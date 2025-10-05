Quảng Trị phá chuyên án QT925.3, thu giữ nửa tấn ma túy

Lực lượng bộ đội biên phòng Quảng Trị vừa triệt phá chuyên án QT925.3, bắt giữ 2 người và thu giữ nửa tấn ma túy.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 16h, ngày 5/10, tại xã Dân Hoá, tỉnh Quảng Trị, lực lượng Phòng Nghiệp vụ thuộc Bộ đội Biên phòng Quảng Trị chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đấu tranh thành công chuyên án mang bí số QT925.3.

1 trong 2 người bị bắt cùng tang vật gồm nửa tấn ma túy. Ảnh: BĐBP

Tại hiện trường lực lượng đánh án đã bắt giữ hai người Lào, tang vật thu giữ gồm 500 kg ma túy các loại.

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị, đây là chiến công đầu của bộ đội biên phòng tỉnh chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII.

Đồng thời, ngăn chặn triệt để lượng ma túy “khủng” không để thẩm lậu qua biên giới gây nhiều hệ lụy cho toàn xã hội.

Hiện, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị chỉ đạo lực lượng đánh án tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.