Kinh ngạc: F-22 có thể sửa được bằng 6 dụng cụ cơ khí thông thường

Truyền thông Mỹ khẳng định, tiêm kích F-22 Raptor dù cũng là chiến đấu cơ thế hệ năm như tiêm kích F-35 nhưng F-22 lại dễ sửa hơn nhiều so với "người kế nhiệm" của mình ra đời sau này. Nguồn ảnh: Pinterest. Cụ thể, nếu động cơ của một chiếc chiến đấu cơ F-22 Raptor bị hỏng hóc và chiếc tiêm kích này phải hạ cánh khẩn cấp ở đường quốc lộ nào đó, chỉ việc kéo nó tới một cây xăng hay ghé tạm vào một ga-ra sửa xe nào đó để tìm dụng cụ sửa chữa. Nguồn ảnh: Pinterest. Không yêu cầu bất cứ dụng cụ đặc biệt nào để sửa chữa động cơ như F-35, F-22 Raptor có thể được tháo rời động cơ và sửa chữa dễ dàng bằng những loại thiết bị sửa chữa xe hơi đơn giản nhất, phổ thông nhất có thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Nguồn ảnh: Pinterest. Đây là một ưu điểm vượt trội của tiêm kích thế hệ năm F-22 Raptor so với nhiều loại chiến đấu cơ cùng thế hệ hoặc thậm chí là vượt trội hơn cả các loại chiến đấu cơ thế hệ cũ. Nguồn ảnh: Pinterest.Động cơ của F-22 Raptor dù có cấu tạo trông khá phực tạp và được "nhồi" trọn vào trong thân của tiêm kích này nhằm bảo đảm được độ thống nhất của toàn bộ lớp vỏ máy bay, giúp tăng hiệu quả tàng hình nhưng lại rất dễ tháo rời và sửa chữa. Nguồn ảnh: Pinterest. Điều này có được là do khi thiết kế động cơ của tiêm kích F-22, quân đội Mỹ đã nhấn mạnh khả năng sửa chữa của nó như một yếu tố quan trọng nhất. Điều này giúp giảm gánh nặng cho hệ thống hậu cần của Không quân Mỹ trong những chiến dịch lớn. Nguồn ảnh: Pinterest. Tất nhiên, F-22 Raptor cũng có những thiết bị chuyên dụng để sửa chữa nhưng những thiết bị đó chỉ giúp việc tháo - lắp loại tiêm kích này diễn ra dễ dàng hơn - hoàn toàn có thể sửa dụng sức người với những loại thiết bị thông thường để sửa chữa hoặc thay thế động cơ của F-22 Raptor một cách bình thường dù có phần khá... vất vả. Nguồn ảnh: Pinterest. Động cơ của F-22 Raptor là loại Pratt & Whitney F119. Đây là loại động cơ phản lực được P&W chế tạo dành riêng cho chiến đấu cơ F-22 Raptor và được cho là một trong những loại động cơ hiện đại, dễ sửa chữa bậc nhất của Không quân Mỹ hiện nay. Nguồn ảnh: Pinterest. Động cơ này cũng từng được sử dụng trong chương trình X-35 - tiền thân của chiến đấu cơ F-35 sau này nhưng đáng tiếng là sau đó nó đã được thay thế bằng động cơ F-135 - vốn được cho là phức tạp và khó sửa chữa hơn nhiều. Nguồn ảnh: Pinterest. So với các loại động cơ dòng F-100 khác được Pratt & Whitney chế tạo, F119 cung cấp công suất đẩy cao hơn 22% nhưng lại sử dụng số lượng linh kiện ít hơn 40% - nghĩa là tỷ lệ lỗi linh kiện, khả năng động cơ bị hỏng hóc do linh kiện sẽ giảm đi rất nhiều lần và đặc biệt là quy trình bảo dưỡng sẽ "dễ thở" hơn. Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem Video: Lạnh sống lưng với màn "Voi Đi Bộ" của tiêm kích F-22 Raptor.

