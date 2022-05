Vợ chỉ huy Tiểu đoàn Azov: Tính mạng dân và lính đều như nhau

Các cuộc giao tranh tại Nhà máy thép Azovstal vẫn tiếp tục, một số tàn quân của Quân đội Ukraine cùng binh lính Tiểu đoàn Azov vẫn bị vây chặt trong các đường hầm của Nhà máy và đang tuyệt vọng tìm kiếm cơ hội sống sót. Trận chiến tại Nhà máy thép Azovstal khốc liệt như thế nào? Thế giới bên ngoài không biết chính xác những gì đang xảy ra ở đó, nhưng các hình ảnh vệ tinh từ không gian cho thấy, nó có thể dữ dội hơn người ta nghĩ. Trong lúc này, các cuộc đàm phán về giải cứu dân thường ra khỏi khu vực Nhà máy thép vẫn tiếp tục và vợ của chỉ huy Tiểu đoàn Azov - cô Katerina Prokopenko đang ráo riết kêu gọi giải cứu từ phương Tây và cô cho rằng, tính mạng dân thường hay binh lính đều phải được quý trọng như nhau. Theo hãng tin Mỹ CNN, hình ảnh vệ tinh mới nhất do công ty Maxar Technologies chụp ngày 29/4 cho thấy, gần như mọi tòa nhà của Nhà máy thép Azovstal, thành trì kháng chiến cuối cùng của Ukraine ở thành phố Mariupol, đã bị phá hủy. Gần như mọi tòa nhà tại Nhà máy thép Azovstal đều có những lỗ thủng lớn trên đỉnh, dấu hiệu của một cuộc tấn công quân sự, như được thấy trong các bức ảnh vệ tinh. Một số ngôi nhà đã bị sập hoàn toàn và một số tòa nhà bị biến thành đống đổ nát. Các phương tiện truyền thông trước đó đã đưa tin rằng, Tiểu đoàn Azov và hàng trăm cư dân còn lại, đã ẩn náu trong các tầng ngầm tại Nhà máy thép. Nhưng nếu chỉ dựa trên hình ảnh vệ tinh chụp hôm 29/4, không rõ liệu có bất kỳ cuộc tấn công quân sự nào, có phá hủy các tầng hầm dưới lòng đất ở đó hay không? Nhưng ngay cả khi thoát được đòn tấn công từ Không quân Nga, thì môi trường sống từ các đường hầm dưới lòng đất của Nhà máy thép Azov, cũng trở nên rất tồi tệ. “Nếu Mariupol là địa ngục, thì tình hình tại Azovstal còn tồi tệ hơn địa ngục”; Thị trưởng Mariupol Vadim Boychenko bình luận vào ngày 29/4. Những đoạn video do binh lính Tiểu đoàn Azov đăng tải lên mạng xã hội, trong những ngày gần đây cho thấy, cảnh ngộ đáng thương của những người dân thường trú ẩn ở đó. Một cô gái nói: “Chúng tôi muốn về nhà và chúng tôi muốn nhìn thấy mặt trời”. "Nhà máy đã trở thành nơi trú ẩn cuối cùng của hàng nghìn chiến binh và dân thường Ukraine mắc kẹt. Họ không có cơ hội thoát thân và có rất ít cơ hội được giải cứu”, New York Times bình luận về tình hình của họ. Trong những ngày gần đây, phương Tây đang đàm phán khẩn cấp với Nga về việc sơ tán dân thường ở đó, nhưng đạt được rất ít tiến triển. Về số phận của những chiến binh trong Tiểu đoàn Azov, có vẻ như tất cả các bên đã ngầm chấp nhận. Cô Yulia, 29 tuổi, có chồng thuộc Tiểu đoàn Azov cho biết: “Chúng ta không thể chỉ nói về dân thường, mạng sống của binh lính cũng rất quan trọng”. Yulia và Caterina Prokopenko đã kêu gọi phương Tây giúp sơ tán lực lượng còn mắc kẹt tại Nhà máy thép Azovsta. Chồng của Katerina Prokopenko là chỉ huy của Tiểu đoàn Azov; hiện vẫn được cho là đang chỉ huy chiến đấu tại Nhà máy thép Azovstal. Caterina cho biết, họ đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ châu Âu, Mỹ và các tổ chức quốc tế, để tìm ra giải pháp ngoại giao cho sự bế tắc tại Nhà máy thép Azovstal. Bằng tiếng Anh, Katerina kêu gọi phương Tây thực hiện một "sứ mệnh giống như Dunkirk". Cô nói: “Chúng ta có thể làm được, và nó sẽ cứu được binh lính, dân thường, con cái của chúng ta”. Nhưng cô nói thêm rằng, Tiểu đoàn Azov sẽ không bao giờ đầu hàng. Những người vợ như Katerina đã tuyệt vọng để cứu số phận của chồng mình, nhưng có rất ít hy vọng. Ở phương Tây đã có nhiều thông tin về cuộc chiến tại Nhà máy thép Azovstal, và cũng có nhiều tuyên bố từ các chính trị gia, nhưng chưa có ai đề xuất tổ chức giải cứu lực lượng ở đó. Liên hợp quốc mới đây cho biết, Tổng thư ký António Guterres và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhất trí tại một cuộc họp ở Moscow trong tuần này để sắp xếp việc sơ tán người dân khỏi nhà máy thép Azov, với sự tham gia của Liên hợp quốc và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế. Nhưng các cuộc thảo luận của Liên hợp quốc chỉ liên quan đến sơ tán dân thường, không phải các chiến binh. Về phần các lực lượng chiến đấu của Tiểu đoàn Azov, họ đã trở thành mục tiêu phải tiêu diệt của Quân đội Nga. Hãng thông tấn Sputnik của Nga ngày 30/4 đưa tin, Yegor, một binh sĩ thuộc lực lượng dân quân của nước cộng hòa Donetsk cho thấy, việc các tay súng bắn tỉa Ukraine, tích cực sử dụng kính ngắm máy ảnh nhiệt của Mỹ, trong cuộc đối đầu với lực lượng tấn công của quân Nga tại Mariupol. "Một số đơn vị Ukraine dùng súng bắn tỉa, lắp kính ngắm ảnh nhiệt với độ phóng đại lớn của Mỹ, vì vậy trận chiến rất khốc liệt", Yegor nói. Anh ta cho thấy một đầu đạn 338. Lapp Magnum bị mắc kẹt bên phải ngực trên áo giáp của mình và chiếc áo giáp đã cứu mạng anh ta. "Họ đã chiến đấu với chúng tôi, các tay súng bắn tỉa giấu mặt và rất khó để chúng tôi phát hiện; chúng tôi đáp lại bằng pháo bắn thẳng. Bây giờ tôi hiểu rằng, đây mới là cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại thực sự"; Yegor nói.

Các cuộc giao tranh tại Nhà máy thép Azovstal vẫn tiếp tục, một số tàn quân của Quân đội Ukraine cùng binh lính Tiểu đoàn Azov vẫn bị vây chặt trong các đường hầm của Nhà máy và đang tuyệt vọng tìm kiếm cơ hội sống sót. Trận chiến tại Nhà máy thép Azovstal khốc liệt như thế nào? Thế giới bên ngoài không biết chính xác những gì đang xảy ra ở đó, nhưng các hình ảnh vệ tinh từ không gian cho thấy, nó có thể dữ dội hơn người ta nghĩ. Trong lúc này, các cuộc đàm phán về giải cứu dân thường ra khỏi khu vực Nhà máy thép vẫn tiếp tục và vợ của chỉ huy Tiểu đoàn Azov - cô Katerina Prokopenko đang ráo riết kêu gọi giải cứu từ phương Tây và cô cho rằng, tính mạng dân thường hay binh lính đều phải được quý trọng như nhau. Theo hãng tin Mỹ CNN, hình ảnh vệ tinh mới nhất do công ty Maxar Technologies chụp ngày 29/4 cho thấy, gần như mọi tòa nhà của Nhà máy thép Azovstal , thành trì kháng chiến cuối cùng của Ukraine ở thành phố Mariupol, đã bị phá hủy. Gần như mọi tòa nhà tại Nhà máy thép Azovstal đều có những lỗ thủng lớn trên đỉnh, dấu hiệu của một cuộc tấn công quân sự, như được thấy trong các bức ảnh vệ tinh. Một số ngôi nhà đã bị sập hoàn toàn và một số tòa nhà bị biến thành đống đổ nát. Các phương tiện truyền thông trước đó đã đưa tin rằng, Tiểu đoàn Azov và hàng trăm cư dân còn lại, đã ẩn náu trong các tầng ngầm tại Nhà máy thép. Nhưng nếu chỉ dựa trên hình ảnh vệ tinh chụp hôm 29/4, không rõ liệu có bất kỳ cuộc tấn công quân sự nào, có phá hủy các tầng hầm dưới lòng đất ở đó hay không? Nhưng ngay cả khi thoát được đòn tấn công từ Không quân Nga, thì môi trường sống từ các đường hầm dưới lòng đất của Nhà máy thép Azov, cũng trở nên rất tồi tệ. “Nếu Mariupol là địa ngục, thì tình hình tại Azovstal còn tồi tệ hơn địa ngục”; Thị trưởng Mariupol Vadim Boychenko bình luận vào ngày 29/4. Những đoạn video do binh lính Tiểu đoàn Azov đăng tải lên mạng xã hội, trong những ngày gần đây cho thấy, cảnh ngộ đáng thương của những người dân thường trú ẩn ở đó. Một cô gái nói: “Chúng tôi muốn về nhà và chúng tôi muốn nhìn thấy mặt trời”. "Nhà máy đã trở thành nơi trú ẩn cuối cùng của hàng nghìn chiến binh và dân thường Ukraine mắc kẹt. Họ không có cơ hội thoát thân và có rất ít cơ hội được giải cứu”, New York Times bình luận về tình hình của họ. Trong những ngày gần đây, phương Tây đang đàm phán khẩn cấp với Nga về việc sơ tán dân thường ở đó, nhưng đạt được rất ít tiến triển. Về số phận của những chiến binh trong Tiểu đoàn Azov, có vẻ như tất cả các bên đã ngầm chấp nhận. Cô Yulia, 29 tuổi, có chồng thuộc Tiểu đoàn Azov cho biết: “Chúng ta không thể chỉ nói về dân thường, mạng sống của binh lính cũng rất quan trọng”. Yulia và Caterina Prokopenko đã kêu gọi phương Tây giúp sơ tán lực lượng còn mắc kẹt tại Nhà máy thép Azovsta. Chồng của Katerina Prokopenko là chỉ huy của Tiểu đoàn Azov; hiện vẫn được cho là đang chỉ huy chiến đấu tại Nhà máy thép Azovstal. Caterina cho biết, họ đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ châu Âu, Mỹ và các tổ chức quốc tế, để tìm ra giải pháp ngoại giao cho sự bế tắc tại Nhà máy thép Azovstal. Bằng tiếng Anh, Katerina kêu gọi phương Tây thực hiện một "sứ mệnh giống như Dunkirk". Cô nói: “Chúng ta có thể làm được, và nó sẽ cứu được binh lính, dân thường, con cái của chúng ta”. Nhưng cô nói thêm rằng, Tiểu đoàn Azov sẽ không bao giờ đầu hàng. Những người vợ như Katerina đã tuyệt vọng để cứu số phận của chồng mình, nhưng có rất ít hy vọng. Ở phương Tây đã có nhiều thông tin về cuộc chiến tại Nhà máy thép Azovstal, và cũng có nhiều tuyên bố từ các chính trị gia, nhưng chưa có ai đề xuất tổ chức giải cứu lực lượng ở đó. Liên hợp quốc mới đây cho biết, Tổng thư ký António Guterres và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhất trí tại một cuộc họp ở Moscow trong tuần này để sắp xếp việc sơ tán người dân khỏi nhà máy thép Azov, với sự tham gia của Liên hợp quốc và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế. Nhưng các cuộc thảo luận của Liên hợp quốc chỉ liên quan đến sơ tán dân thường, không phải các chiến binh. Về phần các lực lượng chiến đấu của Tiểu đoàn Azov, họ đã trở thành mục tiêu phải tiêu diệt của Quân đội Nga. Hãng thông tấn Sputnik của Nga ngày 30/4 đưa tin, Yegor, một binh sĩ thuộc lực lượng dân quân của nước cộng hòa Donetsk cho thấy, việc các tay súng bắn tỉa Ukraine, tích cực sử dụng kính ngắm máy ảnh nhiệt của Mỹ, trong cuộc đối đầu với lực lượng tấn công của quân Nga tại Mariupol. "Một số đơn vị Ukraine dùng súng bắn tỉa, lắp kính ngắm ảnh nhiệt với độ phóng đại lớn của Mỹ, vì vậy trận chiến rất khốc liệt", Yegor nói. Anh ta cho thấy một đầu đạn 338. Lapp Magnum bị mắc kẹt bên phải ngực trên áo giáp của mình và chiếc áo giáp đã cứu mạng anh ta. "Họ đã chiến đấu với chúng tôi, các tay súng bắn tỉa giấu mặt và rất khó để chúng tôi phát hiện; chúng tôi đáp lại bằng pháo bắn thẳng. Bây giờ tôi hiểu rằng, đây mới là cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại thực sự"; Yegor nói.