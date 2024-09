Xuất hiện thêm “cường quốc F-35” ở sườn đông NATO

Việc mua máy bay chiến đấu F-35A sẽ giúp Romania - một thành viên chủ chốt của NATO - nâng cao năng lực để giải quyết các mối đe dọa hiện tại và tương lai. Romania cũng sẽ tăng cường khả năng thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng và an ninh khu vực, đồng thời tối ưu hóa khả năng tương tác với Mỹ và các thành viên NATO khác. Ảnh: Skies Mag. Romania đặt mục tiêu trở thành một trong các quốc gia sở hữu số lượng F-35 lớn nhất ở sườn phía đông của NATO, cùng với Ba Lan và Cộng hòa Séc, trong bối cảnh đang có những lo ngại liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Ảnh: Airman Magazine. Ngoài 32 chiếc F-35, đơn hàng trị giá 7,2 tỷ USD còn bao gồm một động cơ dự phòng, thiết bị liên lạc an toàn, hệ thống dẫn đường chính xác, thiết bị mật mã và nhận dạng, máy bay mô phỏng, vũ khí và đạn dược, cũng như phụ tùng thay thế và dịch vụ bảo dưỡng. Ảnh: AF.mil. Romania có kế hoạch nhận chiếc F-35 đầu tiên vào năm 2030. Nước này cũng đang cân nhắc mua thêm 16 máy bay nữa để thành lập phi đội thứ ba. Nếu thỏa thuận này hoàn tất, Romania sẽ trở thành nhà điều hành F-35 lớn nhất ở sườn phía đông của NATO, qua đó củng cố vị thế chiến lược của quốc gia này trong bối cảnh căng thẳng khu vực. Ảnh: Wright-Patterson. Thỏa thuận trên là một phần của những nỗ lực hợp tác quân sự đang diễn ra giữa Romania và Mỹ. Đồng thời, các phi công Ukraine đã bắt đầu khóa đào tạo tại Romania trên máy bay chiến đấu F-16. Ảnh: F-35 Lightning II. Việc chấp thuận thương vụ này là một tín hiệu mạnh mẽ về cam kết của Mỹ đối với các đồng minh NATO của mình, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình ở Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Sự hiện diện của F-35 tại Romania nhằm mục đích tăng cường sự ổn định chính trị và kinh tế trong khu vực. Thương vụ này không được kỳ vọng sẽ làm đảo lộn cán cân quân sự trong khu vực, mà thay vào đó sẽ cải thiện khả năng phòng thủ của NATO trước những thách thức hiện tại. F-35 Lightning II do Tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin của Mỹ thiết kế, là máy bay chiến đấu đa năng thế hệ tiếp theo. Được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của Quân đội Mỹ, nó có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ chiếm ưu thế trên không đến tấn công mặt đất, cũng như tình báo, giám sát và trinh sát. Máy bay này có ba phiên bản, được điều chỉnh cho các lực lượng khác nhau bao gồm: F-35A cho Không quân, F-35B có khả năng cất cánh đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng cho Thủy quân lục chiến, F-35C hoạt động trên tàu sân bay cho Hải quân. F-35A được trang bị động cơ Pratt & Whitney F135, một động cơ phản lực với bộ đốt sau có khả năng tạo ra lực đẩy 178,000 N. Động cơ này cho phép F-35 đạt tốc độ tối đa 1.700 km/h. Kích thước của F-35 cũng thay đổi tùy theo phiên bản, trong đó F-35A có sải cánh 10,40 mét và diện tích cánh của F-35A là 42,7 m². Về khả năng hoạt động, F-35 có trần bay là 18.500 mét và tầm bay khoảng 2.800 km khi mang theo bình nhiên liệu phụ. Tầm bay của nó thay đổi tùy theo phiên bản: 1.080 km đối với F-35A, 869 km đối với F-35B và 1.138 km đối với F-35C. F-35 được thiết kế để mang cả vũ khí bên trong và bên ngoài. Nó được trang bị một khẩu pháo cao tốc GAU-22 25 mm với 180 viên đạn. Hai khoang vũ khí bên trong của máy bay có thể mang tới 2.800 kg vũ khí. Ngoài ra, sáu giá treo bên ngoài cho phép F-35 mang thêm 6.800 kg vũ khí. Thiết bị điện tử hàng không tiên tiến của máy bay bao gồm radar AN/APG-81 và cảm biến hồng ngoại AN/AAQ-37, cung cấp khả năng phát hiện, theo dõi và nhắm mục tiêu chính xác. Cùng với thương vụ này, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã phê duyệt thỏa thuận trị giá 4,1 tỷ USD để bán 9 máy bay tiếp nhiên liệu KC-46A Pegasus cho Nhật Bản, nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của đồng minh Mỹ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Những giao dịch này đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với Romania, quốc gia đang chuẩn bị trở thành một nhân tố quan trọng trong khả năng phòng không của khu vực.

