Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Khởi tố 27 đối tượng tại tụ điểm ma túy bar New Style Club ở Hưng Yên

Trong số 27 bị can bị khởi tố liên quan tụ điểm ma túy bar New Style Club có 7 bị can với vai trò chủ quán, quản lý, nhân viên và 20 bị can là khách hàng.

Hải Ninh

Ngày 3/10, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng và tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý tại cơ sở kinh doanh dịch vụ Bar New Style Club tại phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên.

3.jpg
Hình ảnh Bar New Style Club khi cảnh sát kiểm tra. Ảnh Công an tỉnh Hưng Yên.

Khoảng 23h30 ngày 27/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hưng Yên chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh và Công an phường Thái Bình triển khai kế hoạch đấu tranh, triệt phá điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng và tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý tại cơ sở kinh doanh New Style Club.

Tại thời điểm kiểm tra quán Bar New Style Club có 15 bàn khách đang sử dụng dịch vụ.

Trên các bàn, lực lượng chức năng đã tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hành vi tổ chức, chứa chấp sử dụng và tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý như các gói nilon chứa các tinh thể kết tinh màu trắng, các viên nén nghi là ma túy tổng hợp và nhiều dụng cụ, đồ vật phục vụ sử dụng ma túy tổng hợp như như ống hút, bình khí nén, bóng cười…

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự tiến hành test nhanh đối với 94 đối tượng có mặt trong quán. Bước đầu cho kết quả dương tính với ma túy (các loại methamphetamin, MDMA, ketamin, cần sa) đối với tổng số 40/94 đối tượng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố đối với 27 bị can gồm 7 bị can với vai trò chủ quán, quản lý, nhân viên và 20 bị can là khách hàng về các tội danh như Tàng trữ, Mua bán trái phép chất ma túy; Tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

Hình ảnh lực lượng Công an triệt phá điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng và tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý tại cơ sở kinh doanh New Style Club:

6.jpg
5.jpg
4.jpg
2.jpg
1.jpg
#ma túy #Hưng Yên #New Style Club #khởi tố #công an #bình luận ma túy

Bài liên quan

Xã hội

Bắt đối tượng hành hung tài xế xe buýt, bắt quỳ giữa đường ở Nghệ An

Cơ quan Công an vừa tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hoà ở xã Tân Kỳ (Nghệ An) đã đánh tài xế xe buýt và yêu cầu người này quỳ xuống đường.

Sáng 3/10, thông tin từ lãnh đạo Công an xã Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Hòa (SN 1987), trú tại xã Tân Kỳ về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Trước đó, vào chiều 1/10, Công an xã Tân Kỳ nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại khu vực bến xe Tân Kỳ, thuộc Khối 2 có một nhóm người đang xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau.

Xem chi tiết

Xã hội

Người dân Quảng Trị giao nộp cá thể khỉ đuôi lợn quý hiếm

Một người dân ở tỉnh Quảng Trị đã tự nguyên giao nộp cá thể khỉ đuôi lợn quý hiếm cho cơ quan chức năng để thả về môi trường tự nhiên.

Ngày 3/10, thông tin từ Công an xã Lệ Ninh (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối tiếp nhận một cá thể khỉ đuôi lợn do người dân giao nộp, đồng thời tái thả về môi trường tự nhiên.

Trước đó, ngày 02/10, anh Kiều Ngọc Hà (SN 1974, trú tại thôn 2, xã Lệ Ninh) phát hiện 01 cá thể khỉ đuôi lợn giống đực, trọng lượng khoảng 10kg đi lạc vào khu vực nhà riêng nên đã bắt lại, đồng thời trình báo với chính quyền địa phương.

Xem chi tiết

Xã hội

Vượt lũ, xuyên đêm phối hợp bắt đối tượng trốn truy nã tại Cao Bằng

Ly Xá Dì là đối tượng bị truy nã từ năm 2020 sau khi bỏ trốn. Dù lực lượng công an nhiều lần vận động, gửi thư kêu gọi ra đầu thú nhưng Dì kiên quyết lẩn trốn.

Ngày 2/10, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, không quản mưa lớn, đường sá sạt lở, sau hơn 13 giờ di chuyển liên tục từ Lai Châu sang Cao Bằng, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp cùng Trạm Biên phòng cửa khẩu Sóc Giang và lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng bắt giữ thành công đối tượng truy nã Ly Xá Dì (SN 1995, trú tại xã Sì Lở Lầu, tỉnh Lai Châu).

capture.png
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp với Trạm Biên phòng Sóc Giang nhanh chóng khống chế, bắt giữ đối tượng Ly Xá Dì tại cửa khẩu Sóc Giang, tỉnh Cao Bằng.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới