Vũ khí phương Tây liên tiếp bị phá hủy trong những ngày đầu năm

Trong 24 giờ qua, tình hình xung đột trên chiến tuyến giữa Quân đội Nga và Ukraine không có thay đổi đáng kể. Các trận đánh ác liệt vẫn tiếp tục diễn ra ở các khu vực Avdiivka, Bakhmut và Marinka. Thông tin về tình hình chiến sự được đưa ra trong báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga. Trên hướng Kupyansky, giao tranh ác liệt diễn ra ở khu vực Sinkovka, nơi Quân đội Ukraine đã xây dựng tuyến phòng thủ vững chắc. Quân Nga đang cố gắng vượt qua nó và phía Ukraine đã tiến hành các cuộc phản công. Theo Bộ Quốc phòng Nga, tổn thất mỗi ngày của Quân đội Ukraine lên tới 670 người chết và bị thương; 9 xe bọc thép bị phá hủy, trong đó có 2 xe tăng Leopard 2, 12 khẩu pháo xe kéo và một radar trinh sát pháo binh AN/TPQ-50. Các cuộc tấn công bằng tên lửa có độ chính xác cao của Nga vào tòa nhà của Cơ quan An ninh Ukraine ở khu vực Kharkov; nơi đây cũng là điểm triển khai tạm thời lính đánh thuê nước ngoài và lực lượng đặc biệt “Kraken” để chuẩn bị xâm nhập vào lãnh thổ Nga. Còn trên hướng mặt trận Donetsk, hai bệ phóng tên lửa phóng loạt HIMARS đã bị phá hủy. Theo phía Nga, Quân đội Ukraine đã lên kế hoạch sử dụng chúng để tấn công tên lửa vào Donetsk trong dịp nghỉ lễ đầu năm mới. Nhà báo người Đức Julian Repke, phóng viên cao cấp của tờ Bild, đã viết trên blog của mình về việc Nga đã phá hủy một hệ thống tên lửa phòng không IRIS-T do Đức viện trợ cho Ukraine ở khu vực Quân khu phía Bắc. Ngoài ra phóng viên Repke cho biết, Không quân Nga gần đây đã thực hiện một cuộc không kích vào các vị trí phòng không của Ukraine ở khu vực Kherson và phá hủy thêm một hệ thống phòng không IRIS-T mà Đức viện trợ cho Ukraine. Repke cho biết, Không quân Nga thành công trong việc sử dụng bom lượn có điều khiển thả từ xa phá hủy bệ phóng và trạm radar. Hệ thống phòng không IRIS-T là loại tầm ngắn và tầm trung, do đó phải bố trí cách tiền tuyến 25 km, nên là mục tiêu trong tầm của bom lượn Nga. Trước đó vào ngày 25/12/2023, Bộ Quốc phòng Nga thông báo với giới truyền thông rằng, Quân đội Nga đã phá hủy hai trận địa tên lửa phòng không IRIS-T được Đức viện trợ cho Ukraine. Hiện Quân đội Ukraine có thể được trang bị ba tiểu đoàn IRIS-T. Vào khoảng 18 giờ ngày 30/12/2023, một máy bay chiến đấu Su-35S của Không quân Nga đã thực hiện cuộc không kích vào sân bay Shkolny ở Odessa bằng tên lửa không đối đất có độ chính xác cao Kh-59 Gadfly. Cuộc tấn công này của Nga sau đó đã được Bộ chỉ huy tác chiến miền Nam của Quân đội Ukraine xác nhận. Nhưng phía Ukraine cho rằng, vụ tấn công của Nga mục tiêu là một doanh nghiệp; còn phía Nga cho rằng đó là trận địa tên lửa phòng không Patriot. Theo các tác giả của kênh Telegram “Informant”, họ phát hiện ra rằng, kể từ mùa thu năm 2023, các hoạt động của Ukraine đã được tích cực triển khai tại sân bay Shkolny. Quân đội Ukraine đã xây dựng những công sự, có lẽ là nơi bố trí các hệ thống phòng không do phương Tây sản xuất. Trong một số bức ảnh vệ tinh dân sự của châu Âu chụp sân bay Shkolny vào tháng 9 và tháng 12/2023 cho thấy, trong hình ảnh tháng 12 đã có hai vật thể trong hầm trú ẩn, không thể xác định chính xác vật trong hầm do độ phân giải của hình ảnh thấp. Tuy nhiên, chúng không giống máy bay hay trực thăng; “Informant” cho biết. Trong thời gian qua, Quân đội Ukraine đã xây dựng ba công trình lớn trên các khu đất trống ở sân bay Shkolny. Các chuyên gia nhận thấy rằng, các bờ kè tại sân bay Shkolny ở Odessa rất giống với khu vực vị trí của hệ thống tên lửa phòng không Patriot tại sân bay Zhulyany gần Kiev. Rất có thể Quân đội Ukraine đã xây dựng một trận địa phòng không cho hệ thống Patriot tại sân bay Shkolny ở Odessa. Các tác giả của kênh “Informant” cũng không khẳng định chắc chắn 100%, là những hầm mà Ukraine đang xây dựng ở sân bay Shkolny để cho tên lửa Patriot. Nhưng cách đây gần 2 tuần, một chiếc cường kích bom Su-24 của Không quân Nga bị mất tích gần đảo Zmeiny, nghi bị tên lửa Patriot của Ukraine bắn rơi. Đây là bằng chứng gián tiếp về sự hiện diện của hệ thống phòng không Patriot ở Odessa. Theo lời của Tổng thống Ukraine Zelensky, Kiev đã tăng cường khả năng phòng không của hành lang ngũ cốc đi qua các cảng ở khu vực Odessa. Ngoài ra, Đại sứ Đức tại Ukraine Martin Jäger cũng hứa vào tháng 11 rằng, vào mùa đông, một hệ thống phòng không Patriot khác sẽ được Đức chuyển giao cho Ukraine. Nghi vấn trận địa phòng không cho hệ thống Patriot tại sân bay Shkolny ở Odessa. Nguồn: Topwar.

