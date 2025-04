Xung đột Ukraine phát triển theo hướng không thể dự đoán

Khi xác tàu tuần dương Moskva của Hải quân Nga chìm xuống Biển Đen, toàn thế giới đã nghe thấy tiếng gầm rú về sự sụp đổ của trật tự chiến tranh cũ. Từ bán đảo Crimea đến các cánh rừng ở Kursk, từ UAV FPV đến Internet Starlink, đó là những thay đổi mang tính đột phá nhất trong chiến tranh hiện đại. Đầu tiên chúng ta có thể nhận thấy, những phát minh từ thung lũng Silicon, được sản xuất ở các nhà máy với nhận công giá rẻ ở Trung Quốc, đã phá vỡ các quy tắc của chiến trường. Ukraine sử dụng UAV FPV trị giá 500 USD, để phá hủy xe tăng giá vài triệu USD của Nga. Xung đột Ukraine cũng là cuộc chiến tổng lực đầu tiên, được “truyền hình trực tiếp” trên mạng xã hội TikTok. Các xưởng in 3D sản xuất 10.000 UAV FPV một tháng. Đồng thời cuộc chiến này đã xé tan lý thuyết về "chiến tranh vũ khí công nghệ cao", mà phương Tây tô hồng lâu nay. Mạng lưới tình báo của NATO cả ở trên không và mặt đất, đã làm tê liệt 30% các sở chỉ huy của quân đội Nga trong 72 giờ; và theo dự đoán của Lầu Năm Góc, thì đơn vị chiến đấu nhỏ nhất trong tương lai sẽ là "điện thoại thông minh + AI đám mây". Phần mềm phân tích quang phổ AI của một công ty khởi nghiệp Canada, đã giải mã được các thông tin liên lạc được mã hóa của quân đội Nga, và vệ tinh Starlink của Musk và Sphere của Nga, đã giúp các lực lượng mặt đất tiến hành các hoạt động tấn công hiệu quả nhất. Phần mềm “Cây tầm ma” được cài đặt trên các laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh của quân đội Ukraine, có thể đồng thời can thiệp vào 2.000 mục tiêu điện từ trong phạm vi 200 km. Cuộc đối đầu từ “phạm vi vật lý”, chuyển sang “không gian lượng tử”. Xe tăng T-90M của Nga đã mắc vào cái bẫy chết người do tin tức tình báo nguồn mở giăng ra bên ngoài Kharkov. Lý thuyết "Chiến tranh khảm" của quân đội Mỹ đang được xác minh: phân tách các đơn vị chiến đấu thành các mô-đun thông minh và kết hợp chúng một cách linh hoạt để đối phó với tình huống bất ngờ nảy sinh. Đây chính là sự “va chạm cuối cùng”, giữa tư duy cơ giới hóa và dòng chảy kỹ thuật số. Hệ thống vệ tinh Starlink và Star Shield, triển khai cụm vệ tinh AI, cho phép giám sát khu vực chiến sự 24h mỗi ngày. Cuộc chiến không gian mà hệ thống vệ tinh giám sát của quân đội Nga, cùng vệ tinh do thám của Mỹ làm chủ, cho thấy quỹ đạo Trái Đất tầm thấp, sẽ trở thành chiến trường thứ sáu và ưu thế vũ trụ có giá trị chiến lược lớn hơn ưu thế trên không. Xung đột Ukraine cũng đã làm gián đoạn chuỗi năng lượng, gây ra hiệu ứng cánh bướm. Xuất khẩu khí đốt tự nhiên của Nga sang châu Âu tăng 19% so với cùng kỳ; ngành công nghiệp ô tô của Đức đã tụt khỏi top 10 ngành công nghiệp toàn cầu, do cuộc khủng hoảng năng lượng. Việc cắt giảm nguồn cung khí neon ở Ukraine, đã giáng một đòn nặng nề vào chuỗi ngành công nghiệp chip toàn cầu. Cuộc chiến giành giật năng lượng này, chứng minh rằng sức sống của nền văn minh công nghiệp hiện đại, vẫn nằm ở các trò chơi địa chính trị. Trong khi đó, bóng đen của đám mây hình nấm từ Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia vẫn chưa tan biến và nồng độ dioxin quá mức đã được phát hiện ở hạ lưu sông Dnieper. Cả Nga và Ukraine phải mất ba thế hệ để dọn sạch các khu vực bị ô nhiễm bom chùm, và chấn thương môi trường do cuộc chiến này gây ra sẽ kéo dài hơn cuộc đối đầu quân sự. Cuộc chiến Nga-Ukraine cũng định hình ra những tập đoàn lính đánh thuê cho các quân đội chính quy. Tập đoàn đánh thuê Wagner chiến đấu ở Bakhmut, các tình nguyện viên nước ngoài trong Quân đoàn Quốc tế của Ukraine…là những vấn đề đáng để cho các quốc gia nghiên cứu. Xung đột Nga-Ukraine cũng khiến ngành hậu cần viết lại “phương trình chiến tranh”. Quân đội Ukraine đã sử dụng công nghệ in 3D, để xây dựng bệnh viện dã chiến, Nga không cần đến đồng USD để mua UAV của Iran. Khi "đám mây tiêu diệt" thay thế "chuỗi tiêu diệt", hỗ trợ hậu cần chuyển từ vận chuyển bằng xe tải, sang lập trình sức mạnh điện toán - đám mây. Điều này đã hiện thực hóa việc chia sẻ sức mạnh điện toán toàn cầu, cho các đơn vị ở tiền tuyến. Khi những mảnh vỡ của xe tăng T-90M và thiết bị không người lái tỏa sáng trong chiến hào. Trò chơi sinh tử trên đồng bằng Đông Âu này, thực chất là một dấu hiệu cho bước nhảy vọt của nền văn minh nhân loại bước vào kỷ nguyên thông minh. Khi tiếng súng đầu tiên của cuộc chiến bắt đầu với tiếng gõ bàn phím của các kỹ sư thuật toán, chúng ta đang chứng kiến sự tái sinh kỹ thuật số, khác xa những gì mà thiên tài về lý luận quân sự người Đức Carl von Clausewitz đã viết trong cuốn “Bàn về chiến tranh”. Xung đột Nga-Ukraine chính là một kịch bản xem trước tàn khốc, của quá trình chuyển đổi văn minh. (nguồn ảnh Military Review, TASS, Al Jazeera, Ukrinform, Wikipedia).

