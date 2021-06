Xe tăng Việt Nam đội nắng huấn luyện cho Tank Biathlon 2021

Dưới cái nắng đầu mùa như đổ lửa đầu tháng 6, Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 2 tại Tây Sơn, Bình Định vẫn nhộn nhịp với hàng dàn xe tăng, đang huấn luyện cho giải thi đấu Tank Biathlon 2021 sắp tới. Tại đây, các kíp lái sẽ sử dụng loại xe tăng T-54 để tham gia huấn luyện, sa hình bãi thi đấu cũng được thiết kế sát nhất với thực tế, để chúng ta có cơ hội làm quen và quan trọng nhất là "thuộc đường" khi đi thi đấu thật. Các chướng ngại vật, vật cản như hào chống tăng, hồ nước hay gờ gập ghềnh cũng được thiết kế lại với mức độ chân thật nhất có thể. Mặc dù phải huấn luyện trên xe tăng T-54 đời cũ, trong khi đi thi đấu chúng ta lại được sử dụng xe tăng T-72B3 đời mới của nước bạn, ít nhiều cũng khiến các kíp thi đấu của quân đội Việt Nam gặp bỡ ngỡ và khó khăn. Tuy nhiên với tinh thần "khó khăn - khắc phục", chúng ta đã tận dụng tối đa thời gian làm quen với phương tiện trước khi thực sự tham gia thi đấu. Thông thường, các đội tuyển tham gia giải đấu Tank Biathlon được tổ chức tại Nga, sẽ có thể tự mang xe tăng từ nhà đi, hoặc sử dụng xe tăng chủ lực T-72B3 do nước chủ nhà cung cấp. Các đội sẽ có khoảng 2 ngày để làm quen với phương tiện mới, trước khi tham gia thi đấu chính thức. Tại phần thi Tank Biathlon nằm trong khuôn khổ của giải đấu Army Games 2020 diễn ra hồi năm ngoái, đội tuyển xe tăng của Việt Nam đã bất ngờ giành huy chương vàng tại vòng chung kết Bảng 2. Với thành tích tuyệt vời của năm trước, năm nay đội tuyển xe tăng của Việt Nam sẽ được chuyển lên thi đấu cùng những đội "hạng nhất", bao gồm chủ nhà Nga, Trung Quốc, Belarus,... Đây đều là những đối thủ rất mạnh, có thành tích thi đấu qua các năm rất cao. Các xe tăng T-72B3 được nước chủ nhà cung cấp, về cơ bản có thể khẳng định là hiện đại hơn rất nhiều so với T-54 - loại xe tăng được các kíp chiến đấu của Việt Nam sử dụng để tập luyện trong nước. T-72B3 là biến thể mạnh bậc nhất của dòng xe tăng chủ lực T-72 do Liên Xô sản xuất trong quá khứ. Loại xe tăng này được cho là có mức độ hiện đại gần như tiệm cận với xe tăng T-90A ra đời sau này. Một điều khá bất ngờ đó là trong giải đấu năm 2020, đội tuyển xe tăng của Việt Nam đã có lúc điều khiển chiếc xe tăng T-72B3 di chuyển với tốc độ lên tới 72 km/h - cao hơn cả vận tốc tối đa theo thiết kế của nhà sản xuất. Hy vọng trong giải thi đấu Tank Biathlon 2021 sắp diễn ra vào tháng 8 tới đây, các kíp chiến đấu của Việt Nam sẽ giữ vững phong độ, và đạt thành tích thi đấu tốt trước các đối thủ hàng đầu. Nguồn: QK5. Tank Biathlon 2020: Xe tăng Việt Nam thẳng tiến vào bán kết. Nguồn: VTCnow.

