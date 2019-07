Vì sao tàu ngầm tỷ USD của Tây Ban Nha chỉ có thể lặn không thể nổi

Tàu ngầm lớp S-80 trị giá tỷ USD của Tây Ban Nha mắc phải lỗi trớ trêu nhất lịch sử, đó là nó không thể nổi được sau khi lặn do các kỹ sư của Tây Ban Nha đã... tính toán nhầm khi thiết kế tàu ngầm này. Nguồn ảnh: Saoat. Để khắc phục được vấn đề, dự án đã phải kéo dài tiến độ ra tới bảy năm và bản thiết kế gốc ban đầu đã được chỉnh sửa lại, kéo dài thân tàu ra khoảng 11 mét so với thiết kế ban đầu để nó... có thể nổi được. Do dài hơn thiết kế ban đầu, tàu ngầm S-80 sau khi được thiết kế lại được đặt tên là S-80 Plus. Nguồn ảnh: Saoat. Việc kéo dài quá trình thiết kế và bản thiết kế gốc bị sửa lại quá nhiều chi tiết khiến cho giá thành sản xuất của mỗi tàu ngầm S-80 Plus bị đội lên đắt kinh chủng, ước tính trị giá khoảng 1 tỷ Euro cho mỗi chiếc - tương đương với khoảng 1,1 tỷ USD. Nguồn ảnh: Saoat. Về cơ bản, thiết kế của tàu ngầm tỷ USD này cũng không có gì quá nổi bật. Việc tàu ngầm S-80 Plus trở nên nổi tiếng khắp thế giới vốn dĩ lại liên quan tới tai tiếng... không thể nổi của nó nhiều hơn là do nó có khả năng gì đó đặc biệt. Nguồn ảnh: Saoat. Tàu được thiết kế với độ giãn nước tối đa khi nổi là 3200 tấn, khi lặn là 3400 tấn và có chiều dài 81 mét, lườn rộng nhất 11,68 mét cùng với mớm nước tối đa 6,2 mét. Nguồn ảnh: Saoat. Tàu ngầm S-80 Plus có hệ thống động cơ đặc biệt bao gồm ba động cơ sử dụng nhiên liệu cồn sinh học mỗi động cơ cung cấp 1200 kW điện, kèm theo đó là một máy phát điện công suất 3500 kW và 1 trục dẫn động. Nguồn ảnh: Saoat. Hệ thống này cho phép các tàu ngầm lớp S-80 Plus di chuyển được với tốc độ tối đa khoảng 12 hải lý một giờ khi nổi tương đương 22 km/h và 19 hải lý giờ khi lặn tương đương 35 km/h. Nguồn ảnh: Saoat. Do có kích thước khá nhỏ nên tàu chỉ có biên chế thuỷ thủ đoàn 32 người. Trong trường hợp thực hiện nhiệm vụ thả đặc nhiệm, tàu có thể mang thêm tối đa 8 lính đặc nhiệm nữa với đầy đủ trang thiết bị. Nguồn ảnh: Saoat. Giống như các tàu ngầm hiện đại ngày nay, tàu S-80 Plus cũng được trang bị ống phóng ngư lôi tiêu chuẩn cỡ 533mm với khả năng phóng được cả tên lửa Harpoon chống hạm. Nguồn ảnh: Saoat. Tây Ban Nha dự kiến tới năm 2022 chiếc S-80 Plus đầu tiên sẽ được hoàn thành và gia nhập biên chế Hải quân nước này. Tổng cộng Tây Ban Nha đang đóng mới bốn chiếc tàu ngầm lớp S-80 Plus. Mặc dù có giá đắt "cắt cổ" nhưng nước này vẫn ôm mộng xuất khẩu được chiếc tàu ngầm tỷ đô này trong tương lai. Nguồn ảnh: Saoat. Mời độc giả xem Video: cận cảnh tàu ngâm cỡ nhỏ sử dụng công nghệ đẩy khí độc lập AIP của Hải quân Trung Quốc.

