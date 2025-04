Quân đội Nga đang tiến tới mỏ đất hiếm lớn nhất châu Âu

Trong khi cả thế giới đang tranh cãi về cuộc chiến thương mại do Mỹ phát động, thì Nga và Ukraine, về cơ bản không liên quan gì đến cuộc chiến thương mại này, cũng đang giao tranh, thậm chí còn dữ dội hơn trên một chiến tuyến dài hơn một nghìn km. Vì hai thế lực lớn là Mỹ và Châu Âu đang bận rộn với cuộc chiến thương mại, nên thế trận của quân đội Ukraine (AFU) trên chiến trường, đương nhiên không mấy khả quan. Do đó, nhìn vào diễn biến tình hình chiến sự những ngày qua, có ba điểm đáng chú ý: Đầu tiên, AFU “phá hủy bức tường phía đông” của Belgorod để “sửa chữa bức tường phía tây” tại Kursk. Vào ngày 6/4, lính dù Nga đã phát động một cuộc tấn công dữ dội vào cứ điểm lớn nhất của AFU còn lại ở Kursk, đó chính là làng Guevo. Sau khi đột phá vào Guevo, quân Nga đã chiếm được một diện tích rộng lớn ở phía bắc làng. Nếu Guevo bị mất, AFU ở khu vực Kursk sẽ chỉ còn kiểm soát hai ngôi làng, cách biên giới vài trăm mét. Điều này có nghĩa là AFU về cơ bản đã rút khỏi các khu vực trước đây do họ chiếm đóng. Do đó, để tiếp tục đánh lừa quân Nga, theo tin tình báo từ quân đội Nga (RFAF) ở tiền tuyến, AFU đã tiếp tục điều đơn vị UAV FPV tinh nhuệ, từ hướng mặt trận Belgorod, để tăng cường cho cứ điểm Guevo ở Kursk. Một ngày trước đó, quân Ukraine bảo vệ Kupyansk của vùng Kharkov, đã được chuyển đến hướng Chasov Yar, nơi diễn ra giao tranh ác liệt hơn. Hiển nhiên, Bộ Tổng tham mưu AFU về cơ bản không có lực lượng dự bị chiến lược có thể huy động lúc này, chỉ có thể điều quân theo kiểu “giật gấu vá vai”. Thứ hai, AFU đã không còn lợi thế về UAV ở tiền tuyến. Ngày 6/4, truyền thông Ukraine đưa tin, trong cuộc giao tranh giữa quân Nga và Ukraine ở phía đông bắc thành phố Lyman, lực lượng UAV của AFU đã mất lợi thế và tụt hậu trong cuộc đối đầu với UAV của RFAF. Đây là lần đầu tiên phía Ukraine thừa nhận, lực lượng UAV của họ ở tiền tuyến đã bị đánh bại trong cuộc đối đầu với quân Nga. Sau khi Chiến tranh Nga-Ukraine nổ ra, NATO luôn coi chiến trường Ukraine là nơi thử nghiệm vũ khí mới, nên AFU luôn sở hữu những loại UAV rất tiên tiến của NATO. Ngoài ra, bản thân Ukraine cũng đã xây dựng một số lượng lớn các nhà máy sản xuất UAV, để đảm bảo số lượng ở tuyến đầu. Do đó, lực lượng UAV luôn là ưu thế của AFU, và sức mạnh sát thương của nó trước vũ khí bọc thép hạng nặng và binh lính cá nhân chắc chắn khiến RFAF, vốn không muốn chịu thương vong lớn trở nên rất thụ động. “Dòng thép” từng tràn qua châu Âu, “không bao giờ” xuất hiện trên đồng bằng Ukraine vì mối đe dọa từ UAV. Ngược lại, RFAF không chú ý nhiều đến việc sản xuất UAV trước chiến tranh và trong tư duy của nhiều lãnh đạo RFAF còn xem nhẹ. Vào đầu cuộc chiến, Nga thậm chí phải dựa vào UAV của Iran, để hỗ trợ các vị trí tiền tuyến, trinh sát và tấn công tầm xa. Tuy nhiên, RFAF đã “nhanh chóng sửa sai”, sự xuất hiện của một số lượng lớn các nhà sản xuất UAV nội địa của Nga, đã giúp lực lượng UAV của RFAF phát triển nhanh chóng. Đặc biệt là sự xuất hiện của UAV điều khiển bằng cáp quang, khiến khí tài tác chiến điện tử của Ukraine, để chế áp UAV của Nga đã thất bại. Đặc biệt là hằng ngày có hàng trăm cuộc tấn công bằng UAV tự sát tầm xa, được thực hiện vào hậu phương của Ukraine, làm lực lượng phòng không và dân chúng Ukraine luôn căng thẳng; đồng thời bào mòn tiềm lực phòng không của Ukraine. Do vậy, AFU không còn ưu thế về UAV trước RFAF nữa. Thứ ba, AFU sắp mất mỏ lithium lớn nhất châu Âu vào tay Nga. Vào ngày 6/4, Cụm quân phía Đông (Cụm Vostok) của RFAF, tiếp tục tiến về phía bắc thị trấn Veliky Novoselka ở Nam Donetsk. Họ chia thành 2 mũi và tiến đến thị trấn Shevchenko, nằm tại “ngã ba” các tỉnh Donetsk, Zaporizhia và Dnipropetrovsk từ phía đông và phía nam, đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của mỏ lithium lớn nhất châu Âu. Trước đó, RFAF đã chiếm được hai ngôi làng tên là Shevchenko, một ở phía tây Kurakhove và một ở phía nam Pokrovsk. Nhưng cả hai ngôi làng này đều không có mỏ lithium lớn nhất Ukraine. Thị trấn Shevchenko, phía tây bắc thị trấn Veliky Novoselka, mới là nơi có mỏ lithium lớn nhất Ukraine. Nếu RFAF chiếm được thị trấn này, họ không chỉ chiếm được mỏ đất hiếm lớn, mà Tổng thống Trump cũng rất coi trọng, tước đi cơ hội phát triển năng lượng mới trong tương lai của châu Âu; mà còn có thể cắt đứt tuyến phòng thủ mới do AFU xây dựng, dọc theo thung lũng sông Kamyanka. Tạo cơ hội cho RFAF chiếm giữ các khu vực rộng lớn ở cả hai bên đường cao tốc N-15, từ Zaporizhia đến Kurakhovo. Trong khi AFU đang “tuyệt vọng” chống trả cuộc tấn công toàn diện của RFAF trên một mặt trận dài hơn 1.500 km, họ đã nhận được tin rất đáng buồn từ phía sau: vào ngày hôm đó, trong số sáu tên lửa do RFAF phóng đi để tấn công các mục tiêu ở Kiev, chỉ có một tên lửa bị phòng không AFU bắn hạ. Về vấn đề này, ông Ignat, người phát ngôn của lực lượng phòng không Ukraine, giải thích rằng sau khi AFU được trang bị hệ thống phòng không Patriot, rất hiệu quả trong việc bắn hạ tên lửa của Nga. Nhưng hiện nay, RFAF đã cải tiến tên lửa siêu thanh Kinzhal và tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander, nên hiệu quả bắn hạ tên lửa đạn đạo của Patriot đã giảm sút. Phải nói rằng RFAF khá giỏi trong việc điều chỉnh chiến thuật và kỹ thuật trong chiến tranh. Cuộc chiến tranh Nga-Ukraine, vốn đã trở thành cuộc chiến tranh tiêu hao kéo dài, cuối cùng sẽ kiểm tra xem quốc gia nào, quốc gia lớn nhất và lớn thứ hai châu Âu, có khả năng chống chịu tấn công tốt hơn. (nguồn ảnh Military Review, Al Jazeera, TASS, Kyiv Post).

