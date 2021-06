Vì sao phải e dè trước đội tàu ngầm cổ lỗ của Triều Tiên

Triều Tiên hiện đang sở hữu một trong những đội tàu ngầm lớn nhất thế giới, với ít nhất 70 tàu ngầm hoạt động trong biên chế, trong đó có nhiều lớp tàu ngầm do nước này tự chế tạo. Một vài loại tàu ngầm Triều Tiên tự chế tạo đang chiếm số đông trong lực lượng, có thể kể đến như lớp Sang-O và lớp Sang-O II. Nhiều nguồn tin khẳng định rằng, Bình Nhưỡng đang sở hữu ít nhất 40 tàu ngầm thuộc hai lớp này. Ngoài ra, Triều Tiên được cho là cũng sở hữu các tàu ngầm lớp Romeo với số lượng ít nhất 20 chiếc, và ít nhất 20 chiếc khác thuộc lớp Yugo và Yono - một loại tàu ngầm mini. Chưa kể tới những tàu ngầm lớp Gorae - được cho là loại tàu ngầm có khả năng mang tên lửa đạn đạo, do nước này tự chế tạo trong thời gian vừa qua. Về cơ bản, có thể khẳng định đội tàu ngầm của Triều Tiên có chất lượng không cao. Các tàu ngầm này chủ yếu là lớp cũ, đã ra đời từ lâu với khả năng tác chiến kém cỏi nếu so với thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, Hàn Quốc cũng không thể làm ngơ trước số lượng lớn các tàu ngầm của Triều Tiên, có thể khóa hải phận của nước này bất cứ lúc nào, bằng cách chặn tàu hàng ra vào cảng. Các tàu ngầm nhỏ của Triều Tiên cũng có lợi thế nhất định trong việc hoạt động ở vùng nước nông, có thể rải thủy lôi, qua đó phong tỏa các tuyến đường hàng hải huyết mạch của Hàn Quốc. Địa hình của khu vực Bán đảo Triều Tiên và biển Nhật Bản, với mực nước biển không quá sâu, nhiều nứt gẫy địa lý lớn dưới lòng biển, cũng được cho là rất phù hợp để các tàu ngầm cỡ nhỏ hoạt động. Trong khi đó, địa hình này lại gây khó khăn cho phương pháp chống ngầm hiện nay. Đây cũng là lý do, Mỹ và Hàn Quốc đang thúc đẩy hợp tác, để nâng cao năng lực cảnh báo sớm tàu ngầm trong khu vực. Một trong những bằng chứng về khả năng hoạt động hiệu quả của các tàu ngầm Triều Tiên, đó là vào năm 2010, một tàu ngầm Triều Tiên đã đánh chìm tàu hộ vệ Cheonan của Hàn Quốc, khiến 46 thủy thủ đoàn Hàn Quốc thiệt mạng. Chưa kể tới việc, các tàu ngầm cỡ nhỏ của Triều Tiên còn là phương tiện cực kỳ thích hợp, để thực hiện các nhiệm vụ mang biệt kích đổ bộ vào lãnh thổ Hàn Quốc từ đường biển. Trong quá khứ, từng có một phi vụ quy mô lớn bị phát giác, khi tàu ngầm Triều Tiên mắc cạn do thủy triều xuống, không thể chạy thoát được ra vùng biển quốc tế. Tới nay, dù đội tàu ngầm của Triều Tiên về cơ bản cũng không có quá nhiều sự phát triển vượt bậc so với trước, nhưng vẫn đủ khả năng hoạt động quấy phá, khiến Hàn Quốc và Mỹ phải đau đầu tìm cách đối phó. Trong trường chiến tranh quy mô lớn giữa hai miền Liên Triều lại nổ ra, rất có khả năng các đội tàu ngầm của Triều Tiên, sẽ khiến Seoul phải vất vả đối phó. Nguồn ảnh: Pinterest. Tàu ngầm của Nhật Bản được trang bị pin năng lượng theo kiểu mới, cho phép hoạt động lâu hơn, êm hơn và bền bỉ hơn. Nguồn: NN.

