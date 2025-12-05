'Em bé quốc dân' Pam iu khiến netizen tan chảy trong bộ ảnh Giáng sinh

Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Mặc dù Giáng Sinh vẫn còn một khoảng thời gian nữa, nhưng 'em bé quốc dân' Pam yêu ơi đã khuấy động mạng xã hội với bộ ảnh chủ đề lễ hội cực kỳ đáng yêu.

Trầm Phương
Bộ ảnh Giáng sinh sớm mới đây của bé Pam yêu ơi vừa đăng tải ngay lập tức đã thu hút hàng trăm nghìn lượt yêu thích bởi những biểu cảm vô cùng tự nhiên và đáng yêu. (Ảnh: @pamyeuoi)
Xuất hiện bên cạnh cây thông Noel lộng lẫy với những quả châu xanh lá và vàng đồng rực rỡ, Pam đã hóa thân thành một Nàng Tiên Cá nhỏ xíu, vô cùng xinh xắn. (Ảnh: @pamyeuoi)
Bộ trang phục của cô bé là sự kết hợp ngọt ngào của chiếc áo kim sa màu hồng lấp lánh và chiếc váy đuôi cá màu xanh mint óng ánh, đi kèm với dải lụa tuyn màu hồng phớt mềm mại. (Ảnh: @pamyeuoi)
Đặc biệt, chiếc bờm hoa và vỏ sò cài tóc màu xanh dương đã hoàn thiện vẻ ngoài như bước ra từ truyện cổ tích cho nàng tiên cá tí hon này. (Ảnh: @pamyeuoi)
Dòng trạng thái đính kèm ảnh: "Pam Yêu Ơi Noel tới rồi mà sao vẫn hoá trang vậy mẹ ơi" đã nhận về "bão" thả tim và bình luận từ cộng đồng mạng. (Ảnh: @pamyeuoi)
Nhiều người hâm mộ không khỏi xuýt xoa, gọi Pam là "Nàng tiên cá của bác/chú/cô" và bày tỏ sự thích thú trước sự sáng tạo của mẹ Salim khi kết hợp chủ đề Tiên Cá với không khí Giáng Sinh. (Ảnh: @pamyeuoi)
Trong loạt ảnh, Pam Yêu Ơi thể hiện đủ mọi sắc thái cảm xúc và tạo dáng. Có lúc cô bé nở nụ cười tươi rói, tay ôm chặt chú gấu bông màu vàng, hay tạo dáng "bắn tim" cực kỳ chuyên nghiệp. (Ảnh: @pamyeuoi)
Cũng có những khoảnh khắc Pam ngồi ngoan ngoãn giữa những hộp quà bọc giấy nâu, chắp tay trước ngực với vẻ mặt ngây thơ và duyên dáng, đúng chuẩn một cô công chúa nhỏ. (Ảnh: @pamyeuoi)
Pam yêu ơi dù chỉ mới vài tuổi nhưng cô bé đã sở hữu một lượng người hâm mộ khổng lồ, được ưu ái gọi là "nữ hoàng meme" thế hệ mới. (Ảnh: @pamyeuoi)
Sức hút của Pam yêu ơi không chỉ nằm ở vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu mà còn ở những biểu cảm tự nhiên, chân thật và hài hước không lẫn vào đâu được. (Ảnh: @pamyeuoi)
Trầm Phương
#Pam yêu ơi #giáng sinh #nàng tiên cá #bé yêu #ảnh đẹp #mạng xã hội

