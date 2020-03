Việt Nam có cơ hội tiếp cận tiêm kích hạm F/A-18 từ Australia?

Theo những thông tin mới nhất được truyền thông địa phương đăng tải từ, quân đội Australia đã quyết định sẽ bán 48 chiến đấu cơ F/A-18 cho một... công ty tư nhân của Mỹ. Nguồn ảnh: Pinterest. Sau khi được tiến hành sửa chữa, đại tu lớn trong thời gian tối đa bốn năm, các tiêm kích F/A-18 này sẽ được sử dụng trong lĩnh vực tư nhân, cụ thể là làm đạo cụ quay phim, thực hiện bay trình diễn hoặc tham gia vào các tour du lịch mạo hiểm. Nguồn ảnh: Pinterest. Việc Australia bắt đầu loại biên dần các loại chiến đấu cơ F/A-18 được xem là cơ hội cho những quốc gia như Việt Nam tiếp cận với loại tiêm kích này. Nguồn ảnh: Pinterest. Tất nhiên là chúng ta không thể tiếp cận được ngay lập tức với loại chiến đấu cơ này, tuy nhiên trong tương lai, Việt Nam hoàn toàn có quyền "mơ" đến việc sở hữu F/A-18. Nguồn ảnh: Pinterest. Hiện tại, đây vẫn là loại chiến đấu cơ thế hệ 4++ hiện đại bậc nhất thế giới hiện nay, các chiến đấu cơ F/A-18 hiện tại chủ yếu được sử dụng vào nhiệm vụ đánh chặn và chiếm ưu thế trên không. Nguồn ảnh: Pinterest. So với F-16, loại chiến đấu cơ này có số lượng động cơ nhiều gấp đôi, khả năng mang vũ khí vượt trội hơn và tất nhiên, sức chiến đấu cũng tốt hơn rất nhiều. Nguồn ảnh: Pinterest. Các chiến đấu cơ được Không quân Australia bán cho công ty tư nhân của Mỹ bắt đầu được nhập biên nước này từ năm 1994 - nghĩa là chiếc "già" nhất trong số này cũng chỉ mới ngoài 20 tuổi. Nguồn ảnh: Pinterest. Không quân Nhân dân Việt Nam đã từng có kinh nghiệm sử dụng máy bay chiến đấu hiện đại của Mỹ trong biên chế với số lượng lớn, vậy nên việc chúng ta nhập biên F/A-18 để sử dụng trong tương lai là điều hoàn toàn có thể "tính trước" được. Nguồn ảnh: Pinterest. Mặc dù vậy, việc chuyển từ sử dụng thế hệ tiêm kích do Liên Xô - Nga sản xuất sang loại tiêm kích do phương Tây sản xuất đòi hỏi sự thay đổi rất lớn về mặt tư duy cũng như hệ thống vũ khí, đạn dược dự trữ. Nguồn ảnh: Pinterest. Tất nhiên, với việc Mỹ càng ngày càng dỡ bỏ bớt cấm vận vũ khí phi sát thương với Việt Nam và việc các nước phương Tây đang ngày càng loại biên càng nhiều F-16 hay F/A-18, rất có thể, chúng ta sẽ có thêm sự lựa chọn mới cho tương lai. Nguồn ảnh: Pinterest. Tiêm kích hạm F/A-18 cất cánh từ tàu sân bay.

