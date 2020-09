Đội tuyển Myanmar bỏ bắn, vứt đạn xuống thao trường: Lỗi nặng được bỏ qua?

Trong bản tin sáng nay trên tờ QĐND, Ban tổ chức và Ban trọng tài nội dung "xe tăng hành tiến" - hội thao Army Games 2020 đã công bố kết quả chung cuộc trận thi đấu bán kết giữa đội tuyển xe tăng Việt Nam và Myanmar. Theo đó, thành tích chính thức của ĐT Việt Nam là 2 giờ 23 phút 16 giây, còn ĐT Myanmar là 2 giờ 18 phút 04 giây. Ảnh: QĐND. Như vậy, nếu đem so với kết quả sơ bộ sau trận đấu đêm qua thì đội tuyển Việt Nam bị cộng thêm 2 phút, trong khi đội tuyển xe tăng Myanmar chỉ bị cộng thêm chưa đầy 1 phút. Hiện vẫn chưa rõ vì sao tuyển Việt Nam lại bị cộng thêm giờ. Dẫu vậy, như chúng ta đã biết, kíp Việt Nam 2 đã thi đấu không tốt, khi để xảy ra nhiều lỗi. Chưa kể, xe tăng liên tục gặp vấn đề kĩ thuật cũng có thể là nguyên nhân khiến Việt Nam bị cộng thêm giờ. Ảnh: QĐND. Tuy nhiên, về phía Myanmar, nếu theo dõi kĩ trận thi đấu trực tiếp vào tối qua (theo giờ Việt Nam), dường như Ban trọng tài cần có câu trả lời thỏa đáng hơn với một số hành động có thể là “lỗi” của đội Myanmar. Ảnh: QĐND. Ví dụ như ở kíp Myanmar 2 và 3 trong quá trình thực hiện các bài bắn mục tiêu bộ binh – trực thăng – ô tô bằng súng máy PKT 7,62mm và NSV 12,7mm, họ liên tục bỏ không bắn. Thậm chí, kíp lái xe tăng Myanmar 3 ở vòng đua thứ 2 dường như đã không xả hết đạn khi bỏ mục tiêu mà vứt nguyên băng đạn. Đây là lỗi mà năm ngoái đội tuyển này đã bị phạt rất nặng vì gây mất an toàn cho ban tổ chức và đội bạn. Tuy nhiên, tổng kết trận đấu, điều này không thấy được đề cập tới. Với việc bỏ mục tiêu, đội Myanmar chỉ đạt kết quả chung cuộc 9/24 mục tiêu cần hoàn thành, kém xa so với đội Việt Nam (13/24), trong điều kiện mà chiếc xe của Myanmar ít gặp lỗi hơn hẳn (chiếc xe mà kíp Việt Nam 2 thi đấu đã bị hỏng hệ thống cân bằng tháp pháo khiến chúng ta liên tiếp bắn hỏng, sau đó phải thay xe dự phòng). Dường như chiến thuật của Myanmar 2 và 3 là tận dụng khả năng thành thục của lái xe để bù đắp cho việc đỡ tốn thời gian thực hiện các bài bắn. Tuy nhiên, điều này cũng khiến lái xe phải làm việc nhiều hơn khi mà cứ trượt một mục tiêu, họ sẽ phải chạy phạt 500m. Và thực tế, kíp Myanmar 3 đã phạm sai lầm khi chạy lạc đường khi đang thực hiện các vòng phạt. Ngay khi có cảnh báo của trọng tài, dường như quá vội vàng, kíp lái đã lao thẳng xe xuống "ruộng" để tìm trở lại đường đua. Không rõ liệu ban trọng tài có tính tới việc hành động này có thể gây mất an toàn cho trường đua hay không? Đúng là rõ ràng thì đội tuyển Myanmar đã về đích trước Việt Nam, tuy nhiên những lỗi mà họ mắc phải quả thật khiến chúng ta “cảm thấy thật sự khó hiểu”. Dẫu sao, xin chúc mừng đội tuyển Myanmar, kết quả chung cuộc hai vào chung kết sẽ còn nằm ở phía trước vì thể lệ thi đấu tính theo thời gian. 4 đội có thành tích tốt nhất sẽ phụ thuộc hoàn toàn và trận đấu chiều nay của Lào, Tajikistan và Congo. Video Đội xe tăng Việt Nam về đích đầu tiên ở trận ra quân Army Games 2020 - Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp

