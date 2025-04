Cắt cỏ đụng trúng vật thể lạ, chuyên gia lập tức phong toả hiện trường

Trong lúc cắt cỏ ở sân sau, một người đàn ông ở Anh phát hiện vật thể lạ nhỏ nằm sâu 2,5cm dưới đất, khắc số "1940" và nhiều ký hiệu. (Ảnh: Express) Anh đăng ảnh vật thể lên diễn đàn Reddit và hỏi cộng đồng về nguồn gốc của nó, nghi ngờ là thiết bị máy móc cũ. (Ảnh: Express) Một số người dùng nhanh chóng nhận ra đây là vỏ đạn pháo 25 pound từ Thế chiến II, có thể vẫn còn nguy hiểm. (Ảnh: Reddit) Họ cảnh báo anh không nên động vào vật thể lạ và lập tức liên hệ cảnh sát để đảm bảo an toàn. (Ảnh: Reddit) Người đàn ông làm theo lời khuyên, gửi ảnh cho cảnh sát và đang chờ phản hồi khi gia đình chuẩn bị tiệc BBQ. (Ảnh: Reddit) Sau khi cảnh sát đến kiểm tra, họ gọi đội xử lý bom mìn và phong tỏa toàn bộ con phố, thiết lập vòng an toàn 100m. (Ảnh: Reddit) May mắn, các chuyên gia xác định quả pháo đã mất khả năng gây nổ, không còn nguy hiểm. Người đàn ông giữ lại vỏ đạn làm đồ trang trí và thiết bị làm mát bia cho tiệc BBQ, còn cư dân mạng thì thích thú với câu chuyện ly kỳ. Mời quý độc giả xem thêm video: Vật thể ma quái tiết lộ “tương lai” 5 tỉ năm sau của Trái Đất.

Trong lúc cắt cỏ ở sân sau, một người đàn ông ở Anh phát hiện vật thể lạ nhỏ nằm sâu 2,5cm dưới đất, khắc số "1940" và nhiều ký hiệu. (Ảnh: Express) Anh đăng ảnh vật thể lên diễn đàn Reddit và hỏi cộng đồng về nguồn gốc của nó, nghi ngờ là thiết bị máy móc cũ. (Ảnh: Express) Một số người dùng nhanh chóng nhận ra đây là vỏ đạn pháo 25 pound từ Thế chiến II, có thể vẫn còn nguy hiểm. (Ảnh: Reddit) Họ cảnh báo anh không nên động vào vật thể lạ và lập tức liên hệ cảnh sát để đảm bảo an toàn. (Ảnh: Reddit) Người đàn ông làm theo lời khuyên, gửi ảnh cho cảnh sát và đang chờ phản hồi khi gia đình chuẩn bị tiệc BBQ. (Ảnh: Reddit) Sau khi cảnh sát đến kiểm tra, họ gọi đội xử lý bom mìn và phong tỏa toàn bộ con phố, thiết lập vòng an toàn 100m. (Ảnh: Reddit) May mắn, các chuyên gia xác định quả pháo đã mất khả năng gây nổ, không còn nguy hiểm. Người đàn ông giữ lại vỏ đạn làm đồ trang trí và thiết bị làm mát bia cho tiệc BBQ, còn cư dân mạng thì thích thú với câu chuyện ly kỳ. Mời quý độc giả xem thêm video: Vật thể ma quái tiết lộ “tương lai” 5 tỉ năm sau của Trái Đất.