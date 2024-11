Chỉ 750 triệu, nhà 20 năm “lột xác” ngỡ ngàng sau cải tạo

Parent’s House là công trình nhà phố được cải tạo từ ngôi nhà cũ 20 năm tuổi của một gia đình nhỏ ở huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Định). Ảnh: Luân Nguyễn Công trình là tâm huyết của chàng kiến trúc sư trẻ, đồng thời cũng là con trai của gia chủ. Ảnh: Luân Nguyễn Gia đình có thêm thành viên cần không gian rộng rãi hơn. Nhưng do tài chính có hạn, kiến trúc sư phải cân nhắc các phương án, sao cho nhà mới vừa đầy đủ công năng cần thiết nhưng vẫn thông thoáng và tiết kiệm chi phí. Ảnh: Luân Nguyễn Biện pháp đưa ra là giữ lại phần móng bởi theo gia chủ, phần móng cũ ngày xưa làm rất chắc chắn. Vì giữ lại móng nên các vị trí cột trong nhà sẽ không thay đổi. Ảnh: Luân Nguyễn Sau khi cải tạo, nhà mới được thiết kế hệ vì kèo sắt lợp ngói địa phương và sơn màu, giúp không gian bên trong mát hơn đổ trần bê tông. Ảnh: Luân Nguyễn Do nhà phố hướng Đông - Đông Nam nên kiến trúc sư bố trí tường phía Nam ra ngoài, giúp che chắn và tạo bóng mát cho phần mặt tiền trong khoảng từ 9 - 10 giờ sáng. Tường bên phải được trang trí theo phong cách Hội An. Ảnh: Luân Nguyễn Nhà cũ ngăn phòng khách riêng, bếp riêng, lối đi riêng. Tuy nhiên, do nhu cầu thường xuyên tổ chức ăn uống đông người nên cần không gian rộng, nhà mới loại bỏ vách và kết nối không gian khách bếp. Ảnh: Luân Nguyễn Phòng khách được nhấn nhá bằng bức tranh treo tường trắng đen hiện đại. Ảnh: Luân Nguyễn Cầu thang thiết kế ngay dưới giếng trời. Ảnh: Luân Nguyễn Góc trưng bày các món đồ lưu niệm. Ảnh: Luân Nguyễn Khu bếp và bàn ăn tối giản. Ảnh: Luân Nguyễn Cầu thang làm từ khung dầm thép hộp, mặt gỗ tự nhiên. Ảnh: Luân Nguyễn Ban công được trang trí bằng những chậu cây cảnh nhỏ xinh. Ảnh: Luân NguyễnNgắm biệt thự xa hoa không tưởng ở những ngôi “làng tỉ phú”

