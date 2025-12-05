Hà Nội

Khánh Vy xuất hiện đĩnh đạc tại Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Khánh Vy xuất hiện đĩnh đạc tại Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Hình ảnh MC Trần Khánh Vy xuất hiện tại Lễ mở ký Công ước Hà Nội góp phần khẳng định hình ảnh thế hệ trẻ Việt Nam không chỉ tài năng mà còn đầy trách nhiệm.

Trầm Phương
Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc (LHQ) về Chống tội phạm mạng, hay còn được biết đến với tên gọi Công ước Hà Nội, đã diễn ra thành công tại Thủ đô Hà Nội. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức và được vinh dự đặt tên cho một Công ước toàn cầu của LHQ. (Ảnh: IGNV)
Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc (LHQ) về Chống tội phạm mạng, hay còn được biết đến với tên gọi Công ước Hà Nội, đã diễn ra thành công tại Thủ đô Hà Nội. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức và được vinh dự đặt tên cho một Công ước toàn cầu của LHQ. (Ảnh: IGNV)
Xuất hiện tại buổi lễ, nữ MC, content creator nổi tiếng Trần Khánh Vy đã thu hút sự chú ý đặc biệt của cư dân mạng. (Ảnh: IGNV)
Xuất hiện tại buổi lễ, nữ MC, content creator nổi tiếng Trần Khánh Vy đã thu hút sự chú ý đặc biệt của cư dân mạng. (Ảnh: IGNV)
Trong không khí trang trọng của sự kiện, Khánh Vy xuất hiện với phong thái chuyên nghiệp, tự tin, thể hiện hình ảnh một thế hệ trẻ Việt Nam năng động và có tầm ảnh hưởng. (Ảnh: IGNV)
Trong không khí trang trọng của sự kiện, Khánh Vy xuất hiện với phong thái chuyên nghiệp, tự tin, thể hiện hình ảnh một thế hệ trẻ Việt Nam năng động và có tầm ảnh hưởng. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng thể hiện niềm tự hào và đầy khiêm tốn khi được góp mặt tại một sự kiện trọng đại như vậy: "Được làm một chấm bé xíu trong Lễ mở ký Công ước LHQ về Chống tội phạm mạng đầy tự hào. "Hà Nội - Thủ đô của một đất nước vươn lên từ tro tàn chiến tranh, được lựa chọn làm nơi khởi đầu kiến tạo không gian mạng hoà bình, hợp tác và tin cậy". (Ảnh: IGNV)
Cô nàng thể hiện niềm tự hào và đầy khiêm tốn khi được góp mặt tại một sự kiện trọng đại như vậy: "Được làm một chấm bé xíu trong Lễ mở ký Công ước LHQ về Chống tội phạm mạng đầy tự hào. "Hà Nội - Thủ đô của một đất nước vươn lên từ tro tàn chiến tranh, được lựa chọn làm nơi khởi đầu kiến tạo không gian mạng hoà bình, hợp tác và tin cậy". (Ảnh: IGNV)
Với kinh nghiệm là một MC truyền hình, Khánh Vy đã thể hiện khả năng giao tiếp ngoại ngữ lưu loát và ứng xử khéo léo tại sự kiện. (Ảnh: IGNV)
Với kinh nghiệm là một MC truyền hình, Khánh Vy đã thể hiện khả năng giao tiếp ngoại ngữ lưu loát và ứng xử khéo léo tại sự kiện. (Ảnh: IGNV)
Việc một nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trong cộng đồng mạng như Khánh Vy có mặt tại sự kiện mang tính pháp lý quốc tế về tội phạm mạng mang ý nghĩa sâu sắc. (Ảnh: IGNV)
Việc một nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trong cộng đồng mạng như Khánh Vy có mặt tại sự kiện mang tính pháp lý quốc tế về tội phạm mạng mang ý nghĩa sâu sắc. (Ảnh: IGNV)
Cô là cầu nối tự nhiên, đưa thông điệp về an toàn không gian mạng và thượng tôn pháp luật đến với đông đảo giới trẻ - những công dân số tiên phong của Việt Nam. (Ảnh: IGNV)
Cô là cầu nối tự nhiên, đưa thông điệp về an toàn không gian mạng và thượng tôn pháp luật đến với đông đảo giới trẻ - những công dân số tiên phong của Việt Nam. (Ảnh: IGNV)
Trần Khánh Vy là một trong những gương mặt Gen Z tiêu biểu nhất của Việt Nam. Cô không chỉ là một MC, vlogger, YouTuber mà còn là một hình mẫu về sự tự học và phát triển bản thân. (Ảnh: IGNV)
Trần Khánh Vy là một trong những gương mặt Gen Z tiêu biểu nhất của Việt Nam. Cô không chỉ là một MC, vlogger, YouTuber mà còn là một hình mẫu về sự tự học và phát triển bản thân. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng tưng tốt nghiệp ngành Quan hệ Quốc tế tại Học viện Ngoại giao Việt Nam vào năm 2020 với tấm bằng loại Giỏi. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng tưng tốt nghiệp ngành Quan hệ Quốc tế tại Học viện Ngoại giao Việt Nam vào năm 2020 với tấm bằng loại Giỏi. (Ảnh: IGNV)
Với những đóng góp và sức ảnh hưởng của mình, Khánh Vy đã nhận được nhiều giải thưởng và danh hiệu như "Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng" năm 2024 tại Lễ vinh danh giải thưởng các nhà sáng tạo nội dung số Việt Nam, bằng khen "Thanh niên tiêu biểu tỉnh Nghệ An năm 2024"...(Ảnh: IGNV)
Với những đóng góp và sức ảnh hưởng của mình, Khánh Vy đã nhận được nhiều giải thưởng và danh hiệu như "Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng" năm 2024 tại Lễ vinh danh giải thưởng các nhà sáng tạo nội dung số Việt Nam, bằng khen "Thanh niên tiêu biểu tỉnh Nghệ An năm 2024"...(Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Khánh Vy #Công ước Hà Nội #Liên hợp quốc #MC Trần Khánh Vy #tội phạm mạng #sự kiện quốc tế

