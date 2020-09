Vì sao Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi MiG-29 Nga lại khiến Ấn Độ lo lắng?

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video quay cảnh một phi công nói tiếng Nga, lái chiếc máy bay chiến đấu bị rơi tại Libya. Hình ảnh cho thấy có một chiếc dù màu trắng trên mặt đất và các thiết bị khác, bao gồm cả mũ bảo hiểm mà phi công Nga thường đội, điều này cho thấy phi công đã nhảy dù thành công khỏi máy bay. Ảnh: Chiếc MiG-29 bị bắn cháy tại Lybia - Nguồn: SouthFront Sự kiện trên không thể không tác động đến không quân Ấn Độ, vì trước đó không lâu, Bộ Quốc phòng nước này đã phê duyệt mua 33 máy bay chiến đấu mới từ Nga, bao gồm 12 chiếc Su-30MKI và 21 chiếc MiG-29, cũng như kế hoạch nâng cấp 59 chiếc MiG-29 hiện có trong biên chế. Ảnh: Máy bay MiG-29 của Không quân Ấn Độ - Nguồn: Wikipedia. Toàn bộ hợp đồng trên có trị giá 3,36 tỷ USD, quyết định này được Ấn Độ đưa ra sau khi căng thẳng leo thang tại biên giới với Trung Quốc. Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, việc mua số máy bay mới này là để đáp ứng nhu cầu dài hạn của Không quân Ấn Độ, trong việc tăng cường lực lượng phi đội máy bay chiến đấu. Ảnh: Máy bay chiến đấu MiG-29 của Không quân Ấn Độ - Nguồn: Wikipedia. Tuy nhiên một số chuyên gia quân sự nước ngoài tỏ ra ngạc nhiên trước quyết định của Bộ Quốc phòng Ấn Độ, khi họ quyết định bổ sung thêm MiG-29, chứ không phải tiêm kích Rafale của Pháp. Ảnh: Máy bay MiG-29 của Không quân Ấn Độ - Nguồn: Wikipedia. Theo phân tích, mặc dù khung máy bay nhẹ hơn của MiG-29 giúp loại máy bay này có lợi thế hơn chiến đấu cơ Su-30 khi tác chiến ở khu vực cao nguyên như Ladakh; nhưng loại máy bay này không phù hợp để chiến đấu với không quân Trung Quốc. Ảnh: Máy bay MiG-29 của Không quân Ấn Độ - Nguồn: Wikipedia. Dù MiG-29 gặp sự cố ở Libya, nhưng các chuyên gia hàng không Ấn Độ vẫn ca ngợi màn trình diễn của MiG-29. Ở Libya, chiếc máy bay này đã phá hủy thành công một hệ thống tên lửa phòng không của GNA, do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn. Ảnh: Máy bay MiG-29 của Không quân Ấn Độ - Nguồn: Wikipedia. Theo thông tin, các radar phòng không của Thổ Nhĩ Kỳ không thể phát hiện MiG-29 đang tiếp cận khu vực Sirte, điều này đã gây ấn tượng với các chuyên gia Ấn Độ và khẳng định, việc họ mua thêm MiG-29 sẽ giúp cải thiện sức mạnh không quân Ấn Độ. Ảnh: Máy bay MiG-29 của Không quân Ấn Độ - Nguồn: Wikipedia. Nhưng các chuyên gia quân sự nước ngoài cho rằng, việc Ấn Độ mua 36 máy bay chiến đấu Rafale mới đích thực là một sự tăng cường chất lượng; hiện nay đã có 5 chiếc Rafale đầu tiên đã gia nhập vào không quân Ấn Độ. Ảnh: Máy bay Rafale của Không quân Ấn Độ - Nguồn: Wikipedia. Mặc dù MiG-29 được coi là một trong những loại máy bay chiến đấu được sản xuất nhiều nhất trên thế giới, vì nó được sử dụng rộng rãi cả trong Lực lượng Không quân NATO và SNG, nhưng tính năng của nó còn kém xa Rafale của Pháp hay các máy bay chiến đấu phương Tây khác. Ảnh: Máy bay MiG-29 của Không quân Ấn Độ - Nguồn: Wikipedia. MiG-29 được giới thiệu lần đầu vào những năm 1980 và được coi là máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không tầm thấp có thể trang bị cho quân đội với số lượng lớn, với chi phí thấp hơn. Ảnh: Máy bay MiG-29 của Không quân Ấn Độ - Nguồn: Wikipedia. So với Rafale, hiệu suất radar của MiG-29 kém hơn, tiêm kích Rafale được trang bị hệ thống radar mảng pha có thể xác định đồng thời 40 mục tiêu trong phạm vi 100 km. Ảnh: Máy bay Rafale của Không quân Ấn Độ - Nguồn: Wikipedia. Ngoài ra "lý lịch" của máy bay chiến đấu MiG-29 cũng không được "đẹp"; vào tháng 5 năm nay, một chiếc MiG-29 của Không quân Ấn Độ đã bị rơi gần một ngôi làng ở thành phố Jalandhar, miền bắc Ấn Độ, nguyên nhân là do lỗi kỹ thuật. Ảnh: Một chiếc MiG-29 của Không quân Ấn Độ bị tai nạn - Ảnh: PTI Trong những năm gần đây, Ấn Độ đã mất một số lượng đáng kể MiG-29, bao gồm cả MiG-29K sử dụng trên tàu sân bay của Hải quân Ấn Độ. Ảnh: Chiếc tiêm kích hạm MiG-29K của Không quân Hải quân Ấn Độ rơi tại Goa - Nguồn: Reuters. Mặc dù các máy bay chiến đấu MiG-29 của Không quân Ấn Độ đóng vai trò quan trọng trong việc tiến công các mục tiêu mặt đất trong Chiến tranh Kargil 1999, nhưng hiện nay Ấn Độ vẫn đang loay hoay lựa chọn máy bay chiến đấu tiên tiến hơn của phương Tây, hoặc tiếp tục sử dụng máy bay chiến đấu của Nga. Ảnh: Máy bay Rafale mới của Không quân Ấn Độ - Nguồn: Wikipedia. Video Trực thăng Thổ Nhĩ Kỳ bị bắn rơi ở Syria - Nguồn: VTC NOW

