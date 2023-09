Xe tăng T-80BVM “sản xuất loạt” của Nga tham chiến tại Ukraine

Quân đội Nga vừa nhận được lô xe tăng T-80BVM “sản xuất loạt”. Nguồn tin Nga OverClockers đã chia sẻ đoạn video về một đoàn tàu chở một số lượng nhỏ xe tăng T-80BBM và theo nguồn tin này, nó được dành cho các đơn vị Nga ở Ukraine. Thông tin của OverClockers đã được công ty quốc phòng nhà nước Nga Rostec chính thức xác nhận. Có vẻ như lô xe tăng T-80BVM này đến từ Nhà máy Kỹ thuật Vận tải Omsk. Đây là một thực tế rất quan trọng, khi xét theo một trong những quyết định gần đây của Điện Kremlin, nhằm khôi phục việc sản xuất hàng loạt xe tăng chủ lực T-80BVM. Hiện không có thông tin chính thức nào được xác nhận rằng lô hàng T-80BVM này “được sản xuất hàng loạt mới”. Tuy nhiên, suy đoán về vấn đề này đang gia tăng. Vào đầu tháng 9, Moscow quyết định tiếp tục khôi phục hoàn toàn việc sản xuất tại nhà máy Omsk. Việc sản xuất mới là sự phục hồi quá trình sản xuất hàng loạt xe tăng T-80. Trên thực tế, toàn bộ cơ sở sản xuất xe tăng Omsk chưa bao giờ ngừng hoạt động; nhưng cho đến thời điểm này, nó chủ yếu tham gia vào công việc sửa chữa những chiếc xe tăng T-80 bị hư hỏng. Các nhà phân tích quân sự trên toàn cầu đồng tình rằng, Nga đang tăng cường sản xuất xe tăng mới. Việc sản xuất xe tăng T-72B3M và T-90M Proryv đang diễn ra tại Nhà máy Kurgan. Hơn nữa, nếu việc đầu tư của nhà nước vào Kurganmashzavod, việc chế tạo xe chiến đấu T-80BVM có thể được bắt đầu suôn sẻ ở Omsk. Gần đây, các chuyên gia Mỹ lưu ý rằng, phiên bản chính xác cũng như đặc điểm của T-80 “mới” vẫn còn là một ẩn số. Sự mơ hồ này xuất hiện do ngành quốc phòng Nga vẫn chưa sản xuất được loại xe tăng nào tiên tiến hơn T-80UK của Liên Xô, thường được coi là mẫu xe đỉnh cao trong loạt sản phẩm “thập niên tám mươi”. Xe tăng T-80 dự kiến sẽ được tiêu chuẩn hóa theo những mẫu tăng Quân đội Nga đang sử dụng nhiều. Các nguồn tin cho biết nó có thể giống xe tăng T-90M, được đưa vào sử dụng vào năm 2020. Đây được cho là một cách tiếp cận được thực hiện nhằm tránh đội chi phí. Cách tiếp cận này cũng xác nhận việc bắt đầu lại sản xuất. Lộ trình hiện đại hóa tiềm năng cho T-80 mới có thể liên quan đến việc lắp đặt pháo 2A82-1M (phát triển cho xe tăng thế hệ mới T-14 Armata), cùng với bộ nạp đạn tự động của nó. Loại pháo này sẽ cho phép sử dụng đạn xuyên giáp thoát vỏ ổn định bằn cánh đuôi “Svinets-1", có chiều dài lõi đạn là 1.000 mm. Các bản cập nhật được đề xuất, sẽ cung cấp cho xe tăng T-80 những khả năng tiên tiến, khiến nó trở nên là vũ khí nguy hiểm trước các phương tiện bọc thép của đối phương. Thêm vào đó, pháo 2A82-1M, so với pháo tăng của phương Tây, sẽ có tầm bắn gấp ba lần. Việc hiện đại hóa T-80 cũng có thể đòi hỏi phải lắp áo giáp phản ứng nổ thế hệ mới Malachite, một lớp bảo vệ năng động mang lại khả năng phòng thủ vượt trội so với tổ hợp Relic được trang bị trên xe tăng T-90M. Những sửa đổi trên T-80BVM được suy đoán áp dụng trong tương lai, có thể phù hợp với những khả năng này. Còn những chiếc xe tăng mới được giao (bằng chứng là đoạn video), vẫn giữ nguyên tháp pháo nguyên bản. Rất khó để xác định chính xác số lượng xe tăng T-80 mà Nga đã mất trong cuộc chiến ở Ukraine. Xung đột ở Ukraine đã diễn ra từ năm 2014 và đã có nhiều thông tin về việc cả hai bên đều thiệt hại rất nhiều xe tăng. Tuy nhiên, do tính chất của xung đột, việc thiếu thông tin đáng tin cậy và minh bạch, rất khó để có được thông tin chính xác cụ thể về tổn thất xe tăng của cả hai bên. Điều quan trọng cần lưu ý là số lượng tổn thất chủng loại xe tăng có thể khác nhau, tùy thuộc vào nguồn và khung thời gian được xem xét. Nhiều ước tính khác nhau cho thấy, Nga có thể đã mất vài chục chiếc xe tăng T-80 trong cuộc chiến ở Ukraine. Những đánh giá này dựa trên báo cáo từ các nguồn quân sự Ukraina, các nhà quan sát độc lập và tin tức truyền thông. T-80BVM là phiên bản hiện đại hóa của xe tăng chiến đấu chủ lực T-80 do Liên Xô phát triển và hiện đang được phục vụ trong Quân đội Nga. Mục tiêu chính của việc nâng cấp T-80BVM là nâng cao khả năng chiến đấu của xe và kéo dài tuổi thọ hoạt động của nó. Về đặc điểm, T-80BVM có trọng lượng chiến đấu khoảng 46 tấn và chiều dài khoảng 9,5 mét. Xe được trang bị động cơ tua-bin khí, cho tốc độ tối đa 70 km/h trên đường trường và 45 km/h trên địa hình. Xe tăng có kíp chiến đấu gồm 3 người, bao gồm chỉ huy, pháo thủ và lái xe. Phạm vi hoạt động của T-80BVM phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như địa hình và tốc độ. Trên đường bộ, nó có thể di chuyển tới 500 km mà không cần tiếp nhiên liệu. Tuy nhiên, điều kiện địa hình có thể làm giảm phạm vi hoạt động của nó. T-80 được thiết kế để hoạt động trong nhiều môi trường khác nhau, bao gồm khu vực thành thị, rừng rậm và đồng ruộng. Về vũ khí, T-80BVM được trang bị pháo nòng trơn 125mm, có khả năng bắn nhiều loại đạn khác nhau, bao gồm đạn xuyên giáp thoát vỏ ổn định bằng cánh đuôi (APFSDS), đạn nổ phá (HEAT). Vũ khí phụ có súng máy đồng trục 7,62mm với pháo chính và súng máy 12,7mm để phòng không. Về khả năng chiến đấu, T-80BVM có hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến, bao gồm máy tính đạn đạo và kính ngắm ảnh nhiệt, giúp cải thiện đáng kể độ chính xác và khả năng phát hiện mục tiêu. Nó cũng được trang bị áo giáp phản ứng nổ (ERA) và hệ thống bảo vệ tích cực để nâng cao khả năng sống sót trên chiến trường.

