Uy lực đáng gờm của bom lượn 1.500 kg có điều khiển của Nga

Trong khi Không quân Nga tiếp tục không kích Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố loại bom cải tiến mới, dựa trên loại bom thường FAB-1500M54 từ thời Liên Xô, được trang bị mô-đun cánh lượn có thể hiệu chỉnh (UMPK). Bộ Quốc phòng Nga đã công bố video này, giúp quan sát chính xác về linh kiện để lắp ráp thành bom lượn FAB-1500 M54. Đoạn video được quay trong cuộc phỏng vấn mới đây với Công ty cổ phần tên lửa chiến thuật Nga (KTRV). Thông tin sau đó được tải lên mạng xã hội và nhanh chóng lan truyền; mô-đun hiệu chỉnh được lắp trên bom thường hạng nặng FAB-1500 M54, về nguyên lý hoạt động, cơ bản giống như UMPK trên bom FAB-250 và FAB-500; nhưng kích thước lớn gấp ba lần. Về nguyên tắc chung, UMPK có thể kết hợp với một bom rơi tự do để biến thành bom dẫn đường có độ chính xác cao. Mô-đun này có các cánh đảo gió và bánh lái tự điều chỉnh theo tọa độ được nạp sẵn vào trong bộ nhớ, để đảm bảo bom bay trúng mục tiêu một cách chính xác. Quân đội Nga lần đầu sử dụng bom lượn có điều khiển từ bom thường là vào tháng 3/2023; sau đó tiếp tục nâng cấp và đưa vào sử dụng hàng loạt vào tháng 6/2023 đến nay. Loại bom mà Không quân Nga sử dụng thường xuyên là bom FAB-500-M62, có trọng lượng 500 kg. Theo các nhà phân tích, mặc dù thường xuyên sử dụng bom 500 kg, nhưng rõ ràng người Nga vẫn cho rằng, sức công phá của loại bom 500 kg là "chưa đủ". Do vậy để phá hủy những công sự kiên cố, thì phải dùng loại bom có sức công phá cao hơn. Bom FAB-1500 trang bị mô-đun UPMK, là loại bom lượn lớn nhất của Nga so với các loại bom lượn trang bị UPMK khác như FAB-250 và FAB-500. Thậm chí so với các loại bom thường, được trang bị hệ thống dẫn đường của phương Tây (JDAM), thì bom FAB-1500 của Nga vẫn có trọng lượng lớn nhất. Bom FAB-1500 có thể phá hủy những hầm ngầm bê tông cốt thép ở độ sâu tới 20 mét và xuyên thủng 3 mét bê tông. Các máy bay ném bom Su-34, tiêm kích đa nhiệm Su-30 và Su-35 Không quân Nga đều có thể sử dụng loại bom này. Chuyến thị sát của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và việc sử dụng bom lượn FAB-1500 M54 diễn ra khi Nga tiếp tục chiến dịch không kích chống lại Kiev. Việc sử dụng các loại bom lượn có điều khiển, giúp máy bay Nga bay ngoài tầm của hầu hết các hệ thống phòng không của Ukraine. Còn trang web Eurasia Times của Ấn Độ mới đây đưa tin, những máy bay tiêm kích bom Su-34 của Nga đã thường xuyên sử dụng các loại bom lượn có điều khiển được cải tiến từ bom thường, tấn công các mục tiêu của Quân đội Ukraine ở chiến tuyến, gây cho quân Ukraine nhiều thiệt hại. Máy bay Su-34 của Nga thường được trang bị 4 đến 6 quả bom lượn có điều khiển FAB-500. Nhưng với bom FAB-1500, thì một chiếc Su-34 chỉ có thể mang được 3 quả bom trong một lần xuất kích. Những bức ảnh mới nhất cho thấy bom FAB-1500M54 trang bị UMPC có kích thước lớn gấp 3 lần; loại bom này gây ra mối đe dọa lớn cho Quân đội Ukraine và buộc phải tiến hành tái tổ chức chiến lược trong việc xây dựng các trận địa phòng ngự. Mặc dù vẫn chưa xác định được phạm vi hoạt động của bom lượn hạng nặng FAB-1500M54, nhưng các chuyên gia tin rằng, tầm bay và độ chính xác của nó có thể tương đương với các loại bom lượng FAB-250 và FAB-500 mà Không quân Nga đã sử dụng nhiều trước đó. Khi loại bom lượn FAB-1500 có sử dụng mô-đun UMPC, các nhà phân tích vũ khí nhận thấy nó có vẻ rất giống với bom lượn JDAM của Mỹ, khi có một nắp hình vòm được lắp ở đầu trước của bom, mang tới hình dáng thiết kế khí động học khá “bắt mắt”. Bom FAB-1500 M54 được trang bị bộ cánh lớn, giúp nâng cao khả năng bay và cải thiện độ chính xác của bom. Với trọng lượng nặng 1.550kg, trong đó có 675kg là chất nổ Tonyl, đủ sức tạo hố sâu có đường kính tới 15m, cũng như phá hủy nhiều mục tiêu bằng mảnh văng và sóng xung kích trong bán kính 500m. Với bom FAB-1500 M54 được trang bị mô-đun cánh lượn UMPC, giúp Quân đội Nga có lợi thế chưa từng có trong việc phá hủy các mục tiêu là các công trình phòng thủ vững chắc của Quân đội Ukraine; trong khi né tránh được hầu hết các hệ thống phòng không của Ukraine. Hiện Quân đội Ukraine chỉ có hệ thống phòng không Patriot là có khả năng bắn hạ những máy bay ném bom lượn này của Nga. Tuy nhiên họ chỉ có 3 hệ thống phòng không Patriot, chủ yếu bố trí bảo vệ khu vực thủ đô Kiev. Để giúp máy bay Nga bay ngoài tầm đe dọa của tên lửa Patriot, các kỹ sư Nga đang nỗ lực tăng tầm bay của bom lắp UMPC, bằng cách lắp thêm cho bom một động cơ phản lực nhỏ, giúp nâng tầm bay của bom lên tới 100-200 km, nằm hoàn toàn ngoài tầm bắn của Patriot, biến nó thành một tên lửa hành trình giá rẻ. Bom FAB-1500 với hệ thống điều khiển bay UMPK của Nga. Nguồn: Topwar.

