Nga bí mật dùng T-80BVM phá hỏng kế hoạch tấn công của Ukraine

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, kíp xe tăng T-80BVM thuộc nhóm tác chiến “Phía Đông” đóng quân tại Primorsky Krai, được cho là đã chặn đứng một cuộc tấn công sắp xảy ra của Quân đội Ukraine dọc theo khu vực thuộc mặt trận phía nam Donetsk. Ảnh: Wikipedia . Sau khi xác nhận được động thái của lực lượng Ukraine, phía Quân đội Nga đã quyết định mở cuộc tấn công phủ đầu, ngăn chặn bước tiến của Quân đội Ukraine bằng hỏa lực chính xác từ xe tăng T-80BVM, khiến phía Ukraine chịu nhiều tổn thất về cả nhân sự và trang thiết bị. Ảnh: Army Recognition. Sau cuộc giao tranh, các đội xe tăng của Nga được cho là đã nhanh chóng rút lui về khu vực tập kết, nhằm giảm thiểu nguy cơ bị pháo binh Ukraine trả đũa. Trong khi ở khu vực này, các xe tăng vẫn sẵn sàng chiến đấu và được tiếp tế đạn dược để chuẩn bị cho những tình huống có thể xảy ra. Ảnh: TASS. T-80BVM hiện là một trong những xe tăng đắt nhất trong kho vũ khí của Nga, với chi phí sản xuất cao hơn đáng kể so với T-90M, do T-80BVM được trang bị động cơ tua-bin khí tiên tiến. Trước khi xung đột Ukraine leo thang, Nga đã cân nhắc việc loại bỏ dần dòng T-80, vì nhiều đơn vị đã đưa xe tăng này vào kho lưu trữ từ những năm 2010. Ảnh: Wikipedia . Mặc dù có khả năng cơ động và hỏa lực vượt trội, T-80 vẫn được coi là không hiệu quả về mặt kinh tế, chủ yếu là do chi phí vận hành và bảo dưỡng cao liên quan đến động cơ tua-bin so với các mẫu xe chạy bằng động cơ diesel như T-72, T-90 và T-14. Ảnh: Wikipedia. Tuy nhiên, hiệu suất mạnh mẽ của T-80 tại Ukraine đã làm gia tăng nhu cầu đối với mẫu xe này và làm nổi bật những ưu điểm độc đáo của nó so với các xe tăng khác. Điều này dẫn đến thông báo vào tháng 9/2023 của Bộ Quốc phòng Nga rằng, việc sản xuất T-80 sẽ được tiếp tục sau gần ba thập kỷ bị gián đoạn. Trong chiến đấu, một chỉ huy người Nga đã chạm trán với xe tăng Leopard do Đức cung cấp trên chiến trường và đã nhấn mạnh khả năng cơ động vượt trội của T-80.Vị chỉ huy này cho biết, trong khi Leopards đang phải vật lộn trên địa hình lầy lội, thì động cơ tua bin khí của T-80 cho phép nó cơ động trơn tru trên địa hình khó khăn. Ngoài ra, vị chỉ huy này còn nhận xét trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông địa phương rằng. “Những chiếc Leopard luôn bị kẹt trong bùn. Xe của chúng tôi, với động cơ tua-bin khí, không hề nao núng trước bùn đất hay tuyết tan, nó lướt qua mọi chướng ngại vật trong mọi điều kiện thời tiết”. Hiệu suất của T-80 được cải thiện đáng kể nhờ động cơ tua bin khí, một tính năng chỉ có ở một số xe tăng hiện đại như M1 Abrams của Mỹ. Không giống như động cơ diesel, động cơ tua bin khí cung cấp công suất lớn hơn để vượt qua địa hình khó khăn, một lợi thế đáng kể trong bối cảnh địa hình phức tạp của Ukraine. T-80 được trang bị 6 tên lửa điều khiển chống tăng 9K112 Korba tương tự như trên T-64. Tên lửa được bắn qua nòng pháo, có thể tiêu diệt mục tiêu từ cự ly xa 4.000 mét, cho phép T-80 tiêu diệt xe tăng địch trước khi chúng nhìn thấy mục tiêu. Phiên bản T-80BVM được hiện đại hoá gần đây có thể kết nối thông tin với UAV trinh sát, để cung cấp chính xác toạ độ mục tiêu ngoài tầm nhìn. Với sự hỗ trợ về tọa độ mục tiêu của UAV, xe T-80 có thể tăng cự ly tiêu diệt nhờ bắn pháo theo quỹ đạo hình vòng cung giống như các loại lựu pháo, thay vì chỉ bắn thẳng như xe tăng đời cũ. Tháng 6/2023, Bộ Quốc phòng Nga công bố video cho thấy T-80BVM đã bắn pháo trúng xe bọc thép Bradley của lực lượng Ukraine trên mặt trận Kupyansk từ khoảng cách 9,5 km, lập kỷ lục cự ly tiêu diệt mục tiêu trong thực chiến của xe tăng trên thế giới.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, kíp xe tăng T-80BVM thuộc nhóm tác chiến “Phía Đông” đóng quân tại Primorsky Krai, được cho là đã chặn đứng một cuộc tấn công sắp xảy ra của Quân đội Ukraine dọc theo khu vực thuộc mặt trận phía nam Donetsk. Ảnh: Wikipedia . Sau khi xác nhận được động thái của lực lượng Ukraine, phía Quân đội Nga đã quyết định mở cuộc tấn công phủ đầu, ngăn chặn bước tiến của Quân đội Ukraine bằng hỏa lực chính xác từ xe tăng T-80BVM, khiến phía Ukraine chịu nhiều tổn thất về cả nhân sự và trang thiết bị. Ảnh: Army Recognition. Sau cuộc giao tranh, các đội xe tăng của Nga được cho là đã nhanh chóng rút lui về khu vực tập kết, nhằm giảm thiểu nguy cơ bị pháo binh Ukraine trả đũa. Trong khi ở khu vực này, các xe tăng vẫn sẵn sàng chiến đấu và được tiếp tế đạn dược để chuẩn bị cho những tình huống có thể xảy ra. Ảnh: TASS. T-80BVM hiện là một trong những xe tăng đắt nhất trong kho vũ khí của Nga, với chi phí sản xuất cao hơn đáng kể so với T-90M, do T-80BVM được trang bị động cơ tua-bin khí tiên tiến. Trước khi xung đột Ukraine leo thang, Nga đã cân nhắc việc loại bỏ dần dòng T-80, vì nhiều đơn vị đã đưa xe tăng này vào kho lưu trữ từ những năm 2010. Ảnh: Wikipedia . Mặc dù có khả năng cơ động và hỏa lực vượt trội, T-80 vẫn được coi là không hiệu quả về mặt kinh tế, chủ yếu là do chi phí vận hành và bảo dưỡng cao liên quan đến động cơ tua-bin so với các mẫu xe chạy bằng động cơ diesel như T-72, T-90 và T-14. Ảnh: Wikipedia. Tuy nhiên, hiệu suất mạnh mẽ của T-80 tại Ukraine đã làm gia tăng nhu cầu đối với mẫu xe này và làm nổi bật những ưu điểm độc đáo của nó so với các xe tăng khác. Điều này dẫn đến thông báo vào tháng 9/2023 của Bộ Quốc phòng Nga rằng, việc sản xuất T-80 sẽ được tiếp tục sau gần ba thập kỷ bị gián đoạn. Trong chiến đấu, một chỉ huy người Nga đã chạm trán với xe tăng Leopard do Đức cung cấp trên chiến trường và đã nhấn mạnh khả năng cơ động vượt trội của T-80.Vị chỉ huy này cho biết, trong khi Leopards đang phải vật lộn trên địa hình lầy lội, thì động cơ tua bin khí của T-80 cho phép nó cơ động trơn tru trên địa hình khó khăn. Ngoài ra, vị chỉ huy này còn nhận xét trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông địa phương rằng. “Những chiếc Leopard luôn bị kẹt trong bùn. Xe của chúng tôi, với động cơ tua-bin khí, không hề nao núng trước bùn đất hay tuyết tan, nó lướt qua mọi chướng ngại vật trong mọi điều kiện thời tiết”. Hiệu suất của T-80 được cải thiện đáng kể nhờ động cơ tua bin khí, một tính năng chỉ có ở một số xe tăng hiện đại như M1 Abrams của Mỹ. Không giống như động cơ diesel, động cơ tua bin khí cung cấp công suất lớn hơn để vượt qua địa hình khó khăn, một lợi thế đáng kể trong bối cảnh địa hình phức tạp của Ukraine. T-80 được trang bị 6 tên lửa điều khiển chống tăng 9K112 Korba tương tự như trên T-64. Tên lửa được bắn qua nòng pháo, có thể tiêu diệt mục tiêu từ cự ly xa 4.000 mét, cho phép T-80 tiêu diệt xe tăng địch trước khi chúng nhìn thấy mục tiêu. Phiên bản T-80BVM được hiện đại hoá gần đây có thể kết nối thông tin với UAV trinh sát, để cung cấp chính xác toạ độ mục tiêu ngoài tầm nhìn. Với sự hỗ trợ về tọa độ mục tiêu của UAV, xe T-80 có thể tăng cự ly tiêu diệt nhờ bắn pháo theo quỹ đạo hình vòng cung giống như các loại lựu pháo, thay vì chỉ bắn thẳng như xe tăng đời cũ. Tháng 6/2023, Bộ Quốc phòng Nga công bố video cho thấy T-80BVM đã bắn pháo trúng xe bọc thép Bradley của lực lượng Ukraine trên mặt trận Kupyansk từ khoảng cách 9,5 km, lập kỷ lục cự ly tiêu diệt mục tiêu trong thực chiến của xe tăng trên thế giới.