Vũ khí Trung Quốc tràn ngập các nước Liên Xô cũ

Trong những năm gần đây, người ta ngày càng thấy nhiều hơn các dòng vũ khí Trung Quốc xuất hiện trong đội hình lực lượng vũ trang các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô (cũ). Hôm 28/5, kỷ niệm 25 năm thành lập biên phòng, Tajikistan đã đã giới thiệu loạt trang bị mới, trong đó có 2 dòng xe thiết giáp được mua từ Trung Quốc. Trong ảnh là dàn xe bọc thép kháng mìn (MRAP) VP-11 do Tập đoàn Công nghiệp Hoa Bắc (NORINCO) phát triển... ... và xe thiết giáp Tiger do Công ty xe đặc chủng Shaanxi Baoji sản xuất. Đáng chú ý, trước đó không lâu Bộ Nội vụ Kyrgyzstan đã công bố loạt ảnh thông báo họ đã nhận được "quà tặng" - loạt xe thiết giáp Tiger do Trung Quốc sản xuất. Ngay cả Belarus – một quốc gia có khả năng tự sản xuất, nâng cấp nhiều loại vũ khí trang bị cũng đang bước đầu sử dụng các dòng thiết giáp Trung Quốc. Belarus được cho là đã nhận từ Trung Quốc "món quà" 22 xe ô tô bọc thép đa dụng Đông Phong EQ2058 - một sản phẩm sao chép thiết kế HUMVEE Mỹ. Toàn bộ số này được trang bị cho lực lượng đặc biệt Belarus. Đáng kinh ngạc là Kazakhstan và Uzberkistan - nước cộng hòa thuộc Liên Xô năm xưa trong các năm 2012-2016 đã nhập khẩu và trang bị số lượng nhỏ dòng UAV trinh sát - tấn công tầm xa, độ cao trung bình Thành Đô Pterodactyl I hay còn gọi là Wing Loong - sản phẩm sao chép loại MQ-9 của Mỹ. Wing Loong có tầm bay tới 4.000km, thời gian bay liên tục 20 tiếng, có khả năng mang 1 tấn vũ khí gồm bom và tên lửa thông minh không thua kém gì UAV Mỹ và vượt hơn hẳn công nghệ UAV Nga. Có thể nói giá cả, ưu đãi tốt (cho không, tặng miễn phí), tính năng hiện đại là những lợi thế của vũ khí Trung Quốc so với mặt hàng của Nga và Mỹ. Trong ảnh là UAV WJ-600 do Trung Quốc sản xuất, xuất hiện trong cuộc duyệt binh của Turkmenistan – quốc gia Liên Xô (cũ) dùng nhiều “hàng tàu” nhất. WJ-600 được thiết kế cho nhiệm vụ trinh sát và tấn công với kiểu dáng trông như quả tên lửa hành trình. Ngoài WJ-600, Turkmenistan còn nhập khẩu cả dòng UAV CH-3 với thiết kế cánh độc đáo. Nó có tầm bay tới 960km, thời gian bay lượn trên không liên tục 12 tiếng, tải trọng 60-80kg. Turkmenistan cũng trở thành một trong những khách hàng đầu tiên nhập khẩu FD-2000 - phiên bản xuất khẩu của dòng tên lửa phòng không tầm xa hiện đại nhất Trung Quốc HQ-9. Tên lửa có tầm bắn khoảng 200km. Nước này cũng đã nhập khẩu cơ số bệ phóng tên lửa tầm thấp FM-90 – phiên bản xuất khẩu của dòng tên lửa HQ-7 được làm theo kiểu Crotale của Pháp. Tầm bắn của loại này đạt 15km với mọi mục tiêu, độ cao tác xạ từ 15m tới 6.000m. Video giới thiệu tham số kỹ thuật tên lửa FD-2000 của Trung Quốc. Nguồn: CCTV13

Trong những năm gần đây, người ta ngày càng thấy nhiều hơn các dòng vũ khí Trung Quốc xuất hiện trong đội hình lực lượng vũ trang các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô (cũ). Hôm 28/5, kỷ niệm 25 năm thành lập biên phòng, Tajikistan đã đã giới thiệu loạt trang bị mới, trong đó có 2 dòng xe thiết giáp được mua từ Trung Quốc. Trong ảnh là dàn xe bọc thép kháng mìn (MRAP) VP-11 do Tập đoàn Công nghiệp Hoa Bắc (NORINCO) phát triển... ... và xe thiết giáp Tiger do Công ty xe đặc chủng Shaanxi Baoji sản xuất. Đáng chú ý, trước đó không lâu Bộ Nội vụ Kyrgyzstan đã công bố loạt ảnh thông báo họ đã nhận được "quà tặng" - loạt xe thiết giáp Tiger do Trung Quốc sản xuất. Ngay cả Belarus – một quốc gia có khả năng tự sản xuất, nâng cấp nhiều loại vũ khí trang bị cũng đang bước đầu sử dụng các dòng thiết giáp Trung Quốc. Belarus được cho là đã nhận từ Trung Quốc "món quà" 22 xe ô tô bọc thép đa dụng Đông Phong EQ2058 - một sản phẩm sao chép thiết kế HUMVEE Mỹ. Toàn bộ số này được trang bị cho lực lượng đặc biệt Belarus. Đáng kinh ngạc là Kazakhstan và Uzberkistan - nước cộng hòa thuộc Liên Xô năm xưa trong các năm 2012-2016 đã nhập khẩu và trang bị số lượng nhỏ dòng UAV trinh sát - tấn công tầm xa, độ cao trung bình Thành Đô Pterodactyl I hay còn gọi là Wing Loong - sản phẩm sao chép loại MQ-9 của Mỹ. Wing Loong có tầm bay tới 4.000km, thời gian bay liên tục 20 tiếng, có khả năng mang 1 tấn vũ khí gồm bom và tên lửa thông minh không thua kém gì UAV Mỹ và vượt hơn hẳn công nghệ UAV Nga. Có thể nói giá cả, ưu đãi tốt (cho không, tặng miễn phí), tính năng hiện đại là những lợi thế của vũ khí Trung Quốc so với mặt hàng của Nga và Mỹ. Trong ảnh là UAV WJ-600 do Trung Quốc sản xuất, xuất hiện trong cuộc duyệt binh của Turkmenistan – quốc gia Liên Xô (cũ) dùng nhiều “hàng tàu” nhất. WJ-600 được thiết kế cho nhiệm vụ trinh sát và tấn công với kiểu dáng trông như quả tên lửa hành trình. Ngoài WJ-600, Turkmenistan còn nhập khẩu cả dòng UAV CH-3 với thiết kế cánh độc đáo. Nó có tầm bay tới 960km, thời gian bay lượn trên không liên tục 12 tiếng, tải trọng 60-80kg. Turkmenistan cũng trở thành một trong những khách hàng đầu tiên nhập khẩu FD-2000 - phiên bản xuất khẩu của dòng tên lửa phòng không tầm xa hiện đại nhất Trung Quốc HQ-9. Tên lửa có tầm bắn khoảng 200km. Nước này cũng đã nhập khẩu cơ số bệ phóng tên lửa tầm thấp FM-90 – phiên bản xuất khẩu của dòng tên lửa HQ-7 được làm theo kiểu Crotale của Pháp. Tầm bắn của loại này đạt 15km với mọi mục tiêu, độ cao tác xạ từ 15m tới 6.000m. Video giới thiệu tham số kỹ thuật tên lửa FD-2000 của Trung Quốc. Nguồn: CCTV13