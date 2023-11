Không quân, pháo nhiệt của Nga áp tấn công quân Ukraine vượt sông Dnepr

Tại vùng Kherson bên hữu ngạn sông Dnieper, tình hình vẫn căng thẳng. Trong suốt buổi tối và đêm, quân Nga đã tiến hành các cuộc tấn công lớn bằng nhiều loại vũ khí khác nhau vào khu vực, mà quân Ukraine đang cố gắng vượt qua sông Dnieper và đổ bộ quân. Khu vực xung đột trọng điểm là làng Krynki, nơi quân Ukraine được cho là đang tìm cách tạo bàn đạp cho những bước tiến xa hơn về phía Armyansk và Melitopol. Quân Nga đã sử dụng pháo nhiệt áp hạng nặng TOS-1A Solntsepek cũng như máy bay chiến đấu để tấn công quân Ukraine ở hữu ngạn sông. Dưới sự chỉ điểm của UAV trinh sát, Không quân Nga đã sử dụng bom lượn có điều khiển FAB-250 đánh chính xác vào các vị trí trú quân của Ukraine và bên bờ đông và bờ tây sông Dnieper. Lực lượng pháo binh Nga cũng đang tích cực tấn công các đơn vị Ukraine đang tiếp cận Dnieper để vượt sông. Hỏa lực các loại tăng cường hướng vào các nhóm quân Ukraine đang cố gắng vượt sông trên các thuyền, bè nhỏ. Trong 24 giờ qua, các đơn vị thuộc nhóm quân Dnepr của Nga đã chiến đấu quyết liệt trên hướng Kherson, trong đó hai tàu của quân đội Ukraine bị phá hủy. Hỏa lực của quân Nga, không chỉ làm tàu thuyền vượt sông của Ukraine bị phá hủy, mà cả những địa điểm triển khai quân tạm thời của quân Ukraine tại khu vực làng Krynki và đảo Aleshkinsky ở vùng Kherson cũng bị thiệt hại nặng. Theo số liệu sơ bộ, 50 lính Ukraine tại đây đã bị loại khỏi vòng chiến đấu. Trong khi đó, một lính Nga thuộc trung đội UAV của biệt đội Khoper, Tập đoàn quân Dnepr cung cấp thông tin cho hãng tin Nga RIA Novosti về vụ đánh chìm một sà lan bọc thép của Ukraine trên sông Dnieper. Các hành động được thực hiện bởi các binh sĩ của lữ đoàn Don. Theo nguồn tin từ những người lính Nga, vụ việc xảy ra gần làng Pokrovsky. Tàu kéo Ukraine sử dụng sà lan bọc thép làm lá chắn, có thể nhằm mục đích kiểm tra vị trí bắn hoặc thực hiện hành động khiêu khích. Kết quả là sà lan bị đánh chìm, đại diện trung đội UAV cho biết. Thực tế này cho thấy, quân đội Ukraine không từ bỏ nỗ lực đổ bộ các đơn vị của họ lên tả ngạn sông Dnieper, điều này tạo ra một tình thế khá khó khăn và nguy hiểm; đặc biệt là trong bối cảnh giao tranh đang diễn ra ở khu vực làng Krynki vẫn diễn ra quyết liệt. Vào ngày 3/11, Quân đội Nga công bố đoạn phim về một cuộc tấn công của pháo binh vào các vị trí của quân Ukraine ở làng Krynki. Những hình ảnh này thể hiện phản ứng trước các thông tin cho rằng, Quân đội Ukraine đã vượt qua sông Dnieper và giành được chỗ đứng trong khu vực. Đoạn video được công bố cho thấy quân đội Nga sử dụng pháo nhiệt áp hạng nặng TOS-1A Solntsepek tấn công quân Ukraine đang đứng chân ở làng Krynki. Việc sử dụng đạn nhiệt áp Solntsepyok sẽ tiêu diệt bộ binh một cách hiệu quả và vô hiệu hóa các công sự của Ukraine được xây tạm thời. Đặc biệt, quân đội Nga đang quyết tâm đánh bật quân Ukraine khỏi những ngôi nhà ở làng Krynki, nơi Quân đội Ukraine đang biến thành đầu cầu đổ bộ và làm bàn đạp cho các hoạt động tiếp theo. Các cuộc tấn công cũng đang được thực hiện hai bên bờ sông, nơi các lực lượng của Ukraine đang tiến hành đổ bộ. Trong những ngày qua, một số tờ báo Nga đưa tin về việc tái triển khai Quân đội Nga theo hướng Kherson, đã làm dấy lên sự quan tâm ngày càng tăng về tình hình ở khu vực này của mặt trận. Tại đây, quân Ukraine cho đến nay vẫn giữ được các đầu cầu bị chiếm đóng ở tả ngạn sông, điều này gây ra một số vấn đề nhất định cho quân Nga. Lực lượng Ukraine đã có mặt trên quần đảo và bờ nam sông Dnieper trong vài tháng qua. Bờ bắc sông nơi quân Ukraine kiểm soát có địa hình cao, bờ nam do Nga kiểm soát địa hình thấp; do vậy việc quân Ukraine đổ bộ chiếm lĩnh bờ sông là điều vô cùng bất lợi cho quân Nga. Tuy nhiên tình hình với quân Ukraine tại Kherson cũng không khá hơn. Hiện không có một cây cầu nào bắc qua sông Dnieper trong khu vực, quân đội Ukraine ở đầu cầu không có vũ khí hạng nặng và họ tiến hành tiếp tế bằng thuyền, đồng nghĩa với tổn thất lớn đối với họ. Hiện các hành động vượt sông đưa quân và tiếp tế vũ khí sang bờ nam, đưa thương binh về bờ bắc của Ukraine đều bằng thuyền máy. Trong khi đó, hỏa lực pháo binh và không quân của Nga bắn liên hồi, gây thương vong lớn cho lực lượng đổ bộ cả hai bên đầu bến vượt của Ukraine. Chỉ huy Quân đội Nga cũng biết rằng, các đầu cầu của Ukraine ở bờ nam sông Dnepr tại Kherson không phải là không nguy hiểm, vì từ đó đường đến bán đảo Crimea ngắn hơn so với đi qua Melitopol; vì vậy, việc giữ vững các vị trí ở phía nam Dnieper là rất quan trọng với Nga. Các trận đánh trên khu vực bờ sông Dnieper rất phức tạp và không bên nào có giải pháp dễ dàng dẫn đến chiến thắng. Nhiệm vụ chính của lực lượng phòng thủ Nga tại Kherson là không để phía Ukraine giữ chắc và mở rộng đầu cầu, đưa lực lượng từ bờ bắc sang để sau đó tiến hành đột phá và làm lộ các trận địa phòng ngự của quân Nga. Tuy nhiên những hành động này cũng cho thấy quyết tâm của phía Nga trong việc ngăn chặn Ukraine tăng cường đưa quân sang bờ nam và chống lại nỗ lực tiến về phía nam của Ukraine. Theo đánh giá, các đầu cầu của Quân đội Ukraine ở phía nam sông Dnieper chưa gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với các vị trí của Nga.

