Vì sao tàu chiến lớp Type-054A Trung Quốc bị chính đồng minh coi thường?

Do tình hình ở Ấn Độ - Thái Bình Dương tiếp tục trở nên phức tạp, nhiều quốc gia đã bắt đầu tăng cường xây dựng hải quân. Theo thông tin trên trang web cscr.pk của Pakistan, Hải quân Pakistan đã ký hợp đồng mua tổng cộng 4 khinh hạm lớp Type-054A của Trung Quốc để tăng cường sức mạnh hải quân của nước này. Ảnh: Tàu chiến lớp Type-054A - Nguồn: Sina Chiếc tàu khu trục 054A đầu tiên do Nhà máy đóng tàu Hỗ Đông của Trung Quốc đóng cho Pakistan, đã được hạ thủy vào tháng 8 năm nay và dự kiến sẽ được chuyển giao cho Hải quân Pakistan vào tháng 3 năm sau. Ảnh: Tàu chiến lớp Type-054A - Nguồn: Sina Tuy nhiên các báo cáo nói rằng, 4 tàu này sẽ không thay đổi cán cân chiến lược của Pakistan với Ấn Độ; mặc dù đây là nỗ lực của Pakistan nhằm tiếp tục hiện đại hóa, duy trì quy mô hạm đội hợp lý, để cân bằng với đối thủ Ấn Độ. Nhưng tại sao các phương tiện truyền thông Pakistan bắt đầu "dìm hàng" trước khi tàu 054A nhập biên vào Hải quân Pakistan? Ảnh: Tàu chiến lớp Type-054A - Nguồn: Sina Type-054A là khinh hạm phòng không khu vực đầu tiên của Trung Quốc, được quảng cáo là lớp tàu đa năng, không chỉ được trang bị tên lửa phòng không khu vực tiên tiến và cả tên lửa chống hạm tầm xa. Con tàu này có thể bù đắp những thiếu sót của Hải quân Pakistan. Ảnh: Tàu chiến lớp Type-054A - Nguồn: Sina Hiện nay lực lượng tàu mặt nước của Hải quân Pakistan vừa yếu, vừa thiếu, lớp tàu khu trục nhỏ lớp Perry của Mỹ mà Pakistan mua lại hoàn toàn không có khả năng phòng không khu vực. Ảnh: Tàu khu trục lớp Perry trong biên chế hải quân Pakistan - Nguồn: Wikipedia. Trong khi đó lớp tàu Type-054A có khả năng đánh chặn phòng không, và cũng được trang bị sonar dây kéo, có thể phát hiện các tàu ngầm chạy êm hơn như tàu ngầm lớp Kilo của hải quân Ấn Độ hiện đang trang bị. Ảnh: Tàu chiến lớp Type-054A - Nguồn: Sina Trên thực tế, sức mạnh tổng thể của hải quân Ấn Độ thực sự mạnh hơn Pakistan. Truyền thông Pakistan cho biết, Hải quân Ấn Độ có 13 loại khinh hạm khác nhau đang được biên chế, khả năng của các tàu chiến này tương đương hoặc tiên tiến hơn so với 054A. Ảnh: Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường INS Kamorta của Hải quân Ấn Độ - Nguồn: PTI Ngoài khinh hạm, Ấn Độ còn có 13 tàu khu trục lớn hơn khinh hạm, có thể mang nhiều vũ khí hơn, sức bền tốt hơn. Tuy nhiên, Pakistan thậm chí không có tàu khu trục nào. Ảnh: Hải quân Ấn Độ - Nguồn: Hải quân Ấn Độ. Hải quân Ấn Độ không chỉ có lợi thế về tàu mặt nước cỡ lớn mà cả tàu nhỏ và tàu ngầm, ngoài ra Ấn Độ còn có tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh BrahMos và tên lửa phòng không Barak-8 do Israel sản xuất. Ảnh: Tàu sân bay Vikramaditya của Ấn Độ - Nguồn: Wikipedia. Hiện tại quân đội Pakistan gần như không có khả năng phòng thủ trước siêu tên lửa hành trình BrahMos. Mặc dù Trung Quốc bảo đảm các hệ thống phòng không của Type-054A có thể đánh chặn thành công tên lửa chống hạm lướt trên biển và tên lửa siêu thanh trong nhiều cuộc thử nghiệm. Tuy nhiên điều này chưa được kiểm nghiệm trong thực tiễn. Ảnh: Tên lửa hành trình BrahMos của Ấn Độ - Nguồn: PTI Theo phân tích, mặc dù 4 chiếc 054A không thể khắc phục được ngay được điểm yếu của hải quân Pakistan, nhưng xét cho cùng, Hải quân Ấn Độ thậm chí còn có cả tàu sân bay, nên việc truyền thông Pakistan đòi "một bước" sánh ngang với Ấn Độ là điều không tưởng. Ảnh: Hải quân Ấn Độ - Nguồn: Hải quân Ấn Độ. Tuy nhiên, việc truyền thông Pakistan "dìm hàng" về 054A có thể có hai mục đích, thứ nhất nhằm hạ giá để thuận tiện cho việc mua sắm trong tương lai của Pakistan. Tư lệnh Hải quân Pakistan cho biết, Pakistan cần thêm nhiều tàu lớn để chống lại Hải quân Ấn Độ trong tương lai. Thứ hai, mong muốn của Pakistan đối với tàu khu trục đã được bộc lộ. Ảnh: Tàu chiến lớp Type-054A - Nguồn: Sina Vào năm 2019, trong một Diễn đàn quốc phòng lớn nhất của Pakistan, đã thảo luận “Liệu Pakistan có thể mua tàu khu trục Type-055 vào năm 2020 không”? Đã có 77,5% người theo dõi đã bỏ phiếu tán thành. Ảnh: Tàu chiến lớp Type-055 của Trung Quốc - Nguồn: Sina Tuy nhiên, ngân sách quốc phòng hiện tại của Pakistan vẫn còn rất thấp và tàu khu trục Type-055 vượt xa yêu cầu của Hải quân Pakistan, so với 055 thì khu trục hạm 052D phù hợp hơn với Hải quân Pakistan ở giai đoạn này, nó phù hợp việc hiện đại hóa lực lượng hải quân phải tiến hành từng bước một. Ảnh: Tàu chiến lớp Type-052D của Trung Quốc - Nguồn: Sina Video Dàn vũ khí mới trình làng của Trung Quốc - Nguồn: ANTG

