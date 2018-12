Soi hỏa lực khinh hạm đông đảo nhất Hải quân Trung Quốc

Với số lượng lên tới 28 chiếc, Type 054A hiện được coi là khinh hạm (frigate) có số lượng đông đảo nhất Hải quân Trung Quốc. Giá của mỗi khinh hạm Type 054A vào khoảng 1,4 tỷ Nhân Dân Tệ - tương đương với hơn 200 triệu USD (theo tỷ giá năm 2018). Đây là một cái giá khá rẻ nếu so với sức mạnh vũ khí mà loại khinh hạm này có thể mang theo. Được phát triển từ phiên bản Type 054, Type 054A có vài sự cải tiến rất đáng tiền trong đó có việc nâng cấp khả năng tàng hình của tàu và pháo chính được cải tiến cũng như các hệ thống vũ khí tầm gần phục vụ việc phòng thủ được nâng cấp mạnh. Ngoài ra, hệ thống cảm biến trên tàu cũng như các hệ thống tên lửa đất đối không cũng được nâng cấp rõ rệt so với phiên bản trước đó. Đặc biệt, Type 054A còn được bổ sung thêm loại tên lửa HQ-16 mở rộng tầm bắn đối không lên thêm 50 km nữa so với cấu hình vũ khí trên Type 054. Thông qua những cải tiến về hệ thống vũ khí của Type 054A, không khó để nhận ra Hải quân Trung Quốc đang nâng cấp loại khinh hạm này để sử dụng nó với mục đích phòng không là chủ yếu. Mặc dù vậy, những tính năng cơ bản khác của một khinh hạm như tác chiến chống ngầm trên Type 054A vẫn hiện hữu với sự có mặt của các loại ống phóng ngư lôi cỡ 324 mm. Hệ thống radar của Type 054A được cho là có khả năng theo dõi cùng lúc 40 mục tiêu bất kể vị trí trên biển hay trên không ở khoảng cách tối đa 120 km. Cận cảnh hệ thống pháo cao tốc được sử dụng để tác chiến phòng thủ tầm gần. Đây là loại pháo cao tốc Type 730 do Trung Quốc tự thiết kế. Loại pháo này có cỡ nòng 30mm và trên Type 054A có trang bị hai khẩu pháo loại này. Hải pháo 76mm loại PJ26. Đây là loại pháo có khả năng tác chiến chống mục tiêu trên mặt đất - mặt biển cũng như mục tiêu trên không. Pháo có tốc độ bắn cực cao, lên tới 120 viên mỗi phút và có tầm bắn tối đa lên tới 10 km. Mời độc giả xem Video: Khinh hạm Type 054A của Hải quân Trung Quốc.

