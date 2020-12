Iran chưa "trả thù" Israel về cái chết của Fahrizad là vì sợ... Mỹ?

Cho dù phía Israel liên tục phủ nhận, không có liên quan đến vụ ám sát; nhưng phía Iran khẳng định đó là Israel, rõ ràng cáo buộc này không phải là không có căn cứ. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, những chứng cứ của Iran thực sự chưa có tính thuyết phục. Ảnh: Nhà khoa học hạt nhân Iran Mohsen Fakhrizadeh - Nguồn: IRNA Theo tin từ tờ Global Times, ngoài việc phát hiện vũ khí do Israel sản xuất tại hiện trường vụ tấn công, Bộ Quốc phòng Iran cũng tuyên bố rằng, họ đã có được "manh mối mới" về danh tính của kẻ tấn công, và thông tin liên quan "sẽ sớm được công bố". Ảnh: Chiếc ô tô chở Fakhrizadeh và hiện trường vụ ám sát - Nguồn: IRNA Chưa biết Iran sẽ đưa ra bằng chứng nào, để chứng minh rằng Israel là thủ phạm. Tuy nhiên, xét từ những thông tin hiện tại do Iran cung cấp, không đủ để thuyết phục và chứng minh cho dư luận thế giới rằng, cái chết của Fakhrizadeh có liên quan đến Israel. Ảnh: Quãng đường xảy ra vụ ám sát Fakhrizadeh - Nguồn: Sina Điều đáng nói là dù chính phủ Israel đã nhiều lần nhấn mạnh rằng, chuyện này không liên quan gì đến họ; nhưng chính truyền thông của Mỹ và Israel dường như có ý định giúp Iran "giải quyết vụ việc" và cung cấp rất nhiều "bằng chứng", để chứng minh Mỹ và Israel liên quan đến cái chết của Fakhrizadeh. Ảnh: Đồ họa khu vực Fakhrizadeh bị ám sát - Nguồn: Sina Một vài ngày trước, Tờ Times of Israel, dẫn lời Cựu Giám đốc tình báo của Israel Yadrin nói rằng, "chuyến thăm của Pompeo đến Israel có liên quan đến cái chết của Fakhrizadeh". Đồng thời tờ Thời báo New York của Mỹ cũng dẫn lời "một số quan chức Mỹ" cho rằng, Israel đứng sau vụ tấn công. Ảnh: Đám tang Fakhrizadeh được cử hành trọng thể - Nguồn: Sina Truyền thông của Mỹ và Israel tưởng như đang "ném đá nhau", nhưng thực ra họ đang "đào hố" chôn Iran. Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Mỹ Sanders nói với phóng viên tờ New York Times vài ngày trước rằng, "vụ ám sát Fakhrizadeh, khi chính quyền mới của Biden sắp nhậm chức, mục đích thực sự là ngăn chính quyền mới của Biden, nối lại quan hệ ngoại giao với Iran". Ảnh: Thủ tướng Israel Netanyahu đã từng chỉ vào bức ảnh của Fakhrizadeh từ năm 2018 - Nguồn: Sina Hiện có những thế lực ngầm của cả Mỹ, Israel và thậm chí là Iran đang ra sức ngăn cản, quan hệ ngoại giao Mỹ-Iran trở lại bình thường; có thông tin cho rằng, đây là một phần trong hành động "đào hố, đặt bẫy" của ông Trump đối với ông Biden, sau thất bại của ông trong cuộc bầu cử tháng 11 vừa qua. Ảnh: Sinh viên Iran đốt hình tổng thống Mỹ và hô vang khẩu hiệu chống Mỹ - Nguồn: Sina Cách đây không lâu, ông Trump đã cố gắng ra lệnh tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, nhằm tạo ra sự thù hận giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên ý kiến của ông Trump đã bị cả Bộ Quốc phòng và các trợ lý của Nhà Trắng đều phản đối quyết liệt, và Iran đã thoát nạn cơn giận dữ của ông Trump. Ảnh: Sinh viên Iran đốt cờ Mỹ và Israel. Nguồn: AFP Như vậy, theo dõi hành động hạ sát Fakhrizadeh, rõ ràng là chính quyền Trump và Israel có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Sự “càn quét” lẫn nhau trên các phương tiện truyền thông giữa Mỹ và Israel càng chứng tỏ rằng, cuộc tấn công là một hành động chung của Mỹ và Iran. Ảnh: Ông Biden - Nguồn: Sina Trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, ông Trump đã viện cớ để tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, nhưng chưa thành. Tuy nhiên ở bên kia chiến tuyến, chính quyền Iran cũng đang phải chịu sức ép không nhỏ của dư luận trong nước, khi các đảng cầm quyền và đối lập tại Iran đang hô to những khẩu hiệu chống Mỹ và Israel. Ảnh: Tổng thống Trump đã kiên quyết rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran - Nguồn: Sina Các nhà phân tích về tình hình Trung Đông cho rằng, một khi đủ bằng chứng kết tội Israel là thủ phạm sát hại nhà khoa học hạt nhân Fakhrizadeh, có thể Iran sẽ tung "đòn thù" vào Israel. Ảnh: Tổng thống Trump đã kiên quyết rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran - Nguồn: Sina Lý do Iran dám tung đòn trả đũa quân sự vào Israel, đó là đầu năm nay, sau vụ Mỹ sát hại Tư lệnh tình báo Iran Qassem Soleimani, Iran đã phát động đợt tiến công lớn bằng tên lửa nhằm vào 2 căn cứ quân sự của Mỹ tại Iraq; mặc dù cuộc tiến công không gây thiệt hại về người, nhưng phải công nhận rằng, Iran đã dám hành động chứ không dừng ở "tuyên bố". Ảnh: Tên lửa Iran tiến công vào căn cứ quân sự Mỹ hồi tháng 2/2020 - Nguồn: Sina Tuy nhiên, ít nhất là đến ngày 20/1 năm sau (khi ông Trump hết nhiệm kỳ Tổng thống), Iran khó có thể trả đũa Israel về việc này. Lý do rất đơn giản, Israel luôn cố gắng sử dụng bàn tay của chính quyền Trump, để giúp họ loại bỏ những cơn "nóng giận" của Iran. Ảnh: Tên lửa Iran tiến công vào căn cứ quân sự Mỹ hồi tháng 2/2020 - Nguồn: Sina Rõ ràng, nếu cái chết của Fahrizad thực sự liên quan đến Israel, thì điều đó chỉ có thể cho thấy một thực tế rằng, Israel chỉ muốn lợi dụng sự kiểm soát của ông Trump đối với quân đội Mỹ, để tấn công cơ sở hạt nhân của Iran, trước khi ông Trump từ chức. Israel muốn dùng Mỹ để thực hiện một đòn tàn khốc, nhằm loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa lớn nhất từ Israel. Ảnh: Máy bay chiến đấu F-35 của Israel - Nguồn: Topwar Điều này cho thấy, Iran dù đã hơn một lần thề sẽ “trả máu”, nhưng cũng chỉ biết "nuốt nước mắt" vào trong. Lý do rất đơn giản, vào thời điểm nhạy cảm khi ông Trump đang trong cơn "bực tức" vì thất cử, Iran thì không muốn gây ra những thảm họa khó lường, trong giai đoạn trước khi Trump từ chức. Ảnh: Tầm bắn tên lửa của Iran - Nguồn: Sina Video Iran tuyên bố sẽ trả đũa vụ sát hại nhà khoa học hạt nhân - Nguồn: VTV24

Cho dù phía Israel liên tục phủ nhận, không có liên quan đến vụ ám sát; nhưng phía Iran khẳng định đó là Israel, rõ ràng cáo buộc này không phải là không có căn cứ. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, những chứng cứ của Iran thực sự chưa có tính thuyết phục. Ảnh: Nhà khoa học hạt nhân Iran Mohsen Fakhrizadeh - Nguồn: IRNA Theo tin từ tờ Global Times, ngoài việc phát hiện vũ khí do Israel sản xuất tại hiện trường vụ tấn công, Bộ Quốc phòng Iran cũng tuyên bố rằng, họ đã có được "manh mối mới" về danh tính của kẻ tấn công, và thông tin liên quan "sẽ sớm được công bố". Ảnh: Chiếc ô tô chở Fakhrizadeh và hiện trường vụ ám sát - Nguồn: IRNA Chưa biết Iran sẽ đưa ra bằng chứng nào, để chứng minh rằng Israel là thủ phạm. Tuy nhiên, xét từ những thông tin hiện tại do Iran cung cấp, không đủ để thuyết phục và chứng minh cho dư luận thế giới rằng, cái chết của Fakhrizadeh có liên quan đến Israel. Ảnh: Quãng đường xảy ra vụ ám sát Fakhrizadeh - Nguồn: Sina Điều đáng nói là dù chính phủ Israel đã nhiều lần nhấn mạnh rằng, chuyện này không liên quan gì đến họ; nhưng chính truyền thông của Mỹ và Israel dường như có ý định giúp Iran "giải quyết vụ việc" và cung cấp rất nhiều "bằng chứng", để chứng minh Mỹ và Israel liên quan đến cái chết của Fakhrizadeh. Ảnh: Đồ họa khu vực Fakhrizadeh bị ám sát - Nguồn: Sina Một vài ngày trước, Tờ Times of Israel, dẫn lời Cựu Giám đốc tình báo của Israel Yadrin nói rằng, "chuyến thăm của Pompeo đến Israel có liên quan đến cái chết của Fakhrizadeh ". Đồng thời tờ Thời báo New York của Mỹ cũng dẫn lời "một số quan chức Mỹ" cho rằng, Israel đứng sau vụ tấn công. Ảnh: Đám tang Fakhrizadeh được cử hành trọng thể - Nguồn: Sina Truyền thông của Mỹ và Israel tưởng như đang "ném đá nhau", nhưng thực ra họ đang "đào hố" chôn Iran. Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Mỹ Sanders nói với phóng viên tờ New York Times vài ngày trước rằng, "vụ ám sát Fakhrizadeh, khi chính quyền mới của Biden sắp nhậm chức, mục đích thực sự là ngăn chính quyền mới của Biden, nối lại quan hệ ngoại giao với Iran". Ảnh: Thủ tướng Israel Netanyahu đã từng chỉ vào bức ảnh của Fakhrizadeh từ năm 2018 - Nguồn: Sina Hiện có những thế lực ngầm của cả Mỹ, Israel và thậm chí là Iran đang ra sức ngăn cản, quan hệ ngoại giao Mỹ-Iran trở lại bình thường; có thông tin cho rằng, đây là một phần trong hành động "đào hố, đặt bẫy" của ông Trump đối với ông Biden, sau thất bại của ông trong cuộc bầu cử tháng 11 vừa qua. Ảnh: Sinh viên Iran đốt hình tổng thống Mỹ và hô vang khẩu hiệu chống Mỹ - Nguồn: Sina Cách đây không lâu, ông Trump đã cố gắng ra lệnh tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, nhằm tạo ra sự thù hận giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên ý kiến của ông Trump đã bị cả Bộ Quốc phòng và các trợ lý của Nhà Trắng đều phản đối quyết liệt, và Iran đã thoát nạn cơn giận dữ của ông Trump. Ảnh: Sinh viên Iran đốt cờ Mỹ và Israel. Nguồn: AFP Như vậy, theo dõi hành động hạ sát Fakhrizadeh, rõ ràng là chính quyền Trump và Israel có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Sự “càn quét” lẫn nhau trên các phương tiện truyền thông giữa Mỹ và Israel càng chứng tỏ rằng, cuộc tấn công là một hành động chung của Mỹ và Iran. Ảnh: Ông Biden - Nguồn: Sina Trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, ông Trump đã viện cớ để tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, nhưng chưa thành. Tuy nhiên ở bên kia chiến tuyến, chính quyền Iran cũng đang phải chịu sức ép không nhỏ của dư luận trong nước, khi các đảng cầm quyền và đối lập tại Iran đang hô to những khẩu hiệu chống Mỹ và Israel. Ảnh: Tổng thống Trump đã kiên quyết rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran - Nguồn: Sina Các nhà phân tích về tình hình Trung Đông cho rằng, một khi đủ bằng chứng kết tội Israel là thủ phạm sát hại nhà khoa học hạt nhân Fakhrizadeh, có thể Iran sẽ tung "đòn thù" vào Israel. Ảnh: Tổng thống Trump đã kiên quyết rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran - Nguồn: Sina Lý do Iran dám tung đòn trả đũa quân sự vào Israel, đó là đầu năm nay, sau vụ Mỹ sát hại Tư lệnh tình báo Iran Qassem Soleimani, Iran đã phát động đợt tiến công lớn bằng tên lửa nhằm vào 2 căn cứ quân sự của Mỹ tại Iraq; mặc dù cuộc tiến công không gây thiệt hại về người, nhưng phải công nhận rằng, Iran đã dám hành động chứ không dừng ở "tuyên bố". Ảnh: Tên lửa Iran tiến công vào căn cứ quân sự Mỹ hồi tháng 2/2020 - Nguồn: Sina Tuy nhiên, ít nhất là đến ngày 20/1 năm sau (khi ông Trump hết nhiệm kỳ Tổng thống), Iran khó có thể trả đũa Israel về việc này. Lý do rất đơn giản, Israel luôn cố gắng sử dụng bàn tay của chính quyền Trump, để giúp họ loại bỏ những cơn "nóng giận" của Iran. Ảnh: Tên lửa Iran tiến công vào căn cứ quân sự Mỹ hồi tháng 2/2020 - Nguồn: Sina Rõ ràng, nếu cái chết của Fahrizad thực sự liên quan đến Israel, thì điều đó chỉ có thể cho thấy một thực tế rằng, Israel chỉ muốn lợi dụng sự kiểm soát của ông Trump đối với quân đội Mỹ, để tấn công cơ sở hạt nhân của Iran, trước khi ông Trump từ chức. Israel muốn dùng Mỹ để thực hiện một đòn tàn khốc, nhằm loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa lớn nhất từ Israel. Ảnh: Máy bay chiến đấu F-35 của Israel - Nguồn: Topwar Điều này cho thấy, Iran dù đã hơn một lần thề sẽ “trả máu”, nhưng cũng chỉ biết "nuốt nước mắt" vào trong. Lý do rất đơn giản, vào thời điểm nhạy cảm khi ông Trump đang trong cơn "bực tức" vì thất cử, Iran thì không muốn gây ra những thảm họa khó lường, trong giai đoạn trước khi Trump từ chức. Ảnh: Tầm bắn tên lửa của Iran - Nguồn: Sina Video Iran tuyên bố sẽ trả đũa vụ sát hại nhà khoa học hạt nhân - Nguồn: VTV24