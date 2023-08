Vạch trần nguyên nhân thực sự khiến Quân Ukraine tiến chậm

Diễn biến cuộc phản công của Quân đội Ukraine rõ ràng là chậm so với kế hoạch đã định, đặc biệt là ở hướng nam, tốc độ tấn công rõ ràng là rất chậm. Thế giới bên ngoài suy đoán rằng lãnh đạo Ukraine chắc hẳn đang rất lo lắng, nhưng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine không nghĩ như vậy. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Reznikov, mặc dù cuộc phản công hiện tại diễn ra hơi chậm, nhưng ông không lo lắng chút nào. Theo ông, mọi hoạt động đang diễn ra suôn sẻ như kế hoạch; chiến tranh không phải là "trò chơi game trên máy tính". Thật sai lầm khi cho rằng phải tăng tốc phản công. Tuy nhiên, những số liệu đáng kinh ngạc do truyền thông Mỹ đưa ra khiến dư luận “giật mình”. Theo hãng tin Mỹ CNN, trong khoảng một tháng qua, khoảng 260.000 binh sĩ Ukraine đã bị loại khỏi vòng chiến đấu trong các hoạt động phản công. Trung bình Ukraine thiệt hại 1.000 quân mỗi ngày. Việc thiệt hại không chỉ đối với quân đội Ukraine mà tình hình của lính đánh thuê nước ngoài cũng xấu đi rất nhiều. Những người lính đánh thuê này liên tục bị quân Nga tấn công bằng vũ khí chính xác. Thậm chí quân Nga còn dùng cả tên lửa đạn đạo Iskander, để tấn công vào nơi có lính đánh thuê; gây ra nhiều thương vong. Lý giải về việc Quân đội Ukraine tiến chậm, có hai lý do cho việc này. Thứ nhất đó là số lượng mìn do quân Nga rải quá lớn. Tập đoàn quân số 1 của Nga đã bố trí các bãi mìn "trên một khu vực rộng lớn và dày đặc". Mìn là một loại vũ khí chiến thuật được sử dụng rộng rãi, nhất là trong chiến đấu phòng ngự; có thể chôn dưới đất, hoặc dưới nước, hoặc thậm chí treo trên cây... Khi được kích hoạt, mìn gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho khu vực xung quanh. Do chi phí thấp, sản xuất dễ dàng và được xem như một vũ khí “phục kích” bí mật, nên mìn được sử dụng rộng rãi trong các cuộc chiến tranh và xung đột. Đặc biệt là trong chiến đấu phòng ngự, mìn là vũ khí phòng ngự tuyến trước rất hiệu quả. Vì sự khó lường và bí mật của mìn, nên Quân đội Ukraine không biết vị trí và phạm vi cụ thể của bãi mìn của Nga; do vậy họ không thể vòng tránh vì không thể phát hiện ra bãi mìn và thiếu nghiêm trọng những vũ khí phá mìn. Chính mìn là vũ khí đe dọa sự sống còn của lính Ukraine trong chiến đấu. Một khi quân đội Ukraine tiến vào vòng vây của bãi mìn, mìn sẽ kích hoạt, gây ra những vụ nổ kinh hoàng và thương vong mà quân Nga không cần nổ súng. Theo các thông tin hiện tại, số binh lính Ukraine bị thương vong trong cuộc phản công do mìn của Nga, đã lên đến con số đáng kinh ngạc. Lý do thứ hai là nhiều binh sĩ Ukraine chưa được huấn luyện chuyên sâu, thành thạo kỹ chiến thuật; nhiều người trong số họ mới nhập ngũ, sau khi được huấn luyện cơ bản đã phải ra chiến trường. Theo CNN, nhiều binh sĩ của quân đội Ukraine đã không được huấn luyện đủ thời gian và thậm chí nhiều người trong số họ đã được đưa đến chiến trường ngay khi vừa gia nhập quân đội. Do căng thẳng của cuộc chiến, buộc Quân đội Ukraine buộc phải rút ngắn thời gian huấn luyện tân binh để lấp chỗ trống. Một người lính trẻ Ukraine từng trải qua chiến đấu ở chiến trường Bakhmut nhớ lại thời gian huấn luyện của mình: "Tôi được đưa ra mặt trận chỉ sau vài tháng huấn luyện cơ bản. Đó là cơn ác mộng đối với những người lính thiếu kinh nghiệm chiến trường như tôi". Trên thực tế, tình trạng thiếu huấn luyện của quân đội Ukraine được thể hiện ở nhiều khía cạnh. Thứ nhất, tân binh không có đủ thời gian để tìm hiểu, làm quen với các loại vũ khí, khí tài nên khi sử dụng trong chiến đấu còn lúng túng. Thứ hai là Quân đội Ukraine thiếu huấn luyện cường độ cao, có nghĩa là các binh sĩ không được chuẩn bị để chịu đựng những căng thẳng trong chiến đấu. Trong trường hợp này, người lính dễ bị lo lắng và hoảng sợ, ảnh hưởng đến khả năng ra quyết định và khả năng thực thi. Một vấn đề nghiêm trọng khác là chất lượng thấp của các sĩ quan chỉ huy trong quân đội Ukraine. Trong điều kiện cuộc chiến, Quân đội Ukraine buộc phải bổ nhiệm cho các hạ sĩ quan có kinh nghiệm để chỉ huy đơn vị. Tình trạng này diễn ra phổ biến trong quân đội Ukraine, dẫn đến sự lúng túng trong tổ chức chỉ huy. Còn đối với những người lính đánh thuê, họ đã nhận được sự “quan tâm và chăm sóc đặc biệt” của quân đội Nga. Những cuộc tấn công chính xác vào lực lượng lính đánh thuê cũng là một lời cảnh báo cho những ai coi thường mạng sống của mình, khi dám dấn thân vào “chảo lửa” Ukraine. >>> Mời độc giả xem thêm video Cận cảnh lô xe tăng Abrams Mỹ chuẩn bị chuyển cho Ukraine:

