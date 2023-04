Vũ khí chính xác cao của Nga tác chiến trên chiến trường Ukraine

Trong những ngày gần đây, quân đội Nga đã tích cực sử dụng vũ khí chính xác cao tiến hành các cuộc tấn công, phá hủy 10 khẩu pháo tự hành (ACS) Krab của Ba Lan viện trợ cho Ukraine. Để xác nhận, các video đã được cung cấp, ghi lại kết quả của các cuộc tấn công bằng UAV tự sát. Vào ngày 22/4, đoạn video xuất hiện trực tuyến cho thấy, một khẩu lựu pháo Krab của Ukraine bị phá hủy hoàn toàn cùng xe chở đạn của nó. Đoạn phim được cho là được thực hiện gần mặt trận Seversk, ngoại ô làng Zvanivka thuộc vùng Donetsk.



Đây là vụ phá hủy thứ 11 đối với pháo Krab được xác nhận ở Ukraine và hai khẩu khác được ghi nhận là đã bị hư hại. Như vậy 18 khẩu pháo Krab đầu tiên mà họ nhận được trực tiếp từ Ba Lan vào tháng 5/2022, khoảng 3 tháng sau khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine đã bị phá hủy. Pháo tự hành Krab (Con cua) được phát triển bởi công ty sản xuất vũ khí Huta Stalowa Wola của Ba Lan. Pháo kết hợp giữa khung gầm pháo tự hành K9 Thunder của Hàn Quốc với tháp pháo AS-90M Braveheart của Anh, dùng pháo Nexter Systems của Pháp và hệ thống điều khiển hỏa lực Topaz do WB Electronics của Ba Lan. Pháo tự hành Krab được đánh giá là loại pháo tự hành hiện đại, tốc độ bắn tối đa có thể đạt sáu viên đạn mỗi phút. Tầm bắn tối đa với đạn thông thường là 30 km và lên tới 50 km với đạn dẫn đường chính xác M982 Excalibur do Mỹ sản xuất. Do những ưu việt trên chiến trường, nên vào tháng 6 năm ngoái, có thông tin cho rằng, Quân đội Ukraine đã đặt hàng thêm 60 khẩu Krab với giá 700 triệu USD. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ, liệu khẩu Krab nào trong số này, đã được chuyển giao cho Quân đội Ukraine hay chưa? Trong khi đó, lính dù của sư đoàn Pskov 76 thuộc Lực lượng đổ bộ đường không Nga (VDV), đã sử dụng thành công máy bay không người lái (UAV) tự sát Lancet để phá hủy một loại pháo tự hành khác, có nguồn gốc NATO, trong một khu rừng gần Kremennaya. Khẩu lựu pháo bi phá hủy là pháo xe kéo 155 mm FH-70 mà Italy viện trợ, được Quân đội Ukraine bố trí trong rừng để che mắt UAV trinh sát của Nga. Nhưng với một đòn tấn công chính xác bằng UAV tự sát Lancet của lính dù Nga, khẩu pháo bị phá hủy hoàn toàn. Hiện nay Quân đội Ukraine đã triển khai lưới mắt cáo để vừa ngụy trang, vừa tránh đòn đánh của UAV tự sát Lancet. Nhưng biện pháp này không tỏ ra hiệu quả đối với UAV tự sát của Nga; cũng giống như chiếc “mũ sắt” mà Quân đội Nga chụp lên những chiếc T-72B3 của họ, để chống tên lửa chống tăng Javelin, nhưng sau phải tháo bỏ. Pháo FH-70 (Field Howitzer 70) là một dự án chung của Anh, Đức và Italy, được phát triển vào những năm 1970. Đây là loại pháo nòng dài, cỡ nòng 155mm, được thiết kế để sử dụng trên chiến trường với vai trò là pháo binh chiến dịch, có nhiệm vụ hỗ trợ cho bộ binh và xe bọc thép. Nạn nhân tiếp theo gần đây của UAV tự sát Lancet là một khẩu pháo tự hành M109 của Mỹ. Camera trên UAV trinh sát đi cùng, đã ghi lại khoảnh khắc chiếc UAV tự sát Lancet của Nga lao thẳng vào khâur lựu pháo tự hành M109. Mặc dù khẩu pháo tự hành M109 được lùi sâu trong bụi cây, nhưng vẫn bị phát hiện và đã làm mồi cho UAV tự sát Lancet. Sau vụ nổ do va chạm, một đám cháy bắt đầu ngay lập tức và không ngừng gia tăng; cuối cùng là một vụ nổ lớn, có lẽ do nổ đạn pháo hoặc thùng nhiên liệu. M109 là loại lựu pháo tự hành của Mỹ, ra đời từ những năm 1960, trải qua nhiều lần nâng cấp và tiếp tục được sản xuất tại Mỹ; nó đã tham gia 13 cuộc xung đột quân sự khác nhau trên khắp thế giới từ những năm 1960 cho đến nay. M109 hiện đang có mặt trong biên chế quân đội hơn 30 quốc gia trên thế giới. Pháo tự hành M109 có trọng lượng chiến đấu 27,5 tấn, kíp chiến đấu 4 người, được trang bị động cơ Detroit Diesel 8V71T, cho công suất tối đa 450 mã lực. Hệ thống treo của xe dùng kiểu thanh xoắn; tốc độ tối đa của M109 là 56 km/h; dự trữ hành trình tối đa là 350 km. Vũ khí chính của M109 là pháo 155mm có thể bắn nhiều loại đạn; trong đó đạn thông thường với tầm bắn tối đa 21 km, đạn tăng tầm với tầm bắn tối đa 30 km và đạn Excalibur với tầm bắn lên tới 40 km; tốc độ bắn tối đa có thể tới 4 viên/phút. Vũ khí phụ là súng máy M2 cỡ nòng 12,7 mm. Trong những tuần gần đây, đã có hàng loạt vụ tấn công bằng UAV cảm tử Lancet của các Quân đội Nga trên chiến trường Ukraine. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là loại UAV hiệu quả nhất của phía Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Các UAV khác của Nga, bao gồm cả Orlan-10, đã không thể hiện được tiềm năng của chúng. UAV Lancet của Nga có các thông số phổ biến đối với một UAV tự sát. Theo thông tin của nhà sản xuất, sải cánh của Lancet không dài, chỉ một mét. Đầu đạn, hay chính xác hơn là trọng tải chiến đấu mà Lancet mang theo lên tới 3 kg và trọng lượng toàn bộ UAV là 12 kg. UAV Lancet sử dụng động cơ điện, tốc độ của Lancet rất ấn tượng; ở chế độ tìm kiếm hoặc theo dõi, UAV có thể đạt tốc độ từ 80 km/h đến 100 km/h. Tuy nhiên, khi ở chế độ công kích mục tiêu, Lancet sẽ tăng tốc độ lên 300 km/h để đảm bảo hiệu quả cao hơn về thiệt hại mà nó sẽ gây ra. Quân đội Ukraine cho đến nay đã nhận được hơn 800 khẩu pháo các loại từ các nước phương Tây, bao gồm từ súng cối, lựu pháo và nhiều hệ thống tên lửa. Nhiều vũ khí trong số này đã bị quân đội Nga phá hủy hoặc thậm chí thu giữ. Các loại đạn dẫn đường chính xác như đạn pháo 2K25 Krasnopol 152 mm và UAV tự sát Lancet đang đóng vai trò là vũ khí then chốt của Nga trong việc vô hiệu hóa pháo binh của Quân đội Ukraine; nhất là những khu vực gần chiến tuyến. UAV tự sát Lancet của Nga phá hủy pháo tự hành M109 và Krab của Ukraine tại chiến trường miền Đông.

Trong những ngày gần đây, quân đội Nga đã tích cực sử dụng vũ khí chính xác cao tiến hành các cuộc tấn công, phá hủy 10 khẩu pháo tự hành (ACS) Krab của Ba Lan viện trợ cho Ukraine. Để xác nhận, các video đã được cung cấp, ghi lại kết quả của các cuộc tấn công bằng UAV tự sát. Vào ngày 22/4, đoạn video xuất hiện trực tuyến cho thấy, một khẩu lựu pháo Krab của Ukraine bị phá hủy hoàn toàn cùng xe chở đạn của nó. Đoạn phim được cho là được thực hiện gần mặt trận Seversk, ngoại ô làng Zvanivka thuộc vùng Donetsk.



Đây là vụ phá hủy thứ 11 đối với pháo Krab được xác nhận ở Ukraine và hai khẩu khác được ghi nhận là đã bị hư hại. Như vậy 18 khẩu pháo Krab đầu tiên mà họ nhận được trực tiếp từ Ba Lan vào tháng 5/2022, khoảng 3 tháng sau khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine đã bị phá hủy. Pháo tự hành Krab (Con cua) được phát triển bởi công ty sản xuất vũ khí Huta Stalowa Wola của Ba Lan. Pháo kết hợp giữa khung gầm pháo tự hành K9 Thunder của Hàn Quốc với tháp pháo AS-90M Braveheart của Anh, dùng pháo Nexter Systems của Pháp và hệ thống điều khiển hỏa lực Topaz do WB Electronics của Ba Lan. Pháo tự hành Krab được đánh giá là loại pháo tự hành hiện đại, tốc độ bắn tối đa có thể đạt sáu viên đạn mỗi phút. Tầm bắn tối đa với đạn thông thường là 30 km và lên tới 50 km với đạn dẫn đường chính xác M982 Excalibur do Mỹ sản xuất. Do những ưu việt trên chiến trường, nên vào tháng 6 năm ngoái, có thông tin cho rằng, Quân đội Ukraine đã đặt hàng thêm 60 khẩu Krab với giá 700 triệu USD. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ, liệu khẩu Krab nào trong số này, đã được chuyển giao cho Quân đội Ukraine hay chưa? Trong khi đó, lính dù của sư đoàn Pskov 76 thuộc Lực lượng đổ bộ đường không Nga (VDV), đã sử dụng thành công máy bay không người lái (UAV) tự sát Lancet để phá hủy một loại pháo tự hành khác, có nguồn gốc NATO, trong một khu rừng gần Kremennaya. Khẩu lựu pháo bi phá hủy là pháo xe kéo 155 mm FH-70 mà Italy viện trợ, được Quân đội Ukraine bố trí trong rừng để che mắt UAV trinh sát của Nga. Nhưng với một đòn tấn công chính xác bằng UAV tự sát Lancet của lính dù Nga, khẩu pháo bị phá hủy hoàn toàn. Hiện nay Quân đội Ukraine đã triển khai lưới mắt cáo để vừa ngụy trang, vừa tránh đòn đánh của UAV tự sát Lancet. Nhưng biện pháp này không tỏ ra hiệu quả đối với UAV tự sát của Nga; cũng giống như chiếc “mũ sắt” mà Quân đội Nga chụp lên những chiếc T-72B3 của họ, để chống tên lửa chống tăng Javelin, nhưng sau phải tháo bỏ. Pháo FH-70 (Field Howitzer 70) là một dự án chung của Anh, Đức và Italy, được phát triển vào những năm 1970. Đây là loại pháo nòng dài, cỡ nòng 155mm, được thiết kế để sử dụng trên chiến trường với vai trò là pháo binh chiến dịch, có nhiệm vụ hỗ trợ cho bộ binh và xe bọc thép. Nạn nhân tiếp theo gần đây của UAV tự sát Lancet là một khẩu pháo tự hành M109 của Mỹ. Camera trên UAV trinh sát đi cùng, đã ghi lại khoảnh khắc chiếc UAV tự sát Lancet của Nga lao thẳng vào khâur lựu pháo tự hành M109. Mặc dù khẩu pháo tự hành M109 được lùi sâu trong bụi cây, nhưng vẫn bị phát hiện và đã làm mồi cho UAV tự sát Lancet. Sau vụ nổ do va chạm, một đám cháy bắt đầu ngay lập tức và không ngừng gia tăng; cuối cùng là một vụ nổ lớn, có lẽ do nổ đạn pháo hoặc thùng nhiên liệu. M109 là loại lựu pháo tự hành của Mỹ, ra đời từ những năm 1960, trải qua nhiều lần nâng cấp và tiếp tục được sản xuất tại Mỹ; nó đã tham gia 13 cuộc xung đột quân sự khác nhau trên khắp thế giới từ những năm 1960 cho đến nay. M109 hiện đang có mặt trong biên chế quân đội hơn 30 quốc gia trên thế giới. Pháo tự hành M109 có trọng lượng chiến đấu 27,5 tấn, kíp chiến đấu 4 người, được trang bị động cơ Detroit Diesel 8V71T, cho công suất tối đa 450 mã lực. Hệ thống treo của xe dùng kiểu thanh xoắn; tốc độ tối đa của M109 là 56 km/h; dự trữ hành trình tối đa là 350 km. Vũ khí chính của M109 là pháo 155mm có thể bắn nhiều loại đạn; trong đó đạn thông thường với tầm bắn tối đa 21 km, đạn tăng tầm với tầm bắn tối đa 30 km và đạn Excalibur với tầm bắn lên tới 40 km; tốc độ bắn tối đa có thể tới 4 viên/phút. Vũ khí phụ là súng máy M2 cỡ nòng 12,7 mm. Trong những tuần gần đây, đã có hàng loạt vụ tấn công bằng UAV cảm tử Lancet của các Quân đội Nga trên chiến trường Ukraine. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là loại UAV hiệu quả nhất của phía Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Các UAV khác của Nga, bao gồm cả Orlan-10, đã không thể hiện được tiềm năng của chúng. UAV Lancet của Nga có các thông số phổ biến đối với một UAV tự sát. Theo thông tin của nhà sản xuất, sải cánh của Lancet không dài, chỉ một mét. Đầu đạn, hay chính xác hơn là trọng tải chiến đấu mà Lancet mang theo lên tới 3 kg và trọng lượng toàn bộ UAV là 12 kg. UAV Lancet sử dụng động cơ điện, tốc độ của Lancet rất ấn tượng; ở chế độ tìm kiếm hoặc theo dõi, UAV có thể đạt tốc độ từ 80 km/h đến 100 km/h. Tuy nhiên, khi ở chế độ công kích mục tiêu, Lancet sẽ tăng tốc độ lên 300 km/h để đảm bảo hiệu quả cao hơn về thiệt hại mà nó sẽ gây ra. Quân đội Ukraine cho đến nay đã nhận được hơn 800 khẩu pháo các loại từ các nước phương Tây, bao gồm từ súng cối, lựu pháo và nhiều hệ thống tên lửa. Nhiều vũ khí trong số này đã bị quân đội Nga phá hủy hoặc thậm chí thu giữ. Các loại đạn dẫn đường chính xác như đạn pháo 2K25 Krasnopol 152 mm và UAV tự sát Lancet đang đóng vai trò là vũ khí then chốt của Nga trong việc vô hiệu hóa pháo binh của Quân đội Ukraine; nhất là những khu vực gần chiến tuyến. UAV tự sát Lancet của Nga phá hủy pháo tự hành M109 và Krab của Ukraine tại chiến trường miền Đông.