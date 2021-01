Xung đột Trung Đông: Tại sao Iran không hề sợ hãi trước Israel?

Nguy cơ xung đột Trung Đông lan rộng tiếp tục hiện hữu khi Israel đe dọa Iran bằng các cuộc không kích và ném bom các cơ sở hạt nhân, liệu Iran có thể tiến hành các cuộc tấn công hạt nhân trả đũa nhằm vào Israel? Ảnh: Tên lửa đạn đạo của Iran - Nguồn: Sina Một điều khẳng định chắc chắn rằng, Iran hiện không có vũ khí hạt nhân, nên không thể tấn công phủ đầu Israel bằng vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, Iran có thể gây tấn công hạt nhân vào Israel, theo những cách khác. Phương án thứ nhất, Iran có thể tấn công các căn cứ hạt nhân của Israel, hoặc Iran có thể tấn công các lò phản ứng hạt nhân và các bãi phóng tên lửa đạn đạo Jericho II/III (nghi gắn đầu đạn hạt nhân); thậm chí bắn trúng tàu ngầm lớp Dolphin có khả năng mang tên lửa hạt nhân của Israel. Iran có thể dễ dàng biết được vị trí của các địa điểm này từ ảnh vệ tinh. Ảnh: Tên lửa của Iran - Nguồn: IRNA. Phương án thứ hai, cực đoan hơn, Iran sử dụng tên lửa hành trình hoặc tên lửa đạn đạo, được nạp chất nổ thông thường và vật liệu hạt nhân để tấn công các thành phố của Israel. Hiện Iran có sẵn ít nhất 2.068 kg Uranium-235 cho phương án này. Bất kỳ một trong những lựa chọn này đều có thể khiến Israel bị ảnh hưởng lớn, bởi bức xạ bụi hạt nhân. Ảnh: Một vụ phóng tên lửa đạn đạo của Iran - Nguồn: IRNA Nếu Iran tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào các địa điểm hạt nhân của Israel, về không quân là bất khả thi, nhưng Iran có thể lựa chọn sử dụng tổ hợp tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo để tiến công Israel. Ảnh: Một vụ phóng tên lửa đạn đạo của Iran - Nguồn: IRNA Còn để tiến công tàu ngầm lớp Dolphin của Israel, Iran có thể sử dụng tên lửa hành trình; còn đối với lò phản ứng hạt nhân của Israel và tên lửa đạn đạo Jericho, Iran có thể sử dụng kết hợp tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Ảnh: Tàu ngầm lớp Dolphin của Israel - Nguồn: Wikipedia. Tàu ngầm lớp Dolphin do Đức đóng cho Hải quân Israel. Tàu ngầm Dolphin có thể phóng tên lửa hành trình Dalila do Israel chế tạo, từ 4 ống phóng ngư lôi 650mm của tàu ngầm. Tên lửa hành trình của Israel có th Ảnh: Tàu ngầm lớp Dolphin của Israel - Nguồn: Wikipedia. ể bắn tới Iran với tầm bắn và được cho là có thể mang đầu đạn hạt nhân. Năm chiếc tàu ngầm lớp Dolphin của Israel đã cập cảng Haifa ở phía bắc Israel. Nếu các tàu ngầm này nếu bị trúng tên lửa hành trình của Iran, khi chúng đang được nạp tên lửa hạt nhân; các vật liệu hạt nhân có thể bị rò rỉ và gây ô nhiễm cho thành phố cảng Haifa. Ảnh: Tàu ngầm lớp Dolphin của Israel - Nguồn: Wikipedia. Một mục tiêu quan trọng của Israel mà Iran có thể tập trung vào đó là căn cứ Không quân Nevatim, nơi đóng quân của máy bay tàng hình F-35 của Israel, hoặc nó có thể là nơi cất giữ đầu đạn hạt nhân của Israel. Ảnh: Máy bay chiến đấu F-16 tại căn cứ Nevatim - Nguồn: AP. Iran có thể nhắm mục tiêu vào máy bay và hầm chứa đạn dược, nơi nghi ngờ có thể chứa đầu đạn hạt nhân. Tên lửa hành trình của Iran có thể được sử dụng để tấn công các căn cứ không quân và boongke chiến đấu của Israel. Ảnh: Máy bay chiến đấu F-16 tại căn cứ Nevatim - Nguồn: AP. Israel có một căn cứ tên lửa chính cho tên lửa đạn đạo Jericho-2 và Jericho-3. Các tên lửa đạn đạo này được đặt gần Căn cứ Không quân Stout-Mica. Nếu Iran phát động một cuộc tấn công, đó có thể là một cuộc tấn công kép bằng cả tên lửa hành trình và đạn đạo. Ảnh: Tên lửa đạn đạo Jericho-2 - Nguồn: AFP Để giải quyết căn cứ này, Iran sẽ cần sử dụng một số lượng lớn tên lửa. Đối với loại căn cứ tên lửa này, Iran có thể sử dụng tên lửa đạn đạo loại Shahab-3 hoặc tên lửa đạn đạo Mudrock-2 và tên lửa hành trình Sumar. Ảnh: Tên lửa đạn đạo Shahab-3 của Iran - Nguồn: IRNA. Iran cũng có thể tấn công các lò phản ứng hạt nhân của Israel bằng cách sử dụng nhiều loại tên lửa đạn đạo kết hợp với tên lửa hành trình tầm xa để làm nổ tung các cơ sở hạt nhân của Israel. Nếu lò phản ứng Dimona nổ tung, một sự cố Chernobyl khác sẽ nổ ra ở Israel. Ảnh: Tên lửa hành trình Soumar của Iran - Nguồn: IRNA Để phá hủy hiệu quả khả năng hạt nhân của Israel, Iran có thể cần hàng trăm tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Thông thường mỗi mục tiêu có thể phóng một tên lửa hành trình, nhưng do hệ thống chống tên lửa Arrow-2 của Israel có khả năng đánh chặn tốt, nên Iran cần sử dụng nhiều tên lửa đạn đạo vào một mục tiêu để đảm bảo phá hủy được mục tiêu. Ảnh: Một trận địa phóng tên lửa đạn đạo của Iran - Nguồn: IRNA Cuối cùng, Iran có thể sử dụng "bom bẩn" hạt nhân để tấn công các thành phố của Israel. Iran có khả năng sử dụng tên lửa hành trình vì chúng rất khó bị đánh chặn. Hàng chục tên lửa chứa vật liệu hạt nhân Uranium-235 và chất nổ thông thường, tất cả các thành phố lớn ở Israel như Tel Aviv, Jerusalem và Haifa có thể là các mục tiêu chính của Iran. Tiêm kích F-14 - con Át Chủ Bài trong tay Không quân Iran hiện tại.

Nguy cơ xung đột Trung Đông lan rộng tiếp tục hiện hữu khi Israel đe dọa Iran bằng các cuộc không kích và ném bom các cơ sở hạt nhân, liệu Iran có thể tiến hành các cuộc tấn công hạt nhân trả đũa nhằm vào Israel? Ảnh: Tên lửa đạn đạo của Iran - Nguồn: Sina Một điều khẳng định chắc chắn rằng, Iran hiện không có vũ khí hạt nhân, nên không thể tấn công phủ đầu Israel bằng vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, Iran có thể gây tấn công hạt nhân vào Israel, theo những cách khác. Phương án thứ nhất, Iran có thể tấn công các căn cứ hạt nhân của Israel , hoặc Iran có thể tấn công các lò phản ứng hạt nhân và các bãi phóng tên lửa đạn đạo Jericho II/III (nghi gắn đầu đạn hạt nhân); thậm chí bắn trúng tàu ngầm lớp Dolphin có khả năng mang tên lửa hạt nhân của Israel. Iran có thể dễ dàng biết được vị trí của các địa điểm này từ ảnh vệ tinh. Ảnh: Tên lửa của Iran - Nguồn: IRNA. Phương án thứ hai, cực đoan hơn, Iran sử dụng tên lửa hành trình hoặc tên lửa đạn đạo, được nạp chất nổ thông thường và vật liệu hạt nhân để tấn công các thành phố của Israel. Hiện Iran có sẵn ít nhất 2.068 kg Uranium-235 cho phương án này. Bất kỳ một trong những lựa chọn này đều có thể khiến Israel bị ảnh hưởng lớn, bởi bức xạ bụi hạt nhân. Ảnh: Một vụ phóng tên lửa đạn đạo của Iran - Nguồn: IRNA Nếu Iran tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào các địa điểm hạt nhân của Israel, về không quân là bất khả thi, nhưng Iran có thể lựa chọn sử dụng tổ hợp tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo để tiến công Israel. Ảnh: Một vụ phóng tên lửa đạn đạo của Iran - Nguồn: IRNA Còn để tiến công tàu ngầm lớp Dolphin của Israel, Iran có thể sử dụng tên lửa hành trình; còn đối với lò phản ứng hạt nhân của Israel và tên lửa đạn đạo Jericho, Iran có thể sử dụng kết hợp tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Ảnh: Tàu ngầm lớp Dolphin của Israel - Nguồn: Wikipedia. Tàu ngầm lớp Dolphin do Đức đóng cho Hải quân Israel. Tàu ngầm Dolphin có thể phóng tên lửa hành trình Dalila do Israel chế tạo, từ 4 ống phóng ngư lôi 650mm của tàu ngầm. Tên lửa hành trình của Israel có th Ảnh: Tàu ngầm lớp Dolphin của Israel - Nguồn: Wikipedia. ể bắn tới Iran với tầm bắn và được cho là có thể mang đầu đạn hạt nhân. Năm chiếc tàu ngầm lớp Dolphin của Israel đã cập cảng Haifa ở phía bắc Israel. Nếu các tàu ngầm này nếu bị trúng tên lửa hành trình của Iran, khi chúng đang được nạp tên lửa hạt nhân; các vật liệu hạt nhân có thể bị rò rỉ và gây ô nhiễm cho thành phố cảng Haifa. Ảnh: Tàu ngầm lớp Dolphin của Israel - Nguồn: Wikipedia. Một mục tiêu quan trọng của Israel mà Iran có thể tập trung vào đó là căn cứ Không quân Nevatim, nơi đóng quân của máy bay tàng hình F-35 của Israel, hoặc nó có thể là nơi cất giữ đầu đạn hạt nhân của Israel. Ảnh: Máy bay chiến đấu F-16 tại căn cứ Nevatim - Nguồn: AP. Iran có thể nhắm mục tiêu vào máy bay và hầm chứa đạn dược, nơi nghi ngờ có thể chứa đầu đạn hạt nhân. Tên lửa hành trình của Iran có thể được sử dụng để tấn công các căn cứ không quân và boongke chiến đấu của Israel. Ảnh: Máy bay chiến đấu F-16 tại căn cứ Nevatim - Nguồn: AP. Israel có một căn cứ tên lửa chính cho tên lửa đạn đạo Jericho-2 và Jericho-3. Các tên lửa đạn đạo này được đặt gần Căn cứ Không quân Stout-Mica. Nếu Iran phát động một cuộc tấn công, đó có thể là một cuộc tấn công kép bằng cả tên lửa hành trình và đạn đạo. Ảnh: Tên lửa đạn đạo Jericho-2 - Nguồn: AFP Để giải quyết căn cứ này, Iran sẽ cần sử dụng một số lượng lớn tên lửa. Đối với loại căn cứ tên lửa này, Iran có thể sử dụng tên lửa đạn đạo loại Shahab-3 hoặc tên lửa đạn đạo Mudrock-2 và tên lửa hành trình Sumar. Ảnh: Tên lửa đạn đạo Shahab-3 của Iran - Nguồn: IRNA. Iran cũng có thể tấn công các lò phản ứng hạt nhân của Israel bằng cách sử dụng nhiều loại tên lửa đạn đạo kết hợp với tên lửa hành trình tầm xa để làm nổ tung các cơ sở hạt nhân của Israel. Nếu lò phản ứng Dimona nổ tung, một sự cố Chernobyl khác sẽ nổ ra ở Israel. Ảnh: Tên lửa hành trình Soumar của Iran - Nguồn: IRNA Để phá hủy hiệu quả khả năng hạt nhân của Israel, Iran có thể cần hàng trăm tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Thông thường mỗi mục tiêu có thể phóng một tên lửa hành trình, nhưng do hệ thống chống tên lửa Arrow-2 của Israel có khả năng đánh chặn tốt, nên Iran cần sử dụng nhiều tên lửa đạn đạo vào một mục tiêu để đảm bảo phá hủy được mục tiêu. Ảnh: Một trận địa phóng tên lửa đạn đạo của Iran - Nguồn: IRNA Cuối cùng, Iran có thể sử dụng "bom bẩn" hạt nhân để tấn công các thành phố của Israel. Iran có khả năng sử dụng tên lửa hành trình vì chúng rất khó bị đánh chặn. Hàng chục tên lửa chứa vật liệu hạt nhân Uranium-235 và chất nổ thông thường, tất cả các thành phố lớn ở Israel như Tel Aviv, Jerusalem và Haifa có thể là các mục tiêu chính của Iran. Tiêm kích F-14 - con Át Chủ Bài trong tay Không quân Iran hiện tại.