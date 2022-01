Vừa tới Kazakhstan, Quân đội Nga đã chiếm 15 điểm trọng yếu!

Quân đội Nga được triển khai tới nước cộng hòa Kazakhstan, trong khuôn khổ cung cấp hỗ trợ cho lực lượng an ninh nước cộng hòa này, thông qua Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO). Sau khi nhận được yêu cầu của lãnh đạo Kazakhstan, lực lượng lính dù của Nga và Belarus đã được nhanh chóng được chuyển đến Kazakhstan bằng đường hàng không. Sau khi lực lượng lính dù Nga đổ bộ xuống thành phố Almaty của Kazakhstan, đã ngay lập tức triển khai các phương án chiến đấu; chiếm đóng 15 cơ sở quân sự và dân sự trên lãnh thổ Kazakhstan, tiêu diệt hoàn toàn các lực lượng bạo loạn, đồng thời đảm bảo an ninh thành công. Như vậy chỉ ba ngày sau khi Quân đội Nga xuất hiện ở Kazakhstan, tình hình an ninh trật tự bước đầu đã được lập lại. Điều này cho thấy phía Nga có ý định nghiêm túc chống lại những kẻ cực đoan, lên nắm chính quyền ở Kazakhstan, hoặc đẩy Kazakhstan vào một vòng tròn nội chiến mới như Syria hay Lybia. Theo thông tin từ truyền thông Nga, vào trưa ngày 8/1, quân đội Nga đã chiếm đóng các cơ sở trọng yếu sau đây nằm trên lãnh thổ của Kazakhstan; trong đó có nhiều mục tiêu quan trọng như sân bay quốc tế Almaty; sân bay Nursultan; Trung tâm viễn thông Quốc gia; Dinh tổng thống Nursultan; Ngân hàng Trung ương Kazakhstan; Về các căn cứ quân sự là Trụ sở Bộ Tổng tham mưu; Căn cứ không quân 602; Sở chỉ huy Phòng không quốc gia; Trung tâm sản xuất và quản lý vật liệu hạt nhân Kazatomprom; Bộ Tư lệnh lực lượng đặc biệt; Ủy ban an ninh quốc gia. Hiện tại quân đội Nga đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đặt ra, tiêu diệt hoàn toàn các lực lượng bạo loạn và cực đoan. Nhưng theo các nguồn tin ở Kazakhstan, sự tham gia của quân nhân Nga trong chiến dịch chống khủng bố ở Kazakhstan đã bị hạn chế tối đa. Hiện có thông tin đã có 19 nghìn binh sĩ quân đội Nga được chuyển đến Kazakhstan, không chỉ bằng đường hàng không mà còn qua biên giới đất liền; với nhiệm vụ chính là đảm bảo an ninh cho các cơ sở quân sự và dân sự quan trọng về mặt chiến lược, cũng như hỗ trợ toàn diện cho các cơ cấu an ninh và quân sự của Kazakhstan. Việc chuyển quân của Nga tới Kazakhstan được bảo đảm bởi ít nhất 70 máy bay vận tải quân sự hạng nặng Il-76D, trong đó có một số máy bay chở thiết bị và vũ khí. Nhưng nếu thông tin về các đơn vị quân đội Nga được chuyển tới Kazakhstan qua biên giới đất liền, ngay cả trước khi chiếc máy bay đầu tiên từ Nga xuất hiện là đúng, thì tổng số quân Nga ở nước này thực sự có thể đạt được như thông tin trên. Nhưng trên thực tế, hiện nay quân đội Nga đã có mặt trên lãnh thổ Kazakhstan, do Quân đội Nga có các cơ sở quân sự của Nga ở nước cộng hòa này; như vậy đã có vài nghìn quân nhân Nga đã có mặt thường trực ở trên lãnh thổ của Kazakhstan. Còn theo truyền thông Kazakhstan, một đơn vị quân đội và an ninh nước này đã bị phục kích bởi các lực lượng bạo loạn ở một quận của thành phố Alma-Ata, trong một chiến dịch truy quét các nhóm khủng bố. Hiện nay quân đội Nga và quân đội các nước CSTO khác đang làm nhiệm vụ bảo vệ các mục tiêu trong yếu khác nhau của thủ đô Kazakhstan, có nguy cơ họ cũng có thể bị lực lượng bạo loạn và khủng bố phục kích, bắn tỉa. Kênh Telegram “War Life” đã đưa tin về việc một nhóm binh sĩ không rõ nguồn gốc bị phục kích trên Quảng trường Cộng hòa ở Alma-Ata và cho biết thông tin, đó là một trận chiến nghiêm trọng đã bắt đầu giữa lực lượng bạo loạn và binh lính. Thông tin trên cũng được xác nhận bởi một số nguồn thông tin khác, ngoài ra còn có thông tin về cuộc phục kích của lực lượng bạo loạn tại khu dân cư Orion; nhưng chưa có sự xác nhận của chính quyền Kazakhstan về nội dung này. Hiện nay các lực lượng của CSTO đang làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh, chỉ có thể bảo vệ những vị trí trọng yếu của Kazakhstan, còn việc tiêu diệt những lực lượng bạo loạn và khủng bố là nhiệm vụ của lực lượng an ninh thuộc Bộ Nội vụ Kazakhstan.

