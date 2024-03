Ukraine tuyên bố tên lửa Zircon có “tốc độ chậm”, Nga lặng im

Theo thông tin từ trang Kyiv Independent của Ukraine, vào ngày 27/3, người phát ngôn Lực lượng phòng không, không quân Ukraine Ilya Yevlash tuyên bố, Ukraine có khả năng bắn hạ tên lửa siêu thanh 3M22 Zircon bằng hệ thống phòng không Patriot của Mỹ hay SAMP-T của châu Âu viện trợ. Ông Ilya Yevlash tiết lộ, sau khi phân tích sơ bộ những mảnh vỡ của tên lửa siêu thanh Zircon bị bắn rơi, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, tên lửa Zircon không mạnh như tuyên truyền của Nga trước đây. Mặc dù tên lửa Zircon tốc độ tối đa có thể đạt từ Mach 8 đến Mach 9. Nhưng sau khi đi vào quỹ đạo tấn công, tốc độ của tên lửa sẽ giảm xuống khoảng Mach 4,5. "Lúc này, chúng ta có thể sử dụng hệ thống phòng không để bắn hạ nó", ông Yevlash cho biết. Trong một bài viết gần đây trên tờ Forbes của Mỹ, chuyên gia quân sự David Axe đã đề cập rằng, tên lửa siêu thanh Zircon có khả năng giống với tên lửa đạn đạo phóng từ trên không Kinzhal (Dagger), mặc dù tốc độ tối đa của nó rất nhanh, nhưng sau khi bước vào giai đoạn tấn công cuối cùng, do phải tìm kiếm mục tiêu, nên tốc độ của nó sẽ giảm xuống. Giờ đây, suy đoán này đã được phía Ukraine xác nhận, tốc độ cuối cùng của tên lửa Kinzhal chỉ là Mach 1,9, còn Zircon là Mach 4,5. Với tốc độ như vậy, những tên lửa này hoàn toàn có thể bị các hệ thống phòng không như Patriot hoặc SAMP-T đánh chặn thành công. Ngoài việc thông tin tên lửa siêu thanh Zircon sẽ “bay chậm lại” ở giai đoạn cuối, "Ukraine Today" còn đưa tin, người đứng đầu phòng thí nghiệm nghiên cứu quân sự KNIISE Kulchitsky của Ukraine cho biết, tên lửa Zircon mang đầu đạn chỉ nặng khoảng 100 kg. Để có được tầm bắn xa hơn và bay nhanh hơn, tên lửa Zircon đã phải hy sinh trọng lượng của đầu đạn, nên kém hơn nhiều so với các tên lửa tấn công mặt đất khác của Nga. Tên lửa này ban đầu được thiết kế để tấn công chống hạm và không hiệu quả khi tìm kiếm và khóa các mục tiêu mặt đất phức tạp hơn. Hãng tin RIA Novosti của Nga đưa tin, vào sáng ngày 25/3, Quân đội Nga đã phóng hai tên lửa siêu thanh Zircon nhắm mục tiêu vào tòa nhà Cơ quan An ninh Ukraine ở Kiev và sân bay quốc tế Kiev. Hôm đó là Ngày truyền thống của Lực lượng An ninh Ukraine và cũng là ngày kỷ niệm 32 năm thành lập Ukraine. Theo truyền thông phương Tây, có thể tình báo Nga dự đoán nhiều khả năng Tổng thống Ukraine Zelensky sẽ tới tòa nhà Cơ quan An ninh Ukraine để tham gia vào các hoạt động kỷ niệm và Quân đội Nga đã tiến hành một "chiến dịch phẫu thuật” bằng tên lửa hiện đại nhất của họ. Liên quan đến vụ tập kích tên lửa của Nga vào thủ đô Kiev ngày 25/3, Nga và Ukraine có những thông tin trái chiều. Lực lượng phòng không Ukraine tuyên bố đã đánh chặn thành công 2 tên lửa siêu thanh Zircon, nhưng mảnh vỡ đã gây ra một số thiệt hại và nghi ngờ là của tên lửa Zircon. Về mảnh vỡ của tên lửa siêu thanh được cho là của tên lửa Zircon và các bức ảnh chụp hiện trường, nhiều dân mạng ủng hộ Nga không thừa nhận thông tin do Ukraine cung cấp và khẳng định rằng, tên lửa Zircon đã bắn trúng mục tiêu. Trong khi đó các phương tiện truyền thông chính thức của Nga như TASS khẳng định, tên lửa Zircon đã phá hủy 2 hệ thống phòng không Patriot và tòa nhà của Cơ quan An ninh Ukraine, mà không đề cập đến bất kỳ thông tin nào được truyền thông Ukraine đề cập. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga hay Điện Kremlin đều không có phản hồi nào về những thông tin lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ hai tên lửa siêu thanh Zircon, hoặc những thông tin về loại tên lửa Zircon của Ukraine. Theo thông tin do Nga công bố, tên lửa siêu thanh Zircon được đưa vào biên chế chiến đấu Quân đội Nga vào đầu năm 2023. Đây là tên lửa siêu thanh chiến thuật duy nhất, hiện được Quân đội Nga sử dụng, có ý nghĩa chiến lược nhất định. Tên lửa Zircon có tầm bắn từ 600 km đến 1.000 km, tốc độ tối đa đạt Mach 9, trọng lượng đầu đạn từ 300-400 kg. Nhưng xét đến thực tế thường có khoảng cách giữa tính toán lý thuyết và hiệu suất thực tế của vũ khí Nga, cùng với kết quả phân tích sơ bộ do Ukraine công bố, thì có vẻ như Zircon “không quá mạnh”. Điều đáng chú ý là tên lửa siêu thanh Zircon thường được coi là "bảo bối quốc gia" của Nga, khi Moscow tuyên bố, Zircon có thể xuyên thủng mạng lưới phòng không NATO và thực hiện các cuộc tấn công hạt nhân chống lại NATO bằng khả năng “siêu xuyên phá” của nó. Hiện tại, có vẻ như khó có thể nói tên lửa Zircon có khả năng này hay không, khi tên lửa siêu thanh dường như không mạnh đến thế. Do vậy lợi thế tấn công hạt nhân bất đối xứng, mà Điện Kremlin dày công xây dựng, dường như “không quá lý tưởng”. Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến cho rằng, Zircon thực sự đủ nhanh như một tên lửa siêu thanh. Sau cuộc tập kích ngày 25/3, Ukraine thừa nhận hai tên lửa Zircon được Quân đội Nga phóng từ vùng biển gần bán đảo Crimea và bay tới Kiev chỉ trong 3 phút, khiến Ukraine không kịp phát ra cảnh báo phòng không. Ngoài tên lửa siêu thanh Zircon, các nhà phân tích Ukraine còn thu được thêm thông tin của vũ khí Nga, bằng cách nghiên cứu mảnh vỡ của các tên lửa khác của Nga, trong đó có tên lửa hành trình phóng từ trên không Kh-101. Theo thông tin trên tờ "Tiền tuyến Ukraine", sau khi tháo dỡ và phân tích tên lửa Kh-101, phía Ukraine đã tiết lộ lý do tại sao tên lửa hành trình phóng từ trên không tiên tiến nhất, hiện đang phục vụ trong Quân đội Nga, chỉ có thể bắn trúng mục tiêu vào lúc ban ngày. Lý do là tên lửa Kh-101 được dẫn đường trong pha cuối bởi hệ thống đối chiếu hình ảnh đầu cuối. Hệ thống này tên là OTBLESK-U, có ba thấu kính. Nó khớp hình ảnh mục tiêu với hình ảnh được lưu trữ trong bộ nhớ tên lửa, trước khi tung ra đòn tấn công cuối cùng. Thật không may, OTBLESK-U U không có khả năng quan sát ban đêm, nghĩa là nó chỉ có thể sử dụng ánh sáng mặt trời để so sánh mục tiêu lần cuối vào lúc trời sáng rõ. Do vậy trong điều kiện thời tiết xấu, mù trời hoặc ban đêm, tên lửa sẽ không thể bắn chính xác mục tiêu (Nguồn ảnh: CNN, Reuters, Ukrinform, TASS).

