡ trong mọi khung hình. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh mới nhất, Lyly Sury gây ấn tượng mạnh với vẻ đẹp ngọt ngào, mái tóc dài suôn mượt cùng nụ cười tươi tắn. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng khoe khéo vòng eo thon gọn và đôi chân dài trong chân váy ngắn cá tính, kết hợp cùng áo len croptop sọc ngang nâu-trắng ấm áp, phù hợp với không khí mùa đông. (Ảnh: IGNV)
Soanh Trần cũng diện trang phục "ton-sur-ton" với bạn gái khi mặc thiết kế áo len sọc đỏ trắng. (Ảnh: IGNV)
Việc Lyly Sury ngày càng trẻ trung, xinh đẹp hơn được người hâm mộ nhận định là nhờ có người yêu luôn đồng hành, chăm sóc và cưng chiều. (Ảnh: IGNV)
Thậm chí, Lyly còn từng "bạo miệng" chia sẻ về tương lai viên mãn, cho thấy mối quan hệ của cả hai đang rất ổn định và nghiêm túc. (Ảnh: IGNV)
Lyly Sury và Soanh Trần công khai hẹn hò đã nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ cộng đồng mạng. Cả hai không ngần ngại chia sẻ về mối quan hệ, về những chuyến du lịch cùng nhau trên trang cá nhân của cả hai. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Lyly Sury #tình yêu #cộng đồng Liên Quân #người nổi tiếng #soanh trần #sống tích cực

