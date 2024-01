Bom lượn của Nga đập tan những công sự kiên cố còn lại ở Avdiivka

Theo kênh Telegram “Donetsk Stringer” cho biết, “ đã chiếm khu vực nhà ở tư nhân ở phía nam Avdiivka và cơ sở xử lý nước thải của Nhà máy than cốc ở phía bắc thành phố”. Đoạn video có định vị địa lý đã xuất hiện trên internet, xác nhận những thay đổi này trong 24 giờ qua. Vào ngày 4/1, cả phía Nga và Ukraine đều công nhận mũi xung kích của quân Nga gần tuyến đường sắt tới Ocheretino, cũng như gần Novokalinove. Rõ ràng, quân Nga không chỉ nhằm mục đích bao vây Avdiivka, mà còn đang tiến trên một mặt trận rộng lớn về phía Mirnograd. Các nguồn tin của Ukraine cho biết, “quân Nga đã tiến vào khu vực Avdiivka, vào ngày 4/1 đã diễn ra các trận đánh giáp la cà trên đường phố. Đặc biệt là từ hướng bắc, quân Nga xuất phát từ núi xỉ thải của Nhà máy than cốc Avdiivka, tiến về phía thành phố”. Theo thông tin của Viện nghiên cứu chiến tranh Mỹ (ISW) cho biết, vào ngày 3/1, quân Nga đã tiến sâu tới 1 km về phía làng Berdychi và 200 mét gần Ocheretine. Theo Chuẩn tướng Tarnavsky, tư lệnh chiến trường phía Nam Ukraine, trong ngày 7/1, quân Nga đã tăng cường gần như gấp đôi cường độ tấn công. Theo thông tin từ truyền thông Ukraine, làng Stepovo ở sườn phía bắc Avdiivka vẫn là nơi diễn ra các trận đánh ác liệt và quang cảnh ở đây được ví như “địa ngục”. Tuy nhiên, đây vẫn là đầu cầu để quân Nga tiến thêm 300 m về phía Berdychi và Ocheretino. Hiện có thông tin cho biết, các mối đe dọa đối với quân Ukraine ở sườn phía bắc của toàn bộ khu vực Avdiivka đang gia tăng. Phía tây Kamenka, quân Nga đã bắt đầu một loạt cuộc tấn công mới nhằm vào mỏ đá Avdiivsky, với mục đích tiêu diệt quân Ukraine đang cố thủ tại đây. Thư ký báo chí của Văn phòng công tố Donetsk đã cung cấp thông tin cho kênh Ze-TV của Ukraine, “Vào ngày 3 - 4/1, quân Nga đã tiến hành các cuộc không kích mạnh mẽ vào Avdiivka bằng bom FAB-500. Sự tàn phá thật thảm khốc”. Trong khi đó, lính Ukraine tại Avdiivka cho biết, “Chúng tôi không thể ngẩng đầu lên vì hỏa lực của quân Nga, FAB đang phá hủy các công sự che chắn của chúng tôi, để lại những hố sâu 10 m”. Liên quan đến các hoạt động chiến đấu của lực lượng Không quân Nga, cơ quan báo chí Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, các máy bay tiêm kích bom Su-34 của Nga đã tấn công khu vực kiên cố của Ukraine ở khu vực Krasnokamensk bằng bom lượn có điều khiển FAB-500. Các phi công Nga đã sử dụng bom thường FAB-500, nhưng có gắn cánh lượn và mô-đun hiệu chỉnh (UMPC), cho phép máy bay thực hiện các cuộc tấn công chính xác từ khoảng cách an toàn, nằm ngoài phần lớn các hệ thống phòng không của Ukraine hiện nay. Các nhà phân tích quân sự cho rằng, việc Không quân Nga sử dụng bom UMPC-500 là nhằm mục đích vượt qua mạng lưới phòng không Ukraine. Tướng Vijainder K. Thakur, nguyên Tư lệnh Không quân Ấn Độ (hiện đã nghỉ hưu) đánh giá rất cao về bom lượn có điều khiển UMPC của Nga hiện đang sử dụng ở chiến trường Ukraine. Tướng Thakur cho biết: “Nhìn từ góc độ buồng lái, tôi ước tính độ cao của máy bay Su-34 thả bom UMPK-500 vào khoảng 9.000 m (30.000 ft); như vậy, các phi công Nga hiện đang thả bom từ độ cao lớn hơn trước”. Khi được hỏi liệu tiêm kích bom Su-34 có thể bay ở độ cao đó hay không, ông Thakur cho biết: “Mặc dù Su-34 có khả năng bay ở độ cao trên 9.000 m, nhưng với tải trọng vũ khí nặng như vậy, sẽ làm giảm khả năng cơ động của máy bay. Trong tình huống bay cao với tải trọng nặng, Su-34 giảm khả năng cơ động và sẽ rất nguy hiểm khi gặp tên lửa phòng không của đối phương. Nhưng phi công Su-34 vẫn có thể yên tâm, vì máy bay của họ vẫn nằm ngoài tầm phòng không của đối phương”. Tướng Thakur cho biết thêm về cách thức hoạt động của bom lượn có điều khiển UMPC, “Bằng cách thả bom được trang bị bộ dẫn đường và cánh lượn (UMPC), tầm bay của bom sẽ xa hơn, cho phép máy bay thả bom ở ngoài tầm đe dọa của các hệ thống phòng không dã chiến Ukraine”. Vào tháng 3/2023, Không quân Nga lần đầu sử dụng bộ dẫn đường tự động và cánh lượn trên nhiều loại bom thường của họ, đặc biệt là bom hạng trung FAB-500M52, giúp tăng tầm bay của bom. Từ đó hạn chế sự đe dọa của nhiều hệ thống phòng không dã chiến Ukraine đối với máy bay thả bom. Bộ Quốc phòng Nga trước đó đã công bố 4 video cho thấy tiêm kích bom Su-34 đang thả bom UPMC. Vào thời điểm đó, máy bay Su-34 đã thực hiện các phi vụ ở độ cao rất thấp (từ 300 m đến 1.000 m); điều này cho thấy khu vực này không có hệ thống phòng không nào của Ukraine. Một đoạn video ghi lại ngày 15/12/2023 cho thấy, một chiếc Su-34 mang bom FAB, có hỗ trợ UMPC trên cả hai giá treo trên cánh. Một số nhà báo tích cực đưa tin về cuộc chiến Ukraine đã cho biết, những quả bom này khiến quân Ukraine sợ hãi và là nguyên nhân đẩy họ ra khỏi chiến tuyến. Hãng tin Nga RIA Novosti cũng dẫn lời chuyên gia quân sự của Nga, ông Alexey Leonkov, cho biết việc sử dụng bom FAB-500 cùng bộ UMPC trên toàn bộ chiến tuyến, đã “trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với Quân đội Ukraine và chưa có khả năng chống đỡ”. Tiêm kích bom Su-34 của Không quân Nga cất cánh ném bom mục tiêu ở Ukraine. Nguồn: Eurasiantimes.

Theo kênh Telegram “Donetsk Stringer” cho biết, “ đã chiếm khu vực nhà ở tư nhân ở phía nam Avdiivka và cơ sở xử lý nước thải của Nhà máy than cốc ở phía bắc thành phố”. Đoạn video có định vị địa lý đã xuất hiện trên internet, xác nhận những thay đổi này trong 24 giờ qua. Vào ngày 4/1, cả phía Nga và Ukraine đều công nhận mũi xung kích của quân Nga gần tuyến đường sắt tới Ocheretino, cũng như gần Novokalinove. Rõ ràng, quân Nga không chỉ nhằm mục đích bao vây Avdiivka, mà còn đang tiến trên một mặt trận rộng lớn về phía Mirnograd. Các nguồn tin của Ukraine cho biết, “quân Nga đã tiến vào khu vực Avdiivka, vào ngày 4/1 đã diễn ra các trận đánh giáp la cà trên đường phố. Đặc biệt là từ hướng bắc, quân Nga xuất phát từ núi xỉ thải của Nhà máy than cốc Avdiivka, tiến về phía thành phố”. Theo thông tin của Viện nghiên cứu chiến tranh Mỹ (ISW) cho biết, vào ngày 3/1, quân Nga đã tiến sâu tới 1 km về phía làng Berdychi và 200 mét gần Ocheretine. Theo Chuẩn tướng Tarnavsky, tư lệnh chiến trường phía Nam Ukraine, trong ngày 7/1, quân Nga đã tăng cường gần như gấp đôi cường độ tấn công. Theo thông tin từ truyền thông Ukraine, làng Stepovo ở sườn phía bắc Avdiivka vẫn là nơi diễn ra các trận đánh ác liệt và quang cảnh ở đây được ví như “địa ngục”. Tuy nhiên, đây vẫn là đầu cầu để quân Nga tiến thêm 300 m về phía Berdychi và Ocheretino. Hiện có thông tin cho biết, các mối đe dọa đối với quân Ukraine ở sườn phía bắc của toàn bộ khu vực Avdiivka đang gia tăng. Phía tây Kamenka, quân Nga đã bắt đầu một loạt cuộc tấn công mới nhằm vào mỏ đá Avdiivsky, với mục đích tiêu diệt quân Ukraine đang cố thủ tại đây. Thư ký báo chí của Văn phòng công tố Donetsk đã cung cấp thông tin cho kênh Ze-TV của Ukraine, “Vào ngày 3 - 4/1, quân Nga đã tiến hành các cuộc không kích mạnh mẽ vào Avdiivka bằng bom FAB-500. Sự tàn phá thật thảm khốc”. Trong khi đó, lính Ukraine tại Avdiivka cho biết, “Chúng tôi không thể ngẩng đầu lên vì hỏa lực của quân Nga, FAB đang phá hủy các công sự che chắn của chúng tôi, để lại những hố sâu 10 m”. Liên quan đến các hoạt động chiến đấu của lực lượng Không quân Nga, cơ quan báo chí Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, các máy bay tiêm kích bom Su-34 của Nga đã tấn công khu vực kiên cố của Ukraine ở khu vực Krasnokamensk bằng bom lượn có điều khiển FAB-500 . Các phi công Nga đã sử dụng bom thường FAB-500, nhưng có gắn cánh lượn và mô-đun hiệu chỉnh (UMPC), cho phép máy bay thực hiện các cuộc tấn công chính xác từ khoảng cách an toàn, nằm ngoài phần lớn các hệ thống phòng không của Ukraine hiện nay. Các nhà phân tích quân sự cho rằng, việc Không quân Nga sử dụng bom UMPC-500 là nhằm mục đích vượt qua mạng lưới phòng không Ukraine. Tướng Vijainder K. Thakur, nguyên Tư lệnh Không quân Ấn Độ (hiện đã nghỉ hưu) đánh giá rất cao về bom lượn có điều khiển UMPC của Nga hiện đang sử dụng ở chiến trường Ukraine. Tướng Thakur cho biết: “Nhìn từ góc độ buồng lái, tôi ước tính độ cao của máy bay Su-34 thả bom UMPK-500 vào khoảng 9.000 m (30.000 ft); như vậy, các phi công Nga hiện đang thả bom từ độ cao lớn hơn trước”. Khi được hỏi liệu tiêm kích bom Su-34 có thể bay ở độ cao đó hay không, ông Thakur cho biết: “Mặc dù Su-34 có khả năng bay ở độ cao trên 9.000 m, nhưng với tải trọng vũ khí nặng như vậy, sẽ làm giảm khả năng cơ động của máy bay. Trong tình huống bay cao với tải trọng nặng, Su-34 giảm khả năng cơ động và sẽ rất nguy hiểm khi gặp tên lửa phòng không của đối phương. Nhưng phi công Su-34 vẫn có thể yên tâm, vì máy bay của họ vẫn nằm ngoài tầm phòng không của đối phương”. Tướng Thakur cho biết thêm về cách thức hoạt động của bom lượn có điều khiển UMPC, “Bằng cách thả bom được trang bị bộ dẫn đường và cánh lượn (UMPC), tầm bay của bom sẽ xa hơn, cho phép máy bay thả bom ở ngoài tầm đe dọa của các hệ thống phòng không dã chiến Ukraine”. Vào tháng 3/2023, Không quân Nga lần đầu sử dụng bộ dẫn đường tự động và cánh lượn trên nhiều loại bom thường của họ, đặc biệt là bom hạng trung FAB-500M52, giúp tăng tầm bay của bom. Từ đó hạn chế sự đe dọa của nhiều hệ thống phòng không dã chiến Ukraine đối với máy bay thả bom. Bộ Quốc phòng Nga trước đó đã công bố 4 video cho thấy tiêm kích bom Su-34 đang thả bom UPMC. Vào thời điểm đó, máy bay Su-34 đã thực hiện các phi vụ ở độ cao rất thấp (từ 300 m đến 1.000 m); điều này cho thấy khu vực này không có hệ thống phòng không nào của Ukraine. Một đoạn video ghi lại ngày 15/12/2023 cho thấy, một chiếc Su-34 mang bom FAB, có hỗ trợ UMPC trên cả hai giá treo trên cánh. Một số nhà báo tích cực đưa tin về cuộc chiến Ukraine đã cho biết, những quả bom này khiến quân Ukraine sợ hãi và là nguyên nhân đẩy họ ra khỏi chiến tuyến. Hãng tin Nga RIA Novosti cũng dẫn lời chuyên gia quân sự của Nga, ông Alexey Leonkov, cho biết việc sử dụng bom FAB-500 cùng bộ UMPC trên toàn bộ chiến tuyến, đã “trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với Quân đội Ukraine và chưa có khả năng chống đỡ”. Tiêm kích bom Su-34 của Không quân Nga cất cánh ném bom mục tiêu ở Ukraine. Nguồn: Eurasiantimes.