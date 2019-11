Việt Nam sửa chữa trực thăng họ Mi cực giỏi, nhiều nước phải cậy nhờ

Do là loại trực thăng rất phổ biến trên khắp thế giới, rất nhiều công ty, tập đoàn hiện nay đang cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy bay trực thăng Mi-8/17 do nhu cầu sử dụng là rất lớn Nguồn ảnh: QPVN. Để đáp ứng được nhu cầu sửa chữa ngày càng tăng cao do loại trực thăng này đang... ngày một già đi, Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Trực thăng - Bình đoàn 18 đã tìm hướng đi riêng, vừa đảm bảo phù hợp tiêu chuẩn đại tu của nhà sản xuất, vừa đảm bảo "giành" được các hợp đồng bảo dưỡng từ nước ngoài. Nguồn ảnh: Blogspot. Bằng sự sáng tạo và quyết tâm cao của Binh đoàn 18, lực lượng này đã có được rất nhiều hợp đồng bảo dưỡng trực thăng Mi-8/17 từ các quốc gia trong khu vực. Nguồn ảnh: QPVN. Đặc biệt trong khu vực Đông Nam Á, việc bảo dưỡng ở Việt Nam không những có giá thành rẻ hơn so với thông thường mà chi phí cũng ít tốn kém hơn vì giảm thiểu được chi phí vận chuyển. Nguồn ảnh: QPVN. Tuy nhiên, phía Việt Nam cũng xác định hướng đi rất đúng đắn, đó là không phân biệt khách hàng lớn nhỏ, không phân biệt bạn hàng gần hay xa, công tác kỹ thuật ở Binh đoàn 18 luôn phải được thực hiện với sự nhiệt tình cao nhất. Nguồn ảnh: QPVN. Chính vì điều này, chúng ta không những đảm bảo được việc khắc phục tính năng bay cho các trực thăng Mi-8/17 trong nước mà còn chinh phục được nhiều khách hàng rất khó tính trên thế giới. Nguồn ảnh: QĐND. Nhiều quốc gia có lực lượng trực thăng Mi-8/17 trong biên chế với số lượng lớn còn ký hợp đồng bảo dưỡng, đại tu lớn dài hạn với Việt Nam, chứng tỏ năng lực của chúng ta đã được quốc tế công nhận. Nguồn ảnh: QPVN. Quá trình bảo dưỡng trực thăng Mi-8/17 diễn ra tại Binh đoàn 18 với đầy đủ các bước, đảm bảo được tiêu chuẩn của nhà sản xuất đề ra. Nguồn ảnh: QPVN. Nhiều trường hợp, trực thăng được mang tới xưởng trong tình trạng hỏng hóc nặng, tưởng chừng không thể phục hồi nhưng chúng ta vẫn quyết tâm khắc phục được tính năng bay cho khách hàng. Nguồn ảnh: QPVN. Việc tự sửa chữa, đại tu được trực thăng Mi-8/17 trong nước cũng khẳng định được trình độ khoa học kỹ thuật của quân đội ta nói riêng và của Việt Nam nói chung. Nguồn ảnh: QPVN. Ngoài trình độ kỹ thuật cao, tay nghề lão luyện,... lực lượng phi công bay thử, thợ kỹ thuật và kỹ sư của đơn vị cũng luôn tìm cách học hỏi, nâng cao khả năng ngoại ngữ để có thể giải quyết được các vấn đề phát sinh trong khi làm việc với đối tác nước ngoài. Nguồn ảnh: QPVN. Mời độc giả xem Video: Trực thăng Mi-8 cơ động ở độ cao cực thấp.

