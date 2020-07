Nga trang bị toàn bộ xe tăng T-80BVM cho vùng Bắc Cực và Viễn Đông

Vào tháng 8/2017, Bộ Quốc phòng Nga và công ty NPK Uralvagonzavod đã ký hợp đồng hiện đại hóa xe tăng T-80B lên phiên bản T-80BVM. 62 chiếc T-80B đã được nâng cấp đợt đầu; năm 2018 và 2019, mỗi năm sẽ hoàn thành 31 chiếc (tương đương 1 tiểu đoàn tăng). Ảnh: Xe tăng T-80BVM diễu hành ở Murmansk, ngày 4/5/2018 - Nguồn: topwar.ru Theo Bộ Quốc phòng Nga, những chiếc tăng T-80BVM đầu tiên đã biên chế vào tiểu đoàn xe tăng số 60 thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 200 Omsb của lực lượng phòng thủ bờ biển, thuộc Hạm đội phương Bắc (vùng Murmansk). Ảnh: Ảnh: Xe tăng T-80BVM - Nguồn: topwar.ru Vào tháng 11/2019, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố việc giao nốt 26 chiếc T-80BVM, hoàn thành việc tái vũ trang cho tiểu đoàn xe tăng của Lữ đoàn 200 Omsb. Như vậy, Lữ đoàn đã nhận được 40 chiếc T-80BVM, trở thành đơn vị sử dụng nhiều nhất loại xe tăng T-80BVM trong Quân đội Nga. Ảnh: Xe tăng của Lữ đoàn BBCG số 200 Omsb - Nguồn: topwar.ru Vào tháng 6/2019, truyền thông Nga đã thông báo về việc trang bị T-80BVM cho một đơn vị khác, đó là Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập 38 (vùng Amur, Viễn Đông) của lực lượng của Quân khu Đông. Ảnh: Xe tăng T-80BVM - Nguồn: topwar.ru Gần đây, truyền thông Nga cũng đưa tin về việc hiện đại hóa và triển khai xe tăng T-80BVM; các nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Nga cũng tiết lộ, vào cuối năm nay, xe tăng T-80BVM sẽ trang bị cho tất cả các đơn vị còn lại đóng quân ở Bắc Cực. Ảnh: Xe tăng T-80BVM - Nguồn: topwar.ru Những đơn vị được trang bị xe tăng T-80BVM là Lữ đoàn thủy quân lục chiến độc lập số 61 của Hạm đội phương Bắc (vùng Murmansk) và Lữ đoàn thủy quân lục chiến độc lập số 40 của Hạm đội Thái Bình Dương (vùng Kamchatka). Ảnh: T-80BVM trên Quảng trường Đỏ, ngày 24/6/2020 - Nguồn: topwar.ru Các lữ đoàn này sẽ sớm nhận được vài chục chiếc T-80BVM, điều này sẽ giúp nâng cao hiệu quả chiến đấu của các lữ đoàn trên; đồng thời hình thành một lực lượng bọc thép khá lớn và mạnh theo hướng chiến lược phía bắc. Tổng số T-80BVM của Lữ đoàn số 200, Lữ đoàn độc lập 40 và 61, tổng cộng khoảng 100-120 chiếc. Ảnh: Xe tăng T-80BVM - Nguồn: topwar.ru Hiện nay các hạm đội phía Bắc và Thái Bình Dương đều có sẵn các tàu đổ bộ lớn, có khả năng vận chuyển xe tăng, giúp nâng cao khả năng cơ động của các tiểu đoàn xe tăng và mở rộng khả năng chiến đấu cho các đơn vị phòng thủ bờ biển và thủy quân lục chiến của Nga được trang bị T-80BVM. Ảnh: Tàu đổ bộ cỡ lớn Azov 151 của Hải quân Nga - Nguồn: topwar.ru Tại vùng lãnh thổ Bắc Cực và Viễn Đông của Nga, là nơi có khí hậu cực kỳ khắc nghiệt, khi nhiệt độ quanh năm phần lớn là dưới 0ºC. Với điều kiện khí hậu như vậy, xe tăng T-80 có tính năng tốt hơn các xe tăng nội địa khác. Ảnh: Xe tăng T-80BVM - Nguồn: topwar.ru Lý do xe tăng T-80 phù hợp với điều kiện khí hậu như vậy là do sử dụng động cơ tua-bin khí GTD-1250 với công suất 1.250 mã lực, với cấu tạo nhỏ gọn, nhưng lại có công suất cao, phù hợp với việc bố trí trong khoang nhỏ hẹp của buồng động cơ và đặc biệt phù hợp khi hoạt động ở nơi có nền nhiệt độ thấp. Ảnh: Xe tăng T-80BVM - Nguồn: topwar.ru Với động cơ diesel, rất khó khởi động ở nền nhiệt độ âm; muốn khởi động phải có quy trình sưởi ấm động cơ, không khí và thời gian khởi động có thể mất nửa giờ hoặc hơn; nhưng với động cơ tua-bin khí thì đơn giản hơn nhiều, có thể tiến hành khởi động bình thường, trong điều kiện nhiệt độ âm đến 40ºC. Ảnh: Xe tăng T-80BVM - Nguồn: topwar.ru Tuy nhiên, động cơ tua-bin khí có nhược điểm là tiêu thụ nhiều nhiên liệu, cùng với đó là động cơ hoạt động rất nhạy cảm với bụi; tuy nhiên nhiệt độ thấp tại Bắc Cực và Viễn Đông sẽ bù đắp cho các nhược điểm này, và là điều kiện lý tưởng để T-80BVM hoạt động. Ảnh: Xe tăng T-80BVM - Nguồn: topwar.ru Về hiệu suất ở vùng lạnh, T-80BVM vượt trội so với các xe tăng nội địa của Nga khác; ngoài ra nó không thua kém các MBT khác về chất lượng chiến đấu như vũ khí, hệ thống điều khiển v.v. Dự án BVM đã nâng cấp, nhằm tăng hiệu quả chiến đấu trong điều kiện có thể. Ảnh: Xe tăng T-80BVM - Nguồn: topwar.ru Phiên bản T-80BVM đã tăng khả năng sống sót của xe nhờ trang bị giáp phản ứng nổ Relikt và giáp lồng và thậm chí là hệ thống phòng thủ chủ động Arena; bên cạnh đó là cải tiến đạn xuyên giáp cho pháo 125 mm 2A46M-4 và kính quan sát Sosna-U. Hệ thống liên lạc của xe được trang bị loại radio kỹ thuật số mới VHF R-168-25U-2. Xe tăng T-80BVM - Nguồn: topwar.ru Việc trang bị xe tăng tại các khu vực có điều kiện khí hậu thấp (hiện đã triển khai trên Bán đảo Kola và Vùng Amur), nơi điều kiện địa lý tại đây giúp chúng phát huy đầy đủ tiềm năng của chúng; như vậy Quân đội Nga sẽ được trang bị vũ khí mạnh trong khu vực quan trọng chiến lược. Xe tăng T-80BVM bắn đạn thật - Nguồn: topwar.ru Video Xe tăng T-90 Việt Nam lần đầu phô diễn lá chắn Shtora - Nguồn: QPVN

