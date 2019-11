Việt Nam từng có xe phá mìn như "quái thú" UR-77 của Liên Xô?

Qua hình ảnh vừa mới được tiết lộ, có thể thấy xe thiết giáp M113 đã được Việt Nam "độ" lại thành phương tiện phá mìn không khác gì UR-77 của Liên Xô trước đây - cỗ xe từng được mệnh danh là con "quái vật" phá mìn. Nguồn ảnh: QSVN. Cấu tạo và cách thức hoạt động của các loại xe này tương tự như xe phá mìn UR-77 là khá đơn giản và rất dễ để "bắt chước". Nguồn ảnh: Rumil. Cụ thể, xe phá mìn UR-77 sẽ phóng ra một quả tên lửa không có đầu nổ kéo theo một đoạn dây thuốc nổ ở phía sau. Tuỳ vào điều kiện thực tế bãi mìn nó cần phá mà chiều dài của dây thuốc nổ có thể thay đổi được. Nguồn ảnh: Getty. Sau khi được đầu tên lửa kéo ra hết tầm, đoạn dây thuốc nổ này sẽ rơi xuống và trải thẳng trên đường bắn. Sau đó, dây thuốc nổ sẽ được kích nổ một cách chủ động từ xe phóng. Nguồn ảnh: Rumil. Khi nổ, đoạn dây thuốc nổ này sẽ kích hoạt các loại mìn xung quanh bán kính nổ của nó phát nổ theo. Sau khi phát nổ, một hành lang an toàn sẽ được dọn ra cho bộ binh. Nguồn ảnh: TASS. Do lực nổ từ đoạn dây thuốc nổ này là quá lớn, mìn chống tăng thậm chí cũng có thể bị kích nổ bằng phương pháp này. Nguồn ảnh: Rumil. Sau khi nổ, không những UR-77 sẽ tạo ra một hành lang an toàn cho binh lính tiến công, nó còn tạo luôn một đoạn rãnh dài dọc theo đường phát nổ của mình - biến đây thành chiến hào cho binh lính tiến công. Nguồn ảnh: Getty. Đây là loại vũ khí hết sức đơn giản và hiệu quả, việc Việt Nam có thể tự chế tạo được thứ vũ khí tương tự trên thiết giáp M113 cho phép chúng ta tăng thời gian giải toả bãi mìn, hạn chế thương vong cho bộ binh, tăng thời gian hành quân và quan trọng nhất là sau cuộc chiến, ô nhiễm bom mìn sẽ bị hạn chế vì toàn bộ mìn trong khu vực đã bị kích nổ sạch sẽ. Nguồn ảnh: Syrianews. Tuy nhiên, chưa rõ đề án này của Việt Nam có được nhân rộng hay chỉ dừng lại ở mức độ thử nghiệm. Nguồn ảnh: Rumil. Thiết giáp UR-77 của Nga phóng dây nổ kích mìn khi đang di chuyển trên mặt nước. Nguồn ảnh: Tass. Dây thuốc nổ được tên lửa kéo ra khỏi UR-77. UR-77 được Liên Xô chế tạo dựa trên khung gầm của pháo tự hành 2S1 Gvozdika. Tầm bắn tối đa của loại phương tiện này lên tới 90 mét. Nghĩa là mỗi phát bắn nó sẽ mở được 90 mét đường an toàn không còn mìn. Nguồn ảnh: Rumil. Mời độc giả xem Video: Sức mạnh kinh hoàng của xe phá mìn UR-77 trong biên chế quân đội Nga.

