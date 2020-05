Không quân Israel mạnh mẽ, tinh quái... coi Trung Đông "như chốn không người"!

Theo tin từ hãng thông tấn nhà nước Syria SANA cho biết, Hồi đầu tháng 5, không quân Israel đã cho triển khai đợt không kích quy mô lớn nhằm vào một căn cứ quân sự của quân đội Syria ở phía đông tỉnh Homs, nơi cất giữ một số máy bay chiến đấu, trong đó có cả 6 chiếc MiG-29 của Không quân Syria. Sau vụ không kích của Israel, số máy bay chiến đấu MiG-29 của Không quân Syria tại căn cứ này đã bị hư hỏng nặng và theo nhiều báo cáo, chúng đã được chuyển tới căn cứ Hmeimim của Nga trên lãnh thổ Syria; từ đó sẽ được đưa đến căn cứ không quân Hamadan của Iran, để bảo dưỡng, sửa chữa và nâng cấp. Cũng từ khi Iran trực tiếp can thiệp vào cuộc chiến tại Syria (năm 2013), lấy cớ đảm bảo an ninh từ xa, Israel đã thực hiện các cuộc không kích vào các mục tiêu của Iran ở Syria; tuy nhiên các máy bay chiến đấu của Syria chưa bao giờ cất cánh, để đánh chặn máy bay của Israel xâm nhập không phận. Lực lượng duy nhất “dám” đánh trả những cuộc tiến công bằng đường không của Israel, đó là lực lượng phòng không Syria; trong cuộc tiến công của Không quân Israel bằng máy bay F-35 vào đầu tháng Năm vào căn cứ không quân ở Homs, phòng không Syria đánh trả quyết liệt, bắn hạ nhiều tên lửa của Israel. Mặc dù Không quân Syria được trang bị cả loại radar bắt mục tiêu tàng hình JY-27, do Trung Quốc chế tạo; cùng nhiều loại radar của Nga và cả Iran; nhưng vẫn không “khóa” được máy bay chiến đấu của Israel. Trong quá khứ, khi nhận xét về sức mạnh của Không quân Israel, cố Tổng thống Syria Hafez al-Assad (cha của Tổng thống Syria Bashar al-Assad hiện nay, làm Tổng thống Syria từ 1971 đến 2000), vốn từng là phi công quân sự đã nhận xét: "Không quân Israel mạnh gấp ba lần suy nghĩ của tôi". Không chỉ có al-Assad cha có lời “thán phục” về lực lượng Không quân Israel như vậy, mà tất cả giới quân sự trên thế giới đều đánh giá cao về sức mạnh của Không quân Israel; ngoài được trang bị tốt, phi công của họ có trình độ và chiến thuật tinh quái. Trình độ của phi công Israel đạt đến mức “thượng thừa”, họ có thể bay trong một thời gian dài trên sa mạc ở độ cao rất thấp và có thể phát hiện chính xác các mục tiêu dưới mặt đất, nhanh chóng tiêu diệt và thoát ly an toàn. Những chiến tích của Không quân Israel, khi loại khỏi vòng chiến đấu cả lực lượng của không quân các nước Arab trong các cuộc chiến tranh năm 1967, 1973, trong cuộc không chiến tại thung lũng Beka năm 1982; hay các vụ tập kích phá hủy các cơ sở nghi ngờ sản xuất vũ khí hạt nhân của Iraq và Syria, đã chứng minh trình độ cực cao của Không quân Israel. Không chỉ có trình độ của phi công Israel được đánh giá cao, mà ngay các lực lượng bảo đảm mặt đất của họ cũng đạt trình độ hết sức chuyên nghiệp. Ngay khi máy bay chiến đấu của Israel hạ cánh, nó giống như một trạm bảo đảm của đội đua ô tô F-1, mà chúng ta thường thấy trên các đường đua công thức I. Khi máy bay chiến đấu Israel hạ cánh, nhân viên kỹ thuật mặt đất đã nhanh chóng tiến lên theo thứ tự, tiến hành các công đoạn kiểm tra khác nhau, tiếp nhiên liệu, lắp vũ khí, thậm chí thay đổi phi công, khởi động lại. Thời gian cất cánh và tham gia lại trận chiến nhanh hơn thời gian của Không quân Mỹ. Lý giải về sức mạnh của Không quân Israel, các chuyên gia quân sự cho rằng, ngay từ khi mới thành lập, Không quân Israel đã tụ hội được nhiều phi công và nhân viên kỹ thuật giỏi của Liên Xô, cũng như của Anh từng tham gia thế chiến II; chiến thuật của Không quân Israel ban đầu là chiến thuật tiêu chuẩn của Không quân Liên Xô, có sự tiếp thu tinh hoa của của Không quân Anh và Mỹ. Video Israel nhận 12 F-35A, Ảnh hưởng gì đến Iran và Syria?

