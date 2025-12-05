Hà Nội

Hot girl Instagram khoe style 'chất phát ngất', để lộ vòng 1 lấp ló gợi cảm

Cộng đồng trẻ

Hot girl Instagram khoe style 'chất phát ngất', để lộ vòng 1 lấp ló gợi cảm

Diện đồ theo phong cách 'nửa kín nửa hở', Trần Đoàn Bảo Ngọc khéo để lộ vòng 1 lấp ló, biến outfit thành tuyên ngôn sexy nhưng vẫn giữ trọn sự thời thượng.

Trầm Phương
Trần Đoàn Bảo Ngọc (@nruburn) là một trong những hot girl, người mẫu ảnh nổi tiếng tại TP. HCM và sở hữu tài khoản Instagram với hơn 300k người theo dõi. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp, sắc sảo đậm chất Á Đông, Bảo Ngọc còn được biết đến với gu thời trang cá tính, táo bạo và không ngại phô diễn đường cong cơ thể. (Ảnh: IGNV)
Mới đây, cô nàng sinh năm 2001 này tiếp tục khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên" khi chia sẻ loạt ảnh street style cực kỳ ấn tượng trong trang phục đậm chất Thu Đông. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh được chia sẻ, Trần Đoàn Bảo Ngọc đã thể hiện khả năng mix &amp; match tinh tế với phong cách vừa cá tính, vừa gợi cảm. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng diện một chiếc áo khoác dáng dài bằng chất liệu da lộn màu nâu sẫm, thiết kế có ve áo to, tạo nên vẻ ngoài mạnh mẽ, phóng khoáng. (Ảnh: IGNV)
Bảo Ngọc chọn cách diện táo bạo khi bên trong mặc một chiếc áo lông màu nâu vàng hờ hững, tạo điểm nhấn hút mắt và khéo léo để lộ vòng 1 lấp ló gợi cảm, đúng với phong cách sexy nhưng vẫn thời thượng mà cô theo đuổi. (Ảnh: IGNV)
Hoàn thiện set đồ là quần ôm màu tối, một chiếc thắt lưng da họa tiết da báo đầy cá tính. Đặc biệt, Bảo Ngọc còn đi đôi bốt cao cổ màu trắng, tạo sự tương phản màu sắc ấn tượng và tăng thêm vẻ sành điệu. (Ảnh: IGNV)
Loạt ảnh được chụp trong khung cảnh mùa Thu lãng mạn với sắc vàng, đỏ của lá cây, càng làm nổi bật lên thần thái sang chảnh và quyến rũ của hot girl. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ trang phục, chính nhan sắc và thần thái của Trần Đoàn Bảo Ngọc đã làm nên sức hút đặc biệt cho bộ ảnh. (Ảnh: IGNV)
Dù là những bức ảnh chụp cận mặt, tạo dáng chạy trên bậc thang hay tạo dáng lãng mạn bên vệ đường, Bảo Ngọc luôn thể hiện được thần thái tự tin, phóng khoáng, đúng chuẩn một "IT-girl". (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Bảo Ngọc #hot girl #thời trang #street style #gợi cảm #Fashion

