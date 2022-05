Vì sao Quân Nga tổng tấn công Nhà máy thép Azovstal?

Các nguồn tin Ukraine cho biết, sau khi cầm cự được hơn 2 tháng, Nhà máy thép Azovstal đã bị Quân đội Nga tấn công. Prokopenko, chỉ huy Tiểu đoàn Azov, đang cố thủ tại Nhà máy thép Azovstal cho biết, giao tranh ác liệt đã nổ ra giữa hai bên, sau khi Quân đội Nga chọc thủng tuyến phòng thủ và tiến vào khu vực Nhà máy. Sau đó, các quan chức phía Ukraine cho rằng, tuyến phòng thủ tại Nhà máy thép bị chọc thủng, là do "những kẻ phản bội". Quân đội Nga thì phủ nhận thông tin về vụ tấn công vào Nhà máy thép, nhưng thừa nhận rằng tình hình đã leo thang. Vào ngày 5/5, một bức ảnh chụp màn hình một đoạn video trên mạng xã hội cho thấy, Nhà máy thép Azovstal đã bị tấn công dữ dội. Nhà máy thép Azovstal là nơi Tiểu đoàn Azov mang tư tưởng cực hữu của Ukraine, đã cố thủ trong hơn hai tháng qua, đã bắt đầu bị quân Nga đánh chiếm. Prokopenko, chỉ huy Tiểu đoàn Azov, người đã bám trụ từ lâu tại Nhà máy thép Azovstal cho biết trong một đoạn video, được công bố ngày 4/5 rằng, Quân đội Nga đã phá vỡ tuyến phòng thủ và tiến vào khu vực Nhà máy; một "trận chiến đẫm máu và ác liệt" đã nổ ra giữa hai bên. "Tôi tự hào về những người lính của mình, những người đang thực hiện một nỗ lực siêu phàm, để ngăn chặn cuộc tấn công của kẻ thù ...nhưng phải thú thật, là tình hình tại Nhà máy thép rất khó khăn", Prokopenko nói. Còn tờ "Daily Telegraph" của Anh đưa tin cho biết, bảo vệ nhà máy thép Azovstal ở Mariupol, hiện là "ưu tiên hàng đầu" của Ukraine. Nhưng bằng cách nào, thì họ không đề cập đến các giải pháp của Kiev. Ông Yuri Sak, cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine nói rằng, Quân đội Nga đã phát động cuộc tấn công mặt đất đầu tiên, trước đó họ đã thực hiện các cuộc bắn phá Nhà máy từ trên không. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho rằng, Nga đang cố gắng kiểm soát Nhà máy thép. Thị trưởng Mariupol, Boychenko nói rằng, Quân đội Nga đã xâm nhập khu vực Nhà máy thép Azovstal và họ đã mất liên lạc với quân phòng thủ Ukraine, do giao tranh dữ dội tại Nhà máy. “Chúng tôi không biết gì về sự an toàn của những người ở đó”, ông nói. Còn Nghị sĩ Ukraine Ivana Klimpus nói rằng, sẽ cần một "phép màu" để các chiến binh kháng chiến còn lại, có thể sống sót sau cuộc tấn công mới nhất của Nga. Vậy tại sao tình hình tại Azovstal lại đột ngột thay đổi? Theo tiết lộ của Ukraine, đó là đã có "những kẻ phản bội" ở trong Nhà máy thép. Ông Glashenko, cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, viết trên Twitter rằng, một nhân viên nhà máy thép Azov đã phản bội Ukraine và trở thành nội gián của Nga, nói với người Nga về bí mật của lối đi ngầm, trong khu vực Nhà máy. "Đó là lý do tại sao họ bất ngờ tấn công vào ngày hôm qua, và bây giờ Quân đội Nga đang tiến vào nhà máy thép Azovstal", Glashenko nói. Trong khi đó, phía Nga phủ nhận yêu sách của phía Ukraine. Vào ngày 4/5, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Peskov đã phủ nhận vụ tấn công Nhà máy thép. Ông cho biết theo đúng mệnh lệnh của Tổng thống Putin trước đó, Quân đội Nga đã không tấn công vào Nhà máy. Nếu một cuộc tấn công được thực hiện, sẽ chỉ nhằm vào những chiến binh đang cố gắng tập kích quân Nga. Tuy nhiên ông Peskov cũng thừa nhận rằng, tình hình tại khu vực nhà máy thép đã leo thang, khi các chiến binh Ukraine đang tiến vào các vị trí giao tranh. Nhưng ông Peskov cho biết, các hành động chống cự của các chiến binh Ukraine, đã bị Quân đội Nga đập tan. Trong khi đó, truyền thông Nga bày tỏ nghi ngờ về tuyên bố của Prokopenko, khi chỉ ra những điều vô lý trong đoạn video: Prokopenko đang mặc quân phục và đội mũ sắt, đoạn video được quay ở điều kiện đủ ánh sáng. Các chuyên gia Nga đã ghi nhận điều kỳ lạ và cho rằng, Prokopenko có thể không ở Azovstal. Ngày 5/5, phía Nga cho biết, Quân đội Nga tiếp tục phong tỏa nhà máy thép Azovstal. Còn người phát ngôn của nước cộng hòa tự xưng Donetsk cho biết, Tiểu đoàn Azov cố thủ trong Nhà máy, đã đề xuất trao đổi 15 dân thường bị mắc kẹt cho một tấn thực phẩm và thuốc. “Chúng tôi đã từng gặp phải cách này trước đây, kể cả ở Syria, khi chúng tôi đàm phán với các thành viên của Nhà nước Hồi giáo IS, cũng đề nghị đổi những người mà họ thả, để lấy thuốc và thức ăn”; người phát ngôn nói. Ông Vyacheslav Volodin, người đứng đầu Duma Quốc gia Nga cho biết, đề nghị của các chiến binh bị mắc kẹt tại Nhà máy thép Azovstal, đánh đổi dân thường để lấy thực phẩm và thuốc men, là hành động hoàn toàn đúng như những gì đã được đồn đoán trước đó.

