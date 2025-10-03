Khởi tố 27 đối tượng tại tụ điểm ma túy bar New Style Club ở Hưng Yên

Trong số 27 bị can bị khởi tố liên quan tụ điểm ma túy bar New Style Club có 7 bị can với vai trò chủ quán, quản lý, nhân viên và 20 bị can là khách hàng.

Ngày 3/10, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng và tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý tại cơ sở kinh doanh dịch vụ Bar New Style Club tại phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên.

Hình ảnh Bar New Style Club khi cảnh sát kiểm tra. Ảnh Công an tỉnh Hưng Yên.

Khoảng 23h30 ngày 27/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hưng Yên chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh và Công an phường Thái Bình triển khai kế hoạch đấu tranh, triệt phá điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng và tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý tại cơ sở kinh doanh New Style Club.

Tại thời điểm kiểm tra quán Bar New Style Club có 15 bàn khách đang sử dụng dịch vụ.

Trên các bàn, lực lượng chức năng đã tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hành vi tổ chức, chứa chấp sử dụng và tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý như các gói nilon chứa các tinh thể kết tinh màu trắng, các viên nén nghi là ma túy tổng hợp và nhiều dụng cụ, đồ vật phục vụ sử dụng ma túy tổng hợp như như ống hút, bình khí nén, bóng cười…

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự tiến hành test nhanh đối với 94 đối tượng có mặt trong quán. Bước đầu cho kết quả dương tính với ma túy (các loại methamphetamin, MDMA, ketamin, cần sa) đối với tổng số 40/94 đối tượng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố đối với 27 bị can gồm 7 bị can với vai trò chủ quán, quản lý, nhân viên và 20 bị can là khách hàng về các tội danh như Tàng trữ, Mua bán trái phép chất ma túy; Tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

Hình ảnh lực lượng Công an triệt phá điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng và tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý tại cơ sở kinh doanh New Style Club: