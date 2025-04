Kinh ngạc cỗ máy “nóng hơn cả Mặt trời” tạo ra chip cho tương lai

Cỗ máy mới nhất của ASML nặng 150 tấn và có giá khoảng 350 triệu USD, là thiết bị tiên tiến nhất trong ngành sản xuất chip. (Ảnh: Người đưa tin) Máy hoạt động bằng cách bắn 50.000 giọt thiếc nóng chảy mỗi giây trong buồng chân không. (Ảnh: Người đưa tin) Mỗi giọt thiếc được bắn laser hai lần: lần đầu dẹt giọt thiếc, lần hai tạo ra plasma siêu nóng tới 220.000°C – nóng hơn cả bề mặt Mặt Trời. (Ảnh: Smartprix) Plasma này phát ra tia cực tím EUV có bước sóng 13.5nm – ánh sáng chỉ xuất hiện tự nhiên ở vành nhật hoa. (Ảnh: Reuters)Tia EUV được dẫn qua hệ gương siêu mịn, rồi chiếu lên mặt nạ mạch điện và khắc họa tiết lên tấm silicon phủ chất nhạy sáng. (Ảnh: WIOT Group) Độ chính xác cực cao cho phép in các chi tiết nhỏ tới 8nm, giúp tạo ra các chip hiện đại với hàng trăm tỷ transistor. (Ảnh: WIRED) Toàn bộ quá trình phải diễn ra trong môi trường chân không tuyệt đối vì ánh sáng EUV bị hấp thụ bởi không khí và kính thông thường. (Ảnh: Analytics India Magazine) ASML đang nghiên cứu thế hệ tiếp theo có khẩu độ gương lớn hơn (hyper-NA) để in chi tiết nhỏ hơn nữa, dù chi phí và kích thước máy sẽ tăng vọt.(Ảnh: TrendForce) Mời quý độc giả xem thêm video: 6 Cỗ Máy siêu To Khổng Lồ Lớn nhất Thế giới hiện nay.

