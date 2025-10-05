Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Quảng Trị phá chuyên án QT925.3, thu giữ nửa tấn ma túy

Lực lượng bộ đội biên phòng Quảng Trị vừa triệt phá chuyên án QT925.3, bắt giữ 2 người và thu giữ nửa tấn ma túy.

Theo Bảo Thiên/ PLO

Thông tin ban đầu, vào khoảng 16h, ngày 5/10, tại xã Dân Hoá, tỉnh Quảng Trị, lực lượng Phòng Nghiệp vụ thuộc Bộ đội Biên phòng Quảng Trị chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đấu tranh thành công chuyên án mang bí số QT925.3.

Biên phòng Quảng Trị phá chuyên án 'khủng', thu giữ nửa tấn ma túy

1 trong 2 người bị bắt cùng tang vật gồm nửa tấn ma túy. Ảnh: BĐBP

Tại hiện trường lực lượng đánh án đã bắt giữ hai người Lào, tang vật thu giữ gồm 500 kg ma túy các loại.

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị, đây là chiến công đầu của bộ đội biên phòng tỉnh chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII.

Đồng thời, ngăn chặn triệt để lượng ma túy “khủng” không để thẩm lậu qua biên giới gây nhiều hệ lụy cho toàn xã hội.

Hiện, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị chỉ đạo lực lượng đánh án tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.

#quảng trị bắt giữ ma túy #chuyên án QT925.3 #nửa tấn ma túy #bộ đội biên phòng Quảng Trị #đấu tranh chống ma túy #thu giữ ma túy xuyên biên giới

Bài liên quan

Xã hội

Bắt bà trùm mắc bệnh "tâm thần" điều hành đường dây ma tuý

Dù đang điều trị tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, Bùi Thị Thanh Thủy vẫn điều hành các hoạt động trong đường dây buôn bán ma túy.

Ngày 15/7, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây do Bùi Thị Thanh Thuỷ (SN 1964, đã từng bị bắt về tội Mua bán trái phép chất ma túy, nhưng do có bệnh án tâm thần nên chưa bị kết án) cầm đầu.

4.jpg
Đối tượng Bùi Thị Thanh Thuỷ.
Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố 27 đối tượng tại tụ điểm ma túy bar New Style Club ở Hưng Yên

Trong số 27 bị can bị khởi tố liên quan tụ điểm ma túy bar New Style Club có 7 bị can với vai trò chủ quán, quản lý, nhân viên và 20 bị can là khách hàng.

Ngày 3/10, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng và tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý tại cơ sở kinh doanh dịch vụ Bar New Style Club tại phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên.

3.jpg
Hình ảnh Bar New Style Club khi cảnh sát kiểm tra. Ảnh Công an tỉnh Hưng Yên.
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt ổ nhóm trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy

Công an Hà Nội bắt giữ ổ nhóm trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy thu giữ nhiều tang vật liên quan tới vụ án.

Ngày 2/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng Nguyễn Thành Trung (SN 1996; trú tại: phường Hồng Hà, TP Hà Nội), Phan Tiến Dũng (SN 1995; trú tại: xã Nhữ Khê, TP Tuyên Quang), Lê Mạnh Cường (SN 1996; trú tại: phường Hồng Hà, Hà Nội) để điều tra về các hành vi trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.

16.jpg
Các đối tượng bị bắt giữ.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới