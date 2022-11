Zaporozhye rung chuyển trong đêm, đếm được ít nhất 40 vụ nổ

Theo thông tin được truyền thông Ukraine đăng tải, ít nhất đã có 40 vụ nổ xảy ra tại Zaporozhye vào đêm qua ngày 24/11 theo giờ địa phương. Các nhân chứng tại Zaporozhye cho biết, một loạt các vụ nổ lớn kèm theo đó là chớp sáng từ tên lửa có thể được nhìn thấy từ khoảng cách lên tới 25 km. Vụ oanh tạc vào Zaporozhye là một trong những phi vụ tấn công lớn nhất Nga thực hiện nhắm vào Ukraine trong tuần này. Tất cả hơn 40 vụ nổ đều xuất hiện chỉ trong một đợt tấn công duy nhất. Giới chức địa phương chưa bình luận về vụ việc. Tuy nhiên những hình ảnh được đăng tải lên mạng xã hội cho thấy, vụ oanh tạc của Nga đã khiến cơ sở vật chất của Zaporozhye bị hư hại ít nhiều. Hôm 24/11 vừa rồi, hãng thông tấn TASS dẫn lời Đại sứ Nga tại Liên hiệp Quốc cho biết, Nga sẽ tiếp tục làm suy yếu tiềm lực quân sự của Ukraine cho đến khi Kiev "thực tế hơn trong việc đàm phán". Lý do của những cuộc không kích được Nga đưa ra là để đáp trả lại việc vũ khí phương Tây đang tràn ngập quốc gia Đông Âu này. Đây cũng được xem là lời đáp trả của Nga, cho những lời phát biểu liều lĩnh của Kiev trong thời gian vừa qua. Phía Nga cũng cho rằng, cơ sở hạ tầng của Ukraine thậm chí còn bị thiệt hại bởi chính tên lửa phòng không của lực lượng vũ trang Kiev, khi các tên lửa này được phóng lên nhưng không đánh trúng mục tiêu và rơi thẳng vào các khu dân cư. Trong khi đó, phía Ukraine đã tổ chức họp khẩn vào ngay 23/11, cáo buộc Nga phóng hàng chục tên lửa trong cùng một ngày, nhắm vào cơ sở hạ tầng của nước này. Tổng thống Zelensky của Ukraine kêu gọi Hội đồng Bảo an có hành động ngăn chặn Nga không kích vào cơ sở hạ tầng trọng yếu, khiến nhiều thành phố của Ukraine rơi vào cảnh mất điện giữa mùa đông. Theo thông tin được tờ Kiev Indipendent đăng tải, nhiều báo cáo của Bộ Quốc phòng Anh cho biết, Nga dường như có động thái điều các lực lượng đổ bộ đường không tinh nhuệ tới Donetsk và Luhansk. Nhiệm vụ của các lực lượng lính dù này trước đây là để bảo vệ bờ tây sông Dnipro ở Kherson. Tuy nhiên sau khi quân đội Nga rút về hữu ngạn Dnipro, dường như các lực lượng lính dù Nga đã được tái tổ chức để chuẩn bị cho một cuộc phản công trong thời gian sắp tới. Tờ Reuters hôm 24/11 đưa tin, Cơ quan An ninh Liên bang Nga đã ngăn chặn lực lượng đặc biệt của Ukraine đang nỗ lực phá hoại đường ống dẫn khí South Stream. Đường ống này chảy từ biển Đen đến Bulgaria. Phía Ukraine chưa có bình luận về cáo buộc nêu trên.

