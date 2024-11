Khám phá máy bay “made in China” có thể khai thác tại Việt Nam

Tập đoàn máy bay thương mại Trung Quốc Comac đang kết hợp với Vietjet trao đổi sâu về kỹ thuật nhằm tiến tới đưa máy bay của Comac vào khai thác tại Việt Nam. Ảnh: CNN Comac nổi tiếng với dòng máy bay C919, mẫu tàu bay thân hẹp đầu tiên được thiết kế và sản xuất hoàn toàn tại Trung Quốc. Ảnh: Comac Dựa trên thông số kỹ thuật, C919 nằm trong phân khúc cạnh tranh trực tiếp với hai "ông lớn" Airbus A320neo và Boeing 737 MAX. Ảnh: BI Comac C919 là máy bay chở khách thân hẹp, chủ yếu được chế tạo bằng hợp kim nhôm, trang bị động cơ phản lực cánh quạt CFM International LEAP. Ảnh: Wiki C919 bản tiêu chuẩn có sức chứa 192 hành khách, tầm bay khoảng 4.600km và 5.555km cho phiên bản điều chỉnh. Ảnh: Wiki Khoảng cách từ sàn đến điểm cao nhất của trần máy bay khoảng 2,25m. Độ rộng của các ghế rơi vào khoảng 18 inch. Ảnh: Airliners C919 có hai hàng thương gia với 8 ghế bọc da, màu nâu nhạt, có thể tùy chỉnh độ ngả theo nhu cầu khách hàng. Ảnh: Airliners Hệ thống ánh sáng trong khoang khách có thể tùy chỉnh đến 10 chế độ màu sắc. Ảnh: Sanghai Daily Khoang lái có 5 màn hình LCD 15,4 inch hiển thị trước mặt các phi công. Ảnh: Airliners Mỗi chiếc C919 được bán với giá 99 triệu USD, thấp hơn từ 6 - 11% so với đối thủ. Ảnh: AD Aerospace Tuy nhiên, C919 mới chỉ được Cơ quan hàng không dân dụng Trung Quốc (CAAC) chứng nhận an toàn. Để có thể "phủ sóng" toàn cầu, C919 phải đạt hai tiêu chuẩn vàng quốc tế là chứng nhận của Cơ quan hàng không liên bang Mỹ và Cơ quan an toàn hàng không Liên minh châu Âu (EASA). Ảnh: AeroXplorer Ngoài C919, Comac còn phát triển mẫu tàu bay ARJ21, một dòng tàu bay khu vực. Ảnh: AirInsight Dòng máy bay ARJ21 có sức chứa 78 - 97 hành khách, tầm bay khoảng 2.225 - 3.700km và được sử dụng chủ yếu cho các chặng bay ngắn. Ảnh: Aerospace

