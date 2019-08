Vì đâu Nga khẳng định sức mạnh thiết giáp BMD-2 tăng gấp 5 lần?

Theo tờ Rossiyskaya Gazeta, xe chiến đấu đổ bộ đường không BMD-2 với module chiến đấu mới "Bereg" đã bước vào giai đoạn thử nghiệm cấp Nhà nước. Gói hiện đại hóa được đánh giá tăng sức mạnh hỏa lực của cỗ máy gấp 5 lần so với thế hệ cũ. Nguồn ảnh: Wikipedia Để tiện so sánh, nguyên bản xe thiết giáp BMD-2 trang bị tháp pháo B30 tương tự mẫu tháp trên dòng xe chiến đấu bộ binh BMP-2. Hỏa lực bao gồm một pháo tự động 30mm 2A42, một súng máy đồng trục PKT 7,62mm, và bệ phóng tên lửa chống tăng 9P135M-1. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin Module chiến đấu hay gọi đơn giản là tháp pháo kiểu Bereg trang bị pháo tự động 2A42 30mm, súng máy đồng trục PKTM 7,62mm, một súng phóng lựu tự động AG-30 30mm và 2 tên lửa chống tăng Kornet-EM được bố trí cạnh trái tháp pháo. Nguồn ảnh: npovk So với tháp pháo cũ, Berge nhìn chung bố trí hệ thống tên lửa chống tăng khoa học hơn. Kiểu cũ phải đặt bệ phóng "cao lêu nghêu và trông không chắc chắn" trên nóc tháp, trong khi kiểu mới đặt cạnh bên cho phép khai hỏa bất cứ lúc nào hai loạt liên tiếp. Nguồn ảnh: Wikipedia Theo KPBTula, với tên lửa Kornet-EM, BMD-2 có thể tiêu diệt các mục tiêu bọc thép và mục tiêu trên không ở cự ly 8-10km, vượt xa loại tên lửa Konkurs của BMD-2 nguyên bản. Nguồn ảnh: bastion-kapenko Hỏa lực pháo tự động 2A42 30mm (300 viên đạn) có thể tiêu diệt mục tiêu bọc thép ở cự ly đến 2.000m với đạn xuyên giáp vạch đường, tiêu diệt bộ binh cách đến 4.000m với đạn nổ phá mảnh vạch đường. Ngoài ra, súng phóng lựu AG-30 có thể bắn các "quả lựu" với tốc độ liên thanh tới cự ly từ 1.700-2.100m. Nguồn ảnh: 24newplus Hệ thống điều khiển hỏa lực tích hợp cho module chiến đấu cũng tiên tiên hơn, có khả năng hoạt động tự động và hỗ trợ trong mọi điều kiện thời tiết. Báo chí Nga mô tả, pháo thủ - trưởng xe chỉ việc đánh dấu mục tiêu, phần còn lại được thực hiện bởi máy tính. Nguồn ảnh: npovk Quảng cáo là vậy, tất nhiên còn phải chờ chương trình thử nghiệm hoàn tất mới đánh giá được hết năng lực của BMD-2 thế hệ mới. Dự kiến, Bộ tư lệnh lực lượng Đổ bộ đường không Nga (VDV) muốn hiện đại hóa sâu rộng khoảng 600 phương tiện chiến đấu nhảy dù. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin Nhờ các hệ thống vũ khí, điều khiển và liên lạc mới, VDV có kế hoạch đưa các phương tiện chiến đấu thế hệ cũ như BMD-2 lên ngang tầm với xe chiến đấu bộ binh hiện đại nhất BMP-3 trong khi vẫn giữ được các tính năng độc đáo đáo - nhảy dù từ máy bay vận tải Il-76. Nguồn ảnh: Wikipedia Xe chiến đấu đổ bộ đường không BMD-2 được đưa vào phục vụ trong bộ đội đổ bộ đường không Liên Xô từ năm 1985. Dù mang tên gọi như thế hệ 2, nhưng nhìn chung khung thân BMD-2 dùng chung với thế hệ BMD-2, nhưng được thay tháo pháo mới B-30 với cấu hình vũ khí tiêu chuẩn của xe chiến đấu bộ binh BMP-2. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin BMP-2 có trọng lượng 11,5 tấn, dài 7,85m, rộng 2,94m, cao 2,45m. Toàn thân xe bọc hợp kim nhôm với độ dày 15mm vát nghiêng 50-78 độ tùy vị trí mặt trước, 10mm quanh thân và 7mm tháp pháo. Nhìn chung, cấp độ giáp như vậy chỉ chống được đạn súng máy, nhưng đổi lại trọng lượng nhẹ giúp nó "ngồi" lên máy bay vận tải và nhảy dù xuống hậu phương của địch. Nguồn ảnh: Wikipedia BMD-2 trang bị động cơ 214hp disel làm mát bằng nước cho tốc độ tối đa 80km/h trên đường bằng, 40km/s off-road và 10km/h khi bơi bằng hệ thống bơm đẩy bố trí ở đuôi. Ngoài kíp xe 4 người, BMD-2 có thể chở thêm 4 binh sĩ. Nguồn ảnh: Wikipedia Video BMD-2 đổ bộ đường không từ Il-76. Nguồn: RIA Novosti

Theo tờ Rossiyskaya Gazeta, xe chiến đấu đổ bộ đường không BMD-2 với module chiến đấu mới "Bereg" đã bước vào giai đoạn thử nghiệm cấp Nhà nước. Gói hiện đại hóa được đánh giá tăng sức mạnh hỏa lực của cỗ máy gấp 5 lần so với thế hệ cũ. Nguồn ảnh: Wikipedia Để tiện so sánh, nguyên bản xe thiết giáp BMD-2 trang bị tháp pháo B30 tương tự mẫu tháp trên dòng xe chiến đấu bộ binh BMP-2. Hỏa lực bao gồm một pháo tự động 30mm 2A42, một súng máy đồng trục PKT 7,62mm, và bệ phóng tên lửa chống tăng 9P135M-1. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin Module chiến đấu hay gọi đơn giản là tháp pháo kiểu Bereg trang bị pháo tự động 2A42 30mm, súng máy đồng trục PKTM 7,62mm, một súng phóng lựu tự động AG-30 30mm và 2 tên lửa chống tăng Kornet-EM được bố trí cạnh trái tháp pháo. Nguồn ảnh: npovk So với tháp pháo cũ, Berge nhìn chung bố trí hệ thống tên lửa chống tăng khoa học hơn. Kiểu cũ phải đặt bệ phóng "cao lêu nghêu và trông không chắc chắn" trên nóc tháp, trong khi kiểu mới đặt cạnh bên cho phép khai hỏa bất cứ lúc nào hai loạt liên tiếp. Nguồn ảnh: Wikipedia Theo KPBTula, với tên lửa Kornet-EM, BMD-2 có thể tiêu diệt các mục tiêu bọc thép và mục tiêu trên không ở cự ly 8-10km, vượt xa loại tên lửa Konkurs của BMD-2 nguyên bản. Nguồn ảnh: bastion-kapenko Hỏa lực pháo tự động 2A42 30mm (300 viên đạn) có thể tiêu diệt mục tiêu bọc thép ở cự ly đến 2.000m với đạn xuyên giáp vạch đường, tiêu diệt bộ binh cách đến 4.000m với đạn nổ phá mảnh vạch đường. Ngoài ra, súng phóng lựu AG-30 có thể bắn các "quả lựu" với tốc độ liên thanh tới cự ly từ 1.700-2.100m. Nguồn ảnh: 24newplus Hệ thống điều khiển hỏa lực tích hợp cho module chiến đấu cũng tiên tiên hơn, có khả năng hoạt động tự động và hỗ trợ trong mọi điều kiện thời tiết. Báo chí Nga mô tả, pháo thủ - trưởng xe chỉ việc đánh dấu mục tiêu, phần còn lại được thực hiện bởi máy tính. Nguồn ảnh: npovk Quảng cáo là vậy, tất nhiên còn phải chờ chương trình thử nghiệm hoàn tất mới đánh giá được hết năng lực của BMD-2 thế hệ mới. Dự kiến, Bộ tư lệnh lực lượng Đổ bộ đường không Nga (VDV) muốn hiện đại hóa sâu rộng khoảng 600 phương tiện chiến đấu nhảy dù. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin Nhờ các hệ thống vũ khí, điều khiển và liên lạc mới, VDV có kế hoạch đưa các phương tiện chiến đấu thế hệ cũ như BMD-2 lên ngang tầm với xe chiến đấu bộ binh hiện đại nhất BMP-3 trong khi vẫn giữ được các tính năng độc đáo đáo - nhảy dù từ máy bay vận tải Il-76. Nguồn ảnh: Wikipedia Xe chiến đấu đổ bộ đường không BMD-2 được đưa vào phục vụ trong bộ đội đổ bộ đường không Liên Xô từ năm 1985. Dù mang tên gọi như thế hệ 2, nhưng nhìn chung khung thân BMD-2 dùng chung với thế hệ BMD-2, nhưng được thay tháo pháo mới B-30 với cấu hình vũ khí tiêu chuẩn của xe chiến đấu bộ binh BMP-2. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin BMP-2 có trọng lượng 11,5 tấn, dài 7,85m, rộng 2,94m, cao 2,45m. Toàn thân xe bọc hợp kim nhôm với độ dày 15mm vát nghiêng 50-78 độ tùy vị trí mặt trước, 10mm quanh thân và 7mm tháp pháo. Nhìn chung, cấp độ giáp như vậy chỉ chống được đạn súng máy, nhưng đổi lại trọng lượng nhẹ giúp nó "ngồi" lên máy bay vận tải và nhảy dù xuống hậu phương của địch. Nguồn ảnh: Wikipedia BMD-2 trang bị động cơ 214hp disel làm mát bằng nước cho tốc độ tối đa 80km/h trên đường bằng, 40km/s off-road và 10km/h khi bơi bằng hệ thống bơm đẩy bố trí ở đuôi. Ngoài kíp xe 4 người, BMD-2 có thể chở thêm 4 binh sĩ. Nguồn ảnh: Wikipedia Video BMD-2 đổ bộ đường không từ Il-76. Nguồn: RIA Novosti