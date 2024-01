Uy lực bom dẫn đường AASM Hammer Pháp sắp cung cấp cho Ukraine

Ngày 17/1, trong một cuộc họp báo, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo sẽ tới Ukraine trong tháng 2 để hoàn tất thỏa thuận bảo đảm an ninh song phương. Theo đó, Paris được cho là sẽ cung cấp vũ khí tinh vi hơn, bao gồm cả tên lửa hành trình tầm xa cho Kiev. Tổng thống Pháp cũng tiết lộ rằng, khoảng 40 tên lửa tầm xa SCALP và hàng trăm quả bom sẽ được chuyển giao cho Ukraine trong những tuần tới. Ảnh: Topwar. Mặc dù ông Emmanuel Macron không đề cập đến tên của "hàng trăm quả bom" được chuyển giao, tuy nhiên, các nhà quan sát nhận định rằng đây rất có thể là AASM Hammer. Cũng tại buổi họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastian Lecornu tiết lộ, bom dẫn đường AASM HAMMER sẽ giúp khôi phục tiềm năng chiến đấu của Không quân Ukraine và cho phép họ tấn công các mục tiêu mặt đất ở xa. Theo ông Sebastian Lecornu, lô 50 quả bom đầu tiên sẽ được chuyển tới Ukraine ngày trong tháng 1. Trong tương lai, những lô hàng tương tự sẽ được xuất xưởng hàng tháng, ít nhất là đến cuối năm nay. Theo đó, tổng cộng, Ukraine sẽ nhận được 600 quả bom. Có thông tin cho rằng AASM Hammer là sự kết hợp giữa bom và tên lửa nhưng về mặt kỹ thuật, nó là một loại bom thông thường với bộ phụ kiện đặc biệt giúp tăng tầm bắn và độ chính xác khi tấn công. Bom dẫn đường ASSM Hammer 1000 có khả năng tấn công tầm xa như tên lửa hành trình, đây là vũ khí cực kỳ lợi hại khi được tích hợp vào oanh tạc cơ Su-24 của Không quân Ukraine. Phiên bản sản xuất đầu tiên của AASM/HAMMER dựa trên loại bom không điều khiển Mk 82 do Mỹ thiết kế, tiêu chuẩn cho NATO. Ban đầu nó là một sản phẩm có chiều dài 2,2 m và đường kính 273 mm với cỡ nòng 500 pound (thực tế là 241 kg). Sau khi lắp đặt các mô-đun AASM, chiều dài của quả bom tăng lên 3,1 m và trọng lượng tăng lên 340 kg. Sau những lần sửa đổi, hiện AASM Hammer có trọng lượng từ 125 kg cho đến 1.000 kg. Có 3 loại đầu dẫn cho AASM Hammer, bao gồm: SBU-38 (đầu dẫn vệ tinh/quán tính - INS/GPS); SBU-54 (đầu dẫn vệ tinh/quán tính kết hợp đầu dò laser bán chủ động - INS/GPS/Laser); SBU-64 (đầu dẫn vệ tinh/quán tính kết hợp đầu dò hồng ngoại - INS/GPS/IR). Nhiều sự kết hợp khác nhau giữa bom cơ bản và hệ thống điều khiển đã được thử nghiệm. Tầm bắn được công bố của quả bom là hơn 70 km. Đây là thông số quan trọng vì nó cho phép thả vũ khí tầm xa từ khoảng cách tương đối an toàn. Tuy nhiên, điều này vẫn còn phụ thuộc vào tốc độ và trần bay của máy bay mang quả bom trong quá trình phóng. Vũ khí đã chứng minh được khả năng chiến đấu, có khả năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết cả ngày lẫn đêm. AASM Hammer có thể hỗ trợ các cuộc tấn công vào sâu hệ thống phòng thủ của đối phương. Các vụ phóng thử của AASM Hammer được thực hiện bởi F-16, Mirage 2000. Ngoài ra, Ấn Độ từng mua những quả bom này vào năm 2020 để tích hợp với Tejas. Theo Defense Express, bom AASM Hammer đã được sử dụng ở Afghanistan và Libya với hiệu quả được báo cáo là 99%.

