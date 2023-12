Ukraine tuyên bố vượt sông thắng lợi, Nga tiếp tục phản công

Tình hình trên chiến trường xung đột Nga-Ukraine liên tục thay đổi và trọng tâm của chiến trường cũng liên tục thay đổi theo. Hiện nay, khu vực giao tranh ác liệt ở phía Nam Ukraine, đã chuyển từ khu vực nam thị trấn Orekhiv tỉnh Zaporizhia, sang khu vực Kherson. Do khu vực Kherson có ý nghĩa chiến lược quan trọng, nên trở thành tâm điểm của cuộc xung đột Nga-Ukraine hiện nay. Trước đó, ông Prokudin, người quản lý quân sự của khu vực Kherson do chính quyền Ukraine bổ nhiệm, đã tuyên bố buộc phải sơ tán cư dân các thị trấn do Ukraine kiểm soát trong khu vực. Còn ông Salido, quyền Thống đốc Kherson do Nga bổ nhiệm, cũng gửi đơn tới Moscow, yêu cầu giúp đỡ sơ tán dân thường khỏi địa phương, Nga phản ứng ngay lập tức bằng cách di chuyển cư dân trong khu vực đến các khu vực an toàn khác và tái định cư họ trong những điều kiện thích hợp. Như vậy, cả Nga và Ukraine đã tích cực chuẩn bị chiến trường ở khu vực Kherson, sẵn sàng cho một chiến dịch lớn sắp nổ ra. Ngày 17/11, Ukraine ra tuyên bố cho biết, họ đã đổ bộ và thiết lập thành công đầu cầu ở khu vực bờ đông sông Dnieper do quân đội Nga kiểm soát. Quân đội Ukraine sẽ tiếp tục củng cố đầu cầu mới chiếm tại làng Krynki và mở rộng chỗ đứng chân. Lực lượng Thủy quân lục chiến Ukraine cũng tuyên bố, họ đã chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga và gây thiệt hại nặng nề cho quân đội Nga. Quân đội Ukraine cho biết, họ đã loại khỏi vòng chiến đấu gần 3.500 quân Nga, đồng thời phá hủy nhiều kho đạn, xe tăng, xe bọc thép cùng các loại vũ khí, thiết bị khác của Nga. Dự đoán giao tranh khốc liệt sẽ tiếp tục. Hãng tin Mỹ CNN dẫn nguồn từ Ukraine cho biết, sông Dnieper, với vai trò là đường phân chia tự nhiên ở chiến trường phía Nam của cuộc xung đột Nga-Ukraine, khu vực này có ý nghĩa chiến lược quan trọng. Ngay từ tháng 11/2022, sau khi quân Nga bị quân Ukraina đẩy lùi, Nga đã xây dựng các công sự ở bờ đông sông Dnieper để đề phòng việc quân Ukraine đổ bộ sang bờ đông, với nhiều công sự kiên cố; nhưng Nga không xây dựng ở khu vực mép bờ sông. Giới chức tình báo phương Tây cho rằng, mặc dù quân đội Ukraine đã đạt được một số tiến bộ ở bờ đông sông Dnieper, nhưng rất khó có khả năng mở đường tới bán đảo Crimea, những diễn biến này không thể ảnh hưởng đến tình hình chung trên chiến trường. Hãng tin Pháp AFP nhận định, nếu quân đội Ukraine có thể tiếp tục chọc thủng tuyến phòng thủ tại Kherson, thì đó sẽ là một thắng lợi lớn cho Kiev. Tuy nhiên, Kiev phản công gần một năm nay, nhưng vẫn không làm thay đổi cục diện chiến trường. Vào ngày 19/11, người phát ngôn Bộ Tư lệnh tác chiến miền nam Ukraine, bà Natalia Humeniuk cho biết, quân đội Nga phải rút lui khỏi bờ đông sông Dnieper trong khoảng cách từ 3 đến 8 km, tùy thuộc vào địa hình cụ thể ở khu vực bờ sông. Bà Humeniuk cũng cho biết, quân đội Nga tiếp tục bắn pháo vào bờ tây sông Dnieper và ước tính tại đây có "hàng chục nghìn" quân Nga. Tuy nhiên, bà Humeniuk không nêu rõ liệu quân đội Ukraine có kiểm soát hoàn toàn khu vực này hay không, cũng như không nói rõ quân đội Nga đã triệt thoái hoàn toàn hay chưa? Theo phân tích của các phương tiện truyền thông liên quan, nếu thông tin phía Ukraine đưa ra là đúng, thì đây sẽ là lần đầu tiên quân đội Ukraine đạt được “tiến bộ đáng kể” kể từ đợt phản công vào mùa hè vừa qua. Về việc Kiev tuyên bố đột phá thành công, Moscow cũng thừa nhận quân đội Ukraine đã vượt sông Dnieper; nhưng sau đó, Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ Kiev có bước đột phá và cho biết, mặc dù quân Ukraine đã có mặt ở bờ đông sông Dnieper, nhưng Nga đã đánh bại lực lượng Ukraine đổ bộ lên một số “hòn đảo không tên”. Hiện nay trên chiến trường Ukraine, ngoài mặt trận Avdeevka, các trận đánh ở ven sông Dnieper ở khu vực Kherson cũng vô cùng khốc liệt. Như chúng ta đã biết, cuộc vượt sông của quân đội Ukraine đã khiến quân đội Nga bất ngờ, và họ đã thiết lập được đầu cầu tại làng Krynki trên bờ đông sông Dnieper. Sau khi quân Nga “tỉnh táo lại”, họ lập tức bắt đầu phản công và các trận đánh diễn ra căng thẳng. Mới đây, quân đội Nga đã thả một quả bom chùm RBK-500 nặng 500 kg. Trong vòng ba giờ sau khi quả bom phát nổ, quân Ukraine trên hướng Krynki mất toàn bộ tín hiệu liên lạc mặt đất. Theo hãng tin Anh Reuters cho biết, Quân đội Ukraine “thực sự tin tưởng” vào thành công lớn trong việc chiếm giữ đầu cầu này, và có lẽ đã tung lực lượng tấn công cuối cùng (thủy quân lục chiến) của mình vào khu vực Krynki. Quân Ukraine làm tốt công tác chuẩn bị chiến đấu, dọn sạch các công sự của Nga ở khu vực rìa bờ sông và vượt qua sông Dnieper bằng một đòn tấn công mạnh mẽ. Mục tiêu của bộ chỉ huy Ukraine rất tham vọng, đó là phát triển cuộc tấn công và cắt đường cao tốc E58 (M-14); đồng thời mở rộng đầu cầu hai bên bờ sông. Tuy nhiên, Quân đội Ukraine rõ ràng đã đánh giá quá cao sức mạnh của họ và chưa đánh giá hết những khó khăn của một chiến dịch đổ bộ vượt sông, cũng như hỏa lực của Quân đội Nga. Lữ đoàn phòng thủ ven biển số 126 của quân Nga đang đảm nhiệm chiến đấu khu vực bờ đông sông Dnepr tại Kherson, đã đánh trả quyết liệt quân Ukraine vượt sông. Đặc biệt là hỏa lực mạnh mẽ của pháo binh Nga, trong đó có cả pháo nhiệt áp hạng nặng TOS-1A, cũng như các cuộc tấn công của lực lượng không quân chiến thuật Nga bằng các loại bom phá và cả bom chùm, đã gây thiệt hại nặng nề cho lực lượng Ukraine vượt sông và cả đầu cầu phía bờ bắc. Kết quả là lực lượng đổ bộ ở đầu cầu làng Krynki bị bao vây ba phía, trong khi hỏa lực quân Nga tiếp tục bắn phá mãnh liệt, đã đẩy quân Ukraine từ các vành đai rừng xuống trú ẩn ở các bãi bồi ven sông. Trong khi đó gió và sóng mạnh trên sông Dnieper, đã làm tình hình tiếp tế cho đầu cầu Krynki của Ukraine trở nên tồi tệ hơn.

