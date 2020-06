Vì sao Israel có nền công nghiệp quốc phòng nhiều quốc gia thèm khát?

Các công ty hoạt động trong lĩnh vực quốc phòng của Israel làm thế nào để duy trì được động lực phát triển vũ khí, trang bị (VKTB) sẵn sàng cho chiến đấu và xuất khẩu? Đâu là yếu tố dẫn đến thành công của nền công nghiệp quốc phòng Israel? Đây là câu hỏi mà các chuyên gia quân sự thế giới luôn đặt ra. Yếu tố đầu tiên giúp nền công nghiệp quốc phòng (CNQP) Israel thành công đó là họ có nguồn nhân lực dồi dào; Israel luôn có một dòng chảy các binh sĩ sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, quay trở lại làm việc trong ngành công nghiệp quốc phòng; hoặc đang hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, nhưng vẫn tham gia quân dự bị động viên. Chính nguồn nhân lực này đóng góp nhiều ý tưởng và giải pháp quan trọng trong quá trình nghiên cứu, phát triển các hệ thống VKTB mới, hoặc cải tiến, nâng cấp và hiện đại hóa các hệ thông VKTB hiện có; bởi họ đã tiếp thu được nhiều bài học kinh nghiệm rút ra khi sử dụng VKTB trong thực chiến. Họ chính là những nhà nghiên cứu và phát minh ra những giải pháp phù hợp nhất. Nguyên nhân thứ hai dẫn đến thành công đó là việc dám đầu tư phát triển những sản phẩm mới, xuất phát từ yêu cầu thực tế của chiến trường đặt ra. Ví dụ Công ty Elbit đầu tư khoảng 9% lợi nhuận hàng năm cho nghiên cứu và phát triển; Công ty Rafael được xem như là một phòng thí nghiệm quốc gia của Israel, nắm giữ 20% các trung tâm tri thức và nhân tài, tỷ lệ đầu tư cho nghiên cứu và phát triển hàng năm chiếm 8% doanh thu. Nguyên nhân thứ ba dẫn đến thành công đó là Israel đa dạng hóa các mặt hàng quốc phòng, tập trung mũi nhọn vào các ngành công nghệ cao, có thể mang lại lợi nhuận lớn, đồng thời phù hợp với thế mạnh của Israel. Ví dụ hiện nay Công ty Elbit đang chào hàng tàu mặt nước không người lái Seagull, với tính năng đa dạng, từ chức năng ban đầu là phương tiện chống mìn tới chức năng tác chiến điện tử, an ninh biển, tác chiến chống ngầm. Phương tiện này giúp giảm rủi ro cho con người, khi tiến hành các nhiệm vụ nguy hiểm, đồng thời giảm chi phí mua sắm, vận hành và bảo đảm trong suốt vòng đời. Hoặc Công ty Rafael cũng đang đáp ứng được những nhu cầu về VKTB mới ở tất cả các lĩnh vực. Một trong những sản phẩm như vậy đã được giới thiệu vào năm 2018 là hệ thống quản lý chiến trường kết nối mạng Fire Weaver; bên cạnh đó Rafael còn sản xuất cả tên lửa không đối đất tầm xa Rocks; tên lửa không đối đất Spice. Đây đều là những vũ khí công nghệ cao, đem lại lợi nhuận rất lớn cho Israel. Nguyên nhân thứ tư của sự thành công là họ luôn tìm tòi, chế tạo các loại vũ khí “khác biệt”, độc, lạ mà các quốc gia khác chưa có, tiếp tục tăng cường chuyên môn hóa trong các lĩnh vực đặc biệt; đồng thời tìm ra những phương pháp bán hàng độc đáo. Ví dụ Công ty Elbit Systems đã trở thành một thương hiệu toàn cầu khi mở một công ty chi nhánh tại Anh. Với nguồn nhân lực 500 người, sự hiện diện của công ty chi nhánh này, sẽ cho phép nắm bắt tốt hơn các nhu cầu quốc phòng của Anh. Nguyên nhân thứ năm của sự thành công đó là có mối quan hệ tốt với bên thứ ba; đó là những đối tác hợp tác cùng phát triển hoặc bán hàng; ví dụ Công ty Rafael đã phối hợp với Công ty Raytheon của Mỹ để sản xuất tên lửa đánh chặn Tamir cho hệ thống phòng không Iron Dome. Nhờ biết phát huy tốt vai trò của bên thứ ba, nên các loại VKTB do Israel phát triển, có thể tận dụng những phụ tùng, linh kiện của các quốc gia khác; ví dụ xe tăng Merkava do Israel phát triển và sản xuất, động cơ do General Dynamics phát triển, do vậy họ không phải tốn quá nhiều nguồn lực và thời gian để phát triển những thiết bị không thuộc về thế mạnh của Israel. Nguyên nhân thứ sáu của sự thành công đó là việc bảo trì trọn đời sản phẩm; các công ty của Israel là trong số ít các công ty dám bảo trì trọn đời sản phẩm của họ. Các nhà sản xuất Israel cho rằng, là một phần dịch vụ của nhà cung cấp, nhóm công tác bảo đảm sau bán hàng của các công ty, sẽ cung cấp gói bảo đảm trọn đời cho khách hàng. Với thương hiệu “pháo đài” tại Trung Đông, đây là yếu tố cốt lõi khiến vũ khí Israel trở nên đắt hàng, khi đã chứng tỏ được tính năng qua quá trình thực chiến. Do vậy đã góp phần làm nên thương hiệu vũ khí của Israel, giúp nền CNQP của nước này phát triển vượt bậc. Video Israel nhận 12 F-35A, ảnh hưởng gì đến Iran và Syria?

