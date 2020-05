Vừa mất một tiêm kích F-22, liệu Mỹ còn "răn đe" được Trung Quốc?

F-22 Raptor là máy bay chiến đấu mạnh nhất của Không quân Mỹ và thậm chí cả thế giới, được coi là sát thủ của Không quân Mỹ. Nhưng do dây chuyền sản xuất đã bị đóng cửa từ lâu, nên số tiêm kích F-22 hiện nay chỉ có hơn 180 chiếc. Những chiếc F-22 này đã trở thành sức mạnh chiến đấu cốt lõi của Không quân Mỹ và được bố trí tại các căn cứ quân sự của Mỹ trên toàn thế giới. Về chiến lược, Mỹ sẽ không tập trung với số lượng lớn F-22 ở một căn cứ, mà bố trí với số lượng hợp lý thành biên đội nhỏ ở nhiều căn cứ khác nhau. Theo báo cáo từ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc, vào ngày 12/5, Không quân Mỹ đã tiến hành một cuộc tập trận tại căn cứ hỗn hợp Almonddorf - Richardson ở bang Alaska. Trong cuộc tập trận này, quân đội Mỹ đã tập hợp 26 máy bay chiến đấu F-22 để thực hiện màn ''Voi đi bộ" trên đường băng. Màn trình diễn "Voi đi bộ" của loại chiến đấu cơ tàng hình hiện đại nhất của Mỹ, với mục đích biểu dương sức mạnh của Không quân Mỹ; một chỉ huy Không quân Mỹ giấu tên cho biết: ''Động thái này là để cho đối thủ của chúng tôi thấy rằng, dù ở môi trường nào, sức chiến đấu của chúng tôi rất mạnh". Sự kiện Không quân Mỹ sử dụng một số lượng lớn F-22 thực hiện màn "Voi đi bộ" hoành tráng, nhằm biểu dương lực lượng của Quân đội Mỹ, trong bối cảnh do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Quân đội Mỹ phải ngừng triển khai lực lượng trên toàn cầu trong phạm vi 60 ngày và việc Quân đội Trung Quốc gần đây có các hoạt động quân sự tại các vùng biển đang tranh chấp, gây mối lo ngại cho nhiều quốc gia. Với số lượng 26 chiếc F-22, sức mạnh của số máy bay này không phải bàn cãi, khi theo tính toán của các nhà quân sự, sức mạnh của một máy bay F-22 tương đương hàng chục chiếc J-11 của Trung Quốc. Cứ theo cách tính này, sức mạnh 26 chiếc F-22 này đủ để khiến Không quân Trung Quốc cảm thấy kinh hoàng; hiện nay, số lượng máy bay thế hệ thứ tư của Trung Quốc có khoảng 1.000 chiếc, với số lượng F-22 trên, có thể tiêu diệt đến 1/4 số máy bay chiến đấu hiện đại nhất của Không quân Trung Quốc. Nhưng đó là cách tính toán theo lý thuyết, khi mà hiện nay, dù là loại chiến đấu cơ hiện đại, nhưng F-22 chưa hề qua thực chiến; tính toán chỉ đúng khi F-22 đối đầu với không quân của các nước nhỏ; còn với Không quân Trung Quốc, họ cũng có lợi thế nhất định về công nghệ, do vậy khó có việc một chiếc F-22 có sức mạnh bằng cả chục chiếc J-11 của Trung Quốc. Chưa kể rằng ngày càng có nhiều máy bay thế hệ 5 J-20 có trong biên chế của Không quân Trung Quốc; ngoài ra Trung Quốc còn có một hệ thống phòng không tương đối hoàn chỉnh, một số lượng lớn radar có thể phát hiện mục tiêu tàng hình tiên tiến được triển khai trên mặt đất, và có máy bay cảnh báo sớm. Do vậy những lợi thế về tàng hình của F-22 cũng giảm đi rất nhiều. Quan trọng hơn, hệ thống tên lửa tầm xa của Trung Quốc khiến Không quân Mỹ khó có thể phát huy sức mạnh của mình; ngay cả khi họ sở hữu nhiều F-22 hơn, do máy bay chiến đấu cất cánh cần phải sân bay. Theo tính toán, sức mạnh tên lửa của Trung Quốc, có thể nhanh chóng làm tê liệt tất cả các sân bay và căn cứ trong chuỗi đảo thứ nhất và chuỗi đảo thứ hai. Như vậy F-22 cũng không còn sân bay để cất cánh tiếp cận lãnh thổ Trung Quốc. Trong những năm qua, Trung Quốc đã đầu tư rất nhiều cho quốc phòng, hiện Trung Quốc đã có một hệ thống quân sự rất hoàn chỉnh với cả khả năng tấn công và phòng thủ. Dù là thực hiện phòng không quốc gia hay loại bỏ các mối đe dọa trong chuỗi đảo thứ hai, Trung Quốc có đủ khả năng và sức mạnh này. Nếu vào đầu thế kỷ 21, hơn một chục chiếc F-22 có thể khiến Trung Quốc rất lo lắng, nhưng hiện nay, tình hình đã hoàn toàn khác; với sức mạnh của Trung Quốc tại thời điểm hiện tại, ngay cả những máy bay chiến đấu hiện đại nhất của Mỹ cũng khó có thể rút lui; do vậy màn trình diễn "Voi đi bộ" của một số lượng lớn F-22 khó có thể đe dọa được Trung Quốc. Video "Chim ăn thịt" F-22 - Tiêm kích tàng hình tiên phong của Mỹ - Nguồn: QPVN.

F-22 Raptor là máy bay chiến đấu mạnh nhất của Không quân Mỹ và thậm chí cả thế giới, được coi là sát thủ của Không quân Mỹ. Nhưng do dây chuyền sản xuất đã bị đóng cửa từ lâu, nên số tiêm kích F-22 hiện nay chỉ có hơn 180 chiếc. Những chiếc F-22 này đã trở thành sức mạnh chiến đấu cốt lõi của Không quân Mỹ và được bố trí tại các căn cứ quân sự của Mỹ trên toàn thế giới. Về chiến lược, Mỹ sẽ không tập trung với số lượng lớn F-22 ở một căn cứ, mà bố trí với số lượng hợp lý thành biên đội nhỏ ở nhiều căn cứ khác nhau. Theo báo cáo từ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc, vào ngày 12/5, Không quân Mỹ đã tiến hành một cuộc tập trận tại căn cứ hỗn hợp Almonddorf - Richardson ở bang Alaska. Trong cuộc tập trận này, quân đội Mỹ đã tập hợp 26 máy bay chiến đấu F-22 để thực hiện màn ''Voi đi bộ" trên đường băng. Màn trình diễn "Voi đi bộ" của loại chiến đấu cơ tàng hình hiện đại nhất của Mỹ, với mục đích biểu dương sức mạnh của Không quân Mỹ; một chỉ huy Không quân Mỹ giấu tên cho biết: ''Động thái này là để cho đối thủ của chúng tôi thấy rằng, dù ở môi trường nào, sức chiến đấu của chúng tôi rất mạnh". Sự kiện Không quân Mỹ sử dụng một số lượng lớn F-22 thực hiện màn "Voi đi bộ" hoành tráng, nhằm biểu dương lực lượng của Quân đội Mỹ, trong bối cảnh do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Quân đội Mỹ phải ngừng triển khai lực lượng trên toàn cầu trong phạm vi 60 ngày và việc Quân đội Trung Quốc gần đây có các hoạt động quân sự tại các vùng biển đang tranh chấp, gây mối lo ngại cho nhiều quốc gia. Với số lượng 26 chiếc F-22, sức mạnh của số máy bay này không phải bàn cãi, khi theo tính toán của các nhà quân sự, sức mạnh của một máy bay F-22 tương đương hàng chục chiếc J-11 của Trung Quốc. Cứ theo cách tính này, sức mạnh 26 chiếc F-22 này đủ để khiến Không quân Trung Quốc cảm thấy kinh hoàng; hiện nay, số lượng máy bay thế hệ thứ tư của Trung Quốc có khoảng 1.000 chiếc, với số lượng F-22 trên, có thể tiêu diệt đến 1/4 số máy bay chiến đấu hiện đại nhất của Không quân Trung Quốc. Nhưng đó là cách tính toán theo lý thuyết, khi mà hiện nay, dù là loại chiến đấu cơ hiện đại, nhưng F-22 chưa hề qua thực chiến; tính toán chỉ đúng khi F-22 đối đầu với không quân của các nước nhỏ; còn với Không quân Trung Quốc, họ cũng có lợi thế nhất định về công nghệ, do vậy khó có việc một chiếc F-22 có sức mạnh bằng cả chục chiếc J-11 của Trung Quốc. Chưa kể rằng ngày càng có nhiều máy bay thế hệ 5 J-20 có trong biên chế của Không quân Trung Quốc; ngoài ra Trung Quốc còn có một hệ thống phòng không tương đối hoàn chỉnh, một số lượng lớn radar có thể phát hiện mục tiêu tàng hình tiên tiến được triển khai trên mặt đất, và có máy bay cảnh báo sớm. Do vậy những lợi thế về tàng hình của F-22 cũng giảm đi rất nhiều. Quan trọng hơn, hệ thống tên lửa tầm xa của Trung Quốc khiến Không quân Mỹ khó có thể phát huy sức mạnh của mình; ngay cả khi họ sở hữu nhiều F-22 hơn, do máy bay chiến đấu cất cánh cần phải sân bay. Theo tính toán, sức mạnh tên lửa của Trung Quốc, có thể nhanh chóng làm tê liệt tất cả các sân bay và căn cứ trong chuỗi đảo thứ nhất và chuỗi đảo thứ hai. Như vậy F-22 cũng không còn sân bay để cất cánh tiếp cận lãnh thổ Trung Quốc. Trong những năm qua, Trung Quốc đã đầu tư rất nhiều cho quốc phòng, hiện Trung Quốc đã có một hệ thống quân sự rất hoàn chỉnh với cả khả năng tấn công và phòng thủ. Dù là thực hiện phòng không quốc gia hay loại bỏ các mối đe dọa trong chuỗi đảo thứ hai, Trung Quốc có đủ khả năng và sức mạnh này. Nếu vào đầu thế kỷ 21, hơn một chục chiếc F-22 có thể khiến Trung Quốc rất lo lắng, nhưng hiện nay, tình hình đã hoàn toàn khác; với sức mạnh của Trung Quốc tại thời điểm hiện tại, ngay cả những máy bay chiến đấu hiện đại nhất của Mỹ cũng khó có thể rút lui; do vậy màn trình diễn "Voi đi bộ" của một số lượng lớn F-22 khó có thể đe dọa được Trung Quốc. Video "Chim ăn thịt" F-22 - Tiêm kích tàng hình tiên phong của Mỹ - Nguồn: QPVN.